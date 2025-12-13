יום שבת, 13.12.2025 שעה 23:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

גם אוהדי הפועל ב"ש לא עודדו בדקות הפתיחה

במחאה נגד המשטרה: קהל הדרומיים הצטרפו לאוהדי הפועל ת"א שעשו זאת במשחק מול ק"ש מוקדם יותר, וגם לא עודדו בטרנר עד לדקה ה-13 ו-12 שניות בדיוק

|
אוהדי הפועל ב
אוהדי הפועל ב"ש (מרטין גוטדאמק)

לא רק אוהדי הפועל תל אביב, גם אוהדי הפועל באר שבע הצטרפו הערב (שבת) למחאה נגד המשטרה – קהל הדרומיים לא עודד בפתיחת המשחק בטוטו-טרנר מול מכבי נתניה ועשה זאת רק אחרי 13 דקות ו-12 שניות.

על אף שכבשה שער מוקדם ביותר (פחות מדקה לפתיחת המשחק), אוהדי הדרומיים חגגו את השער של דן ביטון, אך המשיכו את מחאתם עד לזמן המדויק, כשבנוסף הניפו שלט “הכדורגל של האוהדים”.

כאמור, הסיבה לזמן המדויק בו מתקיימת מחאת אי העידוד היא ‘ACAB’, ראשי תיבות מוכרים שפירושם בעברית הם ‘כל השוטרים הם ממזרים’. 

המספר 1312 (סדר האותיות באנגלית) משמש כייצוג חלופי לשם, ובעקבות המספר הזה החליטו האוהדים לבצע את הזמן המדויק הזה. בכל מקרה, לאחר שאוהדי הפועל ת”א ביצעו את המחאה בתיקו מול ק”ש, מספר ארגונים אחרים הצטרפו למאבק נגד המשטרה כמו כאן עם אוהדי הפועל ב”ש.

