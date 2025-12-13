חזרה למסלול: 1:2 לאתלטיקו מדריד על ולנסיה

כל הליגות ברחבי אירופה צוברות תאוצה לאט לאט וכך גם הליגה הספרדית, כאשר המחזור ה-16 לעונה זו בלה ליגה נמשך היום (שבת) עם 1:2 של אתלטיקו מדריד על ולנסיה וניצחון 1:3 של מיורקה מול אלצ’ה. בהמשך, ואספניול תתארח אצל חטאפה (22:00).

ולנסיה – אתלטיקו מדריד 2:1

אחרי שני הפסדים ברציפות ולאחר שאיבדו קצת גובה, חניכיו של דייגו סימאונה שבו לנצח עם שלוש נקודות חשובות במטרופוליטנו, כשקוקה פתח בדקה ה-17, לוקאס בלטראן השווה זמנית בדקה ה-63 ואז אנטואן גריזמן חתם בדקה ה-74. שערים גם של פפלו בצד של המארחת וגם של אלכסנדר סורלות’ אצל האורחת נפסלו, ובסופו של דבר הקולצ’ונרוס הגיעו ל-34 נקודות, אך בכל מקרה יסיימו את המחזור מאחורי ברצלונה, ריאל מדריד ו-ויאריאל. ולנסיה בצרות והקו האדום קרוב מתמיד, כשהיא עם 15 נקודות בלבד העונה.

אגדות: קוקה וגריזמן מעניקים ניצחון גדול

מיורקה – אלצ’ה 1:3

הקבוצה הביתית הצליחה לברוח מעל הקו האדום הודות לניצחון דרמטי במיוחד בקרב התחתית הלוהט. מאנו מורלנס העלה אותם ליתרון בדקה החמישית, האורחת השוותה הודות לשער עצמי של פבלו מפאו, אבל כאמור המילה האחרונה הייתה של האדומים, כשצ’יפ אדיר מחוץ לרחבה של עומאר מסקרל ועוד גול ענק של ודאט מוריצ’י בדקות הסיום נתנו להם 3 נקודות יקרות מפז.