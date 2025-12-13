יום ראשון, 14.12.2025 שעה 01:01
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
3610-3016ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2612-2015קריסטל פאלאס5
2624-2616ליברפול6
2522-2615מנצ'סטר יונייטד7
2419-1816אברטון8
2323-2516ברייטון9
2317-1815סנדרלנד10
2218-2515טוטנהאם11
2219-2115ניוקאסל12
2026-2316פולהאם13
2024-2115בורנמות'14
1924-2115ברנטפורד15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1329-1715ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

סלוט על סלאח: המחלוקות בינינו הן נחלת העבר

מאמן ליברפול דיבר אחרי הניצחון על הכוכב בצל הסערה: ״מה שנאמר בינינו נשאר בינינו. אני שמח שיש לי שחקן כמוהו, הוא אגדה במועדון ועוד יתרום לנו״

|
מוחמד סלאח וארנה סלוט (רויטרס)
מוחמד סלאח וארנה סלוט (רויטרס)

תקופה לא פשוטה עברה על ליברפול. המון ציפיות עם קיץ מרשים נופצו למציאות של עונה לא מספיק טובה. על רקע היכולת, גם רעשי הרקע סביב סערת מוחמד סלאח לא נתנה נחת למועדון. עם זאת, בליברפול מקווים לצאת לדרך חדשה אחרי שהיום (שבת) ניצחו 0:2 את ברייטון ורשמו משחק חמישי ללא הפסד בכל המסגרות.

מאמן הקבוצה, ארנה סלוט אמר בסיום: ״שיחקנו טוב ואני שמח שניצחנו. אנחנו רוצים ומצפים ליותר מהקבוצה ואנחנו רואים שיפור ממשחק למשחק. סלאח היה נהדר. כל נגיעה שלו יצרה פעולה חיובית, הוא היה מעורב בכל איום שהיה לנו״.

המאמן המשיך לדבר על הכוכב המצרי: ״היה כיף לראות את זה, אבל לא מפתיע. הוא עשה את זה פעמים רבות עבור ליברפול. ההחלטה להכניס אותו לסגל הייתה קלה. אמרתי כבר שמה שנאמר בינינו נשאר בינינו. הוא חזר לסגל והיינו צריכים אותו. המחלוקות כבר לא קיימות והן נחלת העבר. אנחנו ממשיכים קדימה. סלאח יצא לאליפות אפריקה ויחזור אלינו״.

שחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)שחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)

כובש הצמד, הוגו אקיטיקה, אמר בסיום: ״כשאתה משחק בליברפול אתה חייב לדעת לנצח משחקים. אנחנו ליברפול ואנחנו צריכים לנצח. סלאח? הוא שחקן אדיר וסיפק הופעה אדירה. אני רואה בו כדוגמה. אפשר לראות כמה הוא מעורב בהתקפה ובמספרים. הוא אגדה במועדון ולחלוק איתו חדר הלבשה זה כבוד גדול. הוא מסוג השחקנים שגורמים לך ליהנות לראות כדורגל״. 

