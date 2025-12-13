דרך חדשה: אטאלנטה ניצחה 1:2 את קליארי

לאחר שלצ’ה פתחה אמש (שישי) את המחזור עם ניצחון מול פיזה, הליגה האיטלקית המשיכה היום במחזור ה-15 כשטורינו גברה 0:1 על קרמונזה. לאחר מכן, לאציו הדהימה את פארמה וניצחה 0:1 בתשעה שחקנים. מי שחתמה את יום המשחקים הייתה אטאלנטה שלקחה שלוש נקודות אחרי 1:2 על קליארי.

אטאלנטה – קליארי 1:2

סקמאקה עם צמד מוביל את אטאלנטה לניצחון

כשברקע מויזה קן לא פוגע, ועם המעבר של מתאו רטגי לערב הסעודית, נוצר חשש באיטליה לגבי מי יכריע משחקים עבור הנבחרת, אלא שמאז שג’יאנלוקה סקמאקה חזר מפציעה הוא חזר גם לקצב, כשהפעם כיכב עם צמד לרשת הקבוצה מסרדיניה. ג’יאנלוקה גאטאנו איזן באופן זמני, אבל תחת המאמן החדש בברגמו, רפאלה פלאדינו, הלה דאה יוצאים לדרך חדשה עם ניצחון שני רצוף אחרי שביצעו מהפך על צ’לסי בליגת האלופות.

פארמה – לאציו 1:0

בתשעה שחקנים: לאציו גוברת על פארמה בחוץ

הבלתי שבירים של רן קוז’וק? אז קבלו את גרסת הליגה האיטלקית. הנשרים ראו את מתיאה זקאני מורחק בדקה ה-42 ונותרו בעשרה שחקנים, ואז ראו את תומא באשיץ’ מקבל אדום בדקה ה-78 ונותרו בתשעה שחקנים. על אף הכל, טיג’אני נוסלין נתן שלושה נקודות פשוט אדירות עם שער ניצחון בדקה ה-82, ובכך לאציו חזרה לנצח אחרי הפסד ותיקו. פארמה עשתה את ההפך ושבה להפסיד אחרי שניצחה במחזור הקודם, והיא נותרה צמודה לקו האדום.

טורינו – קרמונזה 0:1

לאחר רצף הפסדים: טורינו מנצחת את קרמונזה

לאחר שלושה הפסדים רצופים, המארחת חזרה לחיים במגרש הביתי. ניקולה ולאשיץ’ שלח בעיטה חזקה מהרחבה שהכריעה בדקה ה-27 והעניקה שלוש נקודות יקרות לקבוצתו שהורידו את ההפרש בין השתיים לשלוש נקודות לטובת המפסידה. קרמונזה נעצרה לאחר שני ניצחונות רצופים.