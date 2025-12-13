גם אוהדי הפועל ב"ש לא עודדו בדקות הפתיחה

לא רק אוהדי הפועל תל אביב, גם אוהדי הפועל באר שבע הצטרפו הערב (שבת) למחאה נגד המשטרה – קהל הדרומיים לא עודד בפתיחת המשחק בטוטו-טרנר מול מכבי נתניה ועשה זאת רק אחרי 13 דקות ו-12 שניות.

על אף שכבשה שער מוקדם ביותר (פחות מדקה לפתיחת המשחק), אוהדי הדרומיים חגגו את השער של דן ביטון, אך המשיכו את מחאתם עד לזמן המדויק, כשבנוסף הניפו שלט “הכדורגל של האוהדים”.

כאמור, הסיבה לזמן המדויק בו מתקיימת מחאת אי העידוד היא ‘ACAB’, ראשי תיבות מוכרים שפירושם בעברית הם ‘כל השוטרים הם ממזרים’.

המספר 1312 (סדר האותיות באנגלית) משמש כייצוג חלופי לשם, ובעקבות המספר הזה החליטו האוהדים לבצע את הזמן המדויק הזה. בכל מקרה, לאחר שאוהדי הפועל ת”א ביצעו את המחאה בתיקו מול ק”ש, מספר ארגונים אחרים הצטרפו למאבק נגד המשטרה כמו כאן עם אוהדי הפועל ב”ש.