ליגת ווינר סל 25-26
17733-8639מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
14657-6578הפועל חולון
13744-7838בני הרצליה
13720-7598עירוני קריית אתא
13615-6548הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
11699-6718הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
11740-6459הפועל גליל עליון
10690-6398מכבי רעננה
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

אלון זעם על יו"ר הרצליה: צריך לשים לזה סוף

מאמן הפועל י-ם בביקורת חריפה על אלדד אקוניס אחרי ה-95:80 להרצליה: "אדם שאחראי על משכורות של שופטים צועק 'תן לו טכני'. זה לא מקובל ואסור"

|
יונתן אלון (ראובן שוורץ)
יונתן אלון (ראובן שוורץ)

הרצף נעצר. לאחר 11 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, הפועל ירושלים נעצרה הערב, (שבת) כשהפסידה 95:80 לבני הרצליה בחוץ במשחק האירופאיות. המארחת מבחינתה, סופרת חמישה ניצחונות ברצף בליגת ווינר סל. 

יונתן אלון התלונן אחרי ההפסד על יו”ר הרצליה, אלדד אקוניס: “חבר הנהלת איגוד הכדורסל צעק ‘תן לו טכני’. זה לא מקובל וזה אסור. זה לא עובד ככה, יש חוקים. זה לא הגיוני שהשכונה האת תהיה על הספסל. צריך לשים לזה סוף. יושב בן אדם שמחליט על המשכורות של השופטים ועושה דבר כזה. זה לא פעם ראשונה שזה קורה. לי נתנו טכני, לי אסור להגזים, ולחבר ההנהלה נותנים לדבר, הלוואי שגם לי יהיה מותר מה שמותר לו. אין לי טענת לשופטים ולרמת השיפוט. הטענות שלי הן לכללים שמאפשרים את הסיטואציה שמתרחשת על הספסלים”.

המבצר: בני הרצליה פירקה את הפועל ירושלים

על המשחק עצמו, אמר מאמן הפועל ירושלים: “כל הכבוד להרצליה, שיחקו טוב, נפלנו מהרגליים. כל פעם אנחנו מאבדים עוד ישראלי, בגלל זה הפסדנו. זוסמן נפצע, אנחנו צריכים ישראלים ומנסים לגרד שמונה שחקנים, זה לא עובד ככה וזו התוצאה של זה”.

על לאמב: “אני לא מדבר על שחקנים באופן אישי. כולנו צריכים להיות הכי טובים שאנחנו יכולים להיות. אם הוא לא מוציא מעצמו את המקסימום זה בגללי. צריך להמשיך את התהליך”. 

אנתוני לאמב (מיכל בן אגמון)אנתוני לאמב (מיכל בן אגמון)

מאמן המנצחת, יהוא אורלנד, דיבר על נואה קרטר: “היה לו עוד משחקים טובים. ידענו שהוא צעיר. ראינו אותו בקיץ, הוא מוכשר מאוד התקפית, בהתחלה הוא לא הבין לאיזה לבל הוא הגיע. מהרגע שהוא לא פותח בחמישייה הוא משחק טוב, אני מאוד שמח בשבילו. אחרי טנריף שהפסדנו נשארנו רק שנינו ודיברנו במשך שעה וארבעים דקות”.

על המפתחות לניצחון: “לעצור את הארפר לא באמת אפשר, ניסינו להקשות עליו. עשינו עבודה גרועה בהתחלה בריבאונד התקפה שלהם ואז השתפרנו. פתחנו מבערים בהתקפה וזה היה טוב”.

על כך שאלייז’ה סטוארט פתח חלש: “מי שמכיר את אלייז’ה מנומנם, אין אצלו את הכפתור הזה. עד שנכנסים לקצב לוקח זמן, אבל ברגע שאנחנו רצים טוב קשה לעצור אותו. יש פה קבוצת קליעה טובה מאוד”.

יהוא אורלנד (ראובן שוורץ)יהוא אורלנד (ראובן שוורץ)

גם נואה קרטר התראיין בסיום: “אני רוצה לתת קרדיט לאלוהים. היום היה נהדר, אני מאוד שמח. ירושלים קבוצה טובה מאוד, אני גאה מאוד בחברים שלי. אני מרגיש חלק מהקבוצה העונה. אנחנו מבינים מה אנחנו צריכים לעשות, בהקשר אליי, אני צריך להשתפר הגנתית. בהתחלה הפסדנו כמה משחקים שהיינו צריכים לנצח, אבל השתפרנו. מה שהמאמן רוצה אני אעשה, לא משנה אם זה להתקיף או להגן. המאמן אמר לפני המשחק שאם ננצח אנחנו נרוויח כבוד. אני מסכים איתו”.

