סלוט על סלאח: המחלוקות בינינו הן נחלת העבר

תקופה לא פשוטה עברה על ליברפול. המון ציפיות עם קיץ מרשים נופצו למציאות של עונה לא מספיק טובה. על רקע היכולת, גם רעשי הרקע סביב סערת מוחמד סלאח לא נתנה נחת למועדון. עם זאת, בליברפול מקווים לצאת לדרך חדשה אחרי שהיום (שבת) ניצחו 0:2 את ברייטון ורשמו משחק חמישי ללא הפסד בכל המסגרות.

מאמן הקבוצה, ארנה סלוט אמר בסיום: ״שיחקנו טוב ואני שמח שניצחנו. אנחנו רוצים ומצפים ליותר מהקבוצה ואנחנו רואים שיפור ממשחק למשחק. סלאח היה נהדר. כל נגיעה שלו יצרה פעולה חיובית, הוא היה מעורב בכל איום שהיה לנו״.

המאמן המשיך לדבר על הכוכב המצרי: ״היה כיף לראות את זה, אבל לא מפתיע. הוא עשה את זה פעמים רבות עבור ליברפול. ההחלטה להכניס אותו לסגל הייתה קלה. אמרתי כבר שמה שנאמר בינינו נשאר בינינו. הוא חזר לסגל והיינו צריכים אותו. המחלוקות כבר לא קיימות והן נחלת העבר. אנחנו ממשיכים קדימה. סלאח יצא לאליפות אפריקה ויחזור אלינו״.

שחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)

כובש הצמד, הוגו אקיטיקה, אמר בסיום: ״כשאתה משחק בליברפול אתה חייב לדעת לנצח משחקים. אנחנו ליברפול ואנחנו צריכים לנצח. סלאח? הוא שחקן אדיר וסיפק הופעה אדירה. אני רואה בו כדוגמה. אפשר לראות כמה הוא מעורב בהתקפה ובמספרים. הוא אגדה במועדון ולחלוק איתו חדר הלבשה זה כבוד גדול. הוא מסוג השחקנים שגורמים לך ליהנות לראות כדורגל״.