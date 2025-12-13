יום שבת, 13.12.2025 שעה 19:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2229-2813מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1320-1614עירוני ק"ש10
1323-1713הפועל פ"ת11
1224-1913הפועל חיפה12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

הפועל ב״ש ללא שינויים ב-11 נגד מכבי נתניה

קוז׳וק שמר על ההרכב שניצח את מכבי תל אביב, כשזלאטנוביץ׳ בחוד נגד האקסית. גם אבוקסיס שמר על אותם 11 שניצחו את הפועל חיפה, כשטבארש יפתח בספסל

|
דן ביטון בועט (מרטין גוטדאמק)
דן ביטון בועט (מרטין גוטדאמק)

סיבוב אחד נגמר לו בליגת העל בכדורגל ונותר סיבוב שני ופלייאוף, בין אם עליון ותחתון, כדי לקבוע מי האלופה, הקבוצות באירופה והיורדות. הערב (שבת, 19:30) הסיבוב השני והמחזור ה-14 נמשך לו עם קרב ענק באצטדיון טרנר, שם הפועל באר שבע מארחת את מכבי נתניה.

הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, ג׳יבריל דיופ, אור בלוריאן, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, אליאל פרץ, דן ביטון, זאהי אחמד ואיגור זלאטנוביץ׳.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, כארם ג׳אבר, יובל שדה, דניס קוליקוב, עמית כהן, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג׳וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתאוס דאבו.

רן קוזרן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

ייתכן שזה משחק בין שתי הקבוצות הכי לוהטות בליגה, כאשר האדומים נעלו את הסיבוב הראשון בצורה הכי מתוקה שיש, עם ניצחון במשחק העונה על מכבי ת”א ופתיחת פער במקום הראשון של חמש נקודות, גם מאלופת המדינה וגם מבית”ר ירושלים.

מנגד, יוסי אבוקסיס והיהלומים סיפקו סיבוב מדהים, שנגמר עם המקום הרביעי, מעל הפועל ת”א ומכבי חיפה. במחזור האחרון של הסיבוב הראשון הקבוצה מהשרון הדהימה עם 3:4 עוצר נשימה נגד הפועל חיפה, אחרי שספגה בתוספת והספיקה לנצח בכל זאת גם בתוספת.

יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)

במחזור הראשון של העונה הפועל באר שבע גברה 2:4 על מכבי נתניה, אך זו ממש לא אותה נתניה כמו אז. בכל מקרה, עוז בילו נתן 0:2 ליהלומים כבר אחרי 20 דקות, אבל זאהי אחמד עם צמד, דן ביטון עם הראשון וממש לא האחרון שלו העונה וכארם ג’אבר קבעו מהפך, שהושלם עוד בחצי הראשון.

