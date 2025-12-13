יום שני, 15.12.2025 שעה 06:28
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3314-3415אינטר1
3213-2415מילאן2
3113-2215נאפולי3
278-1514רומא4
2614-1915יובנטוס5
2513-2315בולוניה6
2411-1914קומו7
2211-1715לאציו8
2119-2115ססואולו9
2122-1615אודינזה10
2018-1815קרמונזה11
1918-1915אטאלנטה12
1726-1515טורינו13
1619-1115לצ'ה14
1421-1515קליארי15
1423-1615גנואה16
1418-1015פארמה17
1222-1315ורונה18
1020-1015פיזה19
626-1215פיורנטינה20

דרך חדשה: אטאלנטה ניצחה 1:2 את קליארי

בעיות בהתקפת איטליה? סקאמקה כיכב עם צמד והעניק שלוש נקודות יקרות בדרך לניצחון שני רצוף, גאטאנו איזן זמנית. 0:1 ללאציו ב-9 שחקנים מול פארמה

|
שחקני אטאלנטה חוגגים עם ג'יאנלוקה סקמאקה (IMAGO)
שחקני אטאלנטה חוגגים עם ג'יאנלוקה סקמאקה (IMAGO)

לאחר שלצ’ה פתחה אמש (שישי) את המחזור עם ניצחון מול פיזה, הליגה האיטלקית המשיכה היום במחזור ה-15 כשטורינו גברה 0:1 על קרמונזה. לאחר מכן, לאציו הדהימה את פארמה וניצחה 0:1 בתשעה שחקנים. מי שחתמה את יום המשחקים הייתה אטאלנטה שלקחה שלוש נקודות אחרי 1:2 על קליארי.

אטאלנטה – קליארי 1:2

סקמאקה עם צמד מוביל את אטאלנטה לניצחון

כשברקע מויזה קן לא פוגע, ועם המעבר של מתאו רטגי לערב הסעודית, נוצר חשש באיטליה לגבי מי יכריע משחקים עבור הנבחרת, אלא שמאז שג’יאנלוקה סקמאקה חזר מפציעה הוא חזר גם לקצב, כשהפעם כיכב עם צמד לרשת הקבוצה מסרדיניה. ג’יאנלוקה גאטאנו איזן באופן זמני, אבל תחת המאמן החדש בברגמו, רפאלה פלאדינו, הלה דאה יוצאים לדרך חדשה עם ניצחון שני רצוף אחרי שביצעו מהפך על צ’לסי בליגת האלופות.

פארמה – לאציו 1:0

בתשעה שחקנים: לאציו גוברת על פארמה בחוץ

הבלתי שבירים של רן קוז’וק? אז קבלו את גרסת הליגה האיטלקית. הנשרים ראו את מתיאה זקאני מורחק בדקה ה-42 ונותרו בעשרה שחקנים, ואז ראו את תומא באשיץ’ מקבל אדום בדקה ה-78 ונותרו בתשעה שחקנים. על אף הכל, טיג’אני נוסלין נתן שלושה נקודות פשוט אדירות עם שער ניצחון בדקה ה-82, ובכך לאציו חזרה לנצח אחרי הפסד ותיקו. פארמה עשתה את ההפך ושבה להפסיד אחרי שניצחה במחזור הקודם, והיא נותרה צמודה לקו האדום.

טורינו – קרמונזה 0:1

לאחר רצף הפסדים: טורינו מנצחת את קרמונזה

לאחר שלושה הפסדים רצופים, המארחת חזרה לחיים במגרש הביתי. ניקולה ולאשיץ’ שלח בעיטה חזקה מהרחבה שהכריעה בדקה ה-27 והעניקה שלוש נקודות יקרות לקבוצתו שהורידו את ההפרש בין השתיים לשלוש נקודות לטובת המפסידה. קרמונזה נעצרה לאחר שני ניצחונות רצופים.

