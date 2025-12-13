יום שבת, 13.12.2025 שעה 20:05
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1920-1916אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1518-1415אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

חזרה למסלול: 1:2 לאתלטיקו מדריד על ולנסיה

לאחר שני הפסדים רצופים בליגה הספרדית, סימאונה וחניכיו שבו לחייך עם 3 נקודות חשובות במטרופוליטנו. קוקה פתח, בלטראן השווה וגריזמן הכריע. צפו

|
שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)
שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)

כל הליגות ברחבי אירופה צוברות תאוצה לאט לאט וכך גם הליגה הספרדית, כאשר המחזור ה-16 לעונה זו בלה ליגה נמשך היום (שבת) עם 1:2 של אתלטיקו מדריד על ולנסיה וניצחון 1:3 של מיורקה מול אלצ’ה. בהמשך, ואספניול תתארח אצל חטאפה (22:00).

ולנסיה – אתלטיקו מדריד 2:1

אחרי שני הפסדים ברציפות ולאחר שאיבדו קצת גובה, חניכיו של דייגו סימאונה שבו לנצח עם שלוש נקודות חשובות במטרופוליטנו, כשקוקה פתח בדקה ה-17, לוקאס בלטראן השווה זמנית בדקה ה-63 ואז אנטואן גריזמן חתם בדקה ה-74. שערים גם של פפלו בצד של המארחת וגם של אלכסנדר סורלות’ אצל האורחת נפסלו, ובסופו של דבר הקולצ’ונרוס הגיעו ל-34 נקודות, אך בכל מקרה יסיימו את המחזור מאחורי ברצלונה, ריאל מדריד ו-ויאריאל. ולנסיה בצרות והקו האדום קרוב מתמיד, כשהיא עם 15 נקודות בלבד העונה.

אגדות: קוקה וגריזמן מעניקים ניצחון גדול

מיורקה – אלצ’ה 1:3

הקבוצה הביתית הצליחה לברוח מעל הקו האדום הודות לניצחון דרמטי במיוחד בקרב התחתית הלוהט. מאנו מורלנס העלה אותם ליתרון בדקה החמישית, האורחת השוותה הודות לשער עצמי של פבלו מפאו, אבל כאמור המילה האחרונה הייתה של האדומים, כשצ’יפ אדיר מחוץ לרחבה של עומאר מסקרל ועוד גול ענק של ודאט מוריצ’י בדקות הסיום נתנו להם 3 נקודות יקרות מפז.

