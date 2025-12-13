הפועל ב״ש ללא שינויים ב-11 נגד מכבי נתניה

סיבוב אחד נגמר לו בליגת העל בכדורגל ונותר סיבוב שני ופלייאוף, בין אם עליון ותחתון, כדי לקבוע מי האלופה, הקבוצות באירופה והיורדות. הערב (שבת, 19:30) הסיבוב השני והמחזור ה-14 נמשך לו עם קרב ענק באצטדיון טרנר, שם הפועל באר שבע מארחת את מכבי נתניה.

הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, ג׳יבריל דיופ, אור בלוריאן, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, אליאל פרץ, דן ביטון, זאהי אחמד ואיגור זלאטנוביץ׳.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, כארם ג׳אבר, יובל שדה, דניס קוליקוב, עמית כהן, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג׳וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתאוס דאבו.

רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

ייתכן שזה משחק בין שתי הקבוצות הכי לוהטות בליגה, כאשר האדומים נעלו את הסיבוב הראשון בצורה הכי מתוקה שיש, עם ניצחון במשחק העונה על מכבי ת”א ופתיחת פער במקום הראשון של חמש נקודות, גם מאלופת המדינה וגם מבית”ר ירושלים.

מנגד, יוסי אבוקסיס והיהלומים סיפקו סיבוב מדהים, שנגמר עם המקום הרביעי, מעל הפועל ת”א ומכבי חיפה. במחזור האחרון של הסיבוב הראשון הקבוצה מהשרון הדהימה עם 3:4 עוצר נשימה נגד הפועל חיפה, אחרי שספגה בתוספת והספיקה לנצח בכל זאת גם בתוספת.

יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)

במחזור הראשון של העונה הפועל באר שבע גברה 2:4 על מכבי נתניה, אך זו ממש לא אותה נתניה כמו אז. בכל מקרה, עוז בילו נתן 0:2 ליהלומים כבר אחרי 20 דקות, אבל זאהי אחמד עם צמד, דן ביטון עם הראשון וממש לא האחרון שלו העונה וכארם ג’אבר קבעו מהפך, שהושלם עוד בחצי הראשון.