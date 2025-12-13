יום שבת, 13.12.2025 שעה 20:27
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

כלפון: דרכו האנושית והחיוך של ג'בארין יחסרו

יו"ר מנהלת הליגות בכדורגל העביר מכתב תנחומים למשפחה של אבו שלמה, שהיה מזוהה עם הפועל אום אל פאחם: "מסור, אוהב אדם ואיש של דו קיום אמיתי"

|
אבו שלמה (איציק בלניצקי)
אבו שלמה (איציק בלניצקי)

ערב השבת העביר יו"ר מנהל הליגות בכדורגל, ארז כלפון, מכתב למשפחת ג'בארין, מכתב תנחומים על מותו של מוחמד ג'בארין (אבו שלמה) בטרם עת. כלפון הכיר היטב את ג'בארין, עוד מהתקופה בה הפועל אום אל פאחם הייתה חלק מהליגה הלאומית, עד ירידתה לליגה א' צפון, שם ממוקמת, לעת עתה, במקום האחרון, עם מינוס ארבע נקודות.

"משפחת ג'בארין היקרה", ציין בראשית דבר ארז כלפון, יו"ר מנהלת הליגות בכדורגל. "קיבלנו היום בצער רב את הידיעה על פטירתו של מוחמד סולימן ג'בארין, המוכר לכולנו כאבו סולימאן. פטירתו בטרם עת הותירה חלל גדול בקרב כל מי שהכירו והוקירו. אבו סולימאן היה איש של כדורגל בכל רמ"ח איבריו".

"מסור, אוהב אדם ואיש של דו קיום אמיתי, כזה שמאמין בכוחו של הספורט לחבר בין אנשים, קהילות ולבבות ושהוביל את מועדון הכדורגל הפועל אום אל פאחם להישגים מקצועיים מרשימים. דרכו האנושית והחיוך שלו יחסרו לנו. בשם מנהלת הליגות לכדורגל, עובדיה וקהילת הכדורגל המקצועני כולה, אנו משתתפים בצערכם הכבד, שולחים חיבוק חם ומשתתפים באבלכם".

ארז כלפון (רדאד גארז כלפון (רדאד ג'בארה)

מחר (ראשון), אחרי שנדחה מיום שישי, המשחק בין הפועל מגדל העמק להפועל אום אל פאחם יתקיים כחלק מהמחזור ה-11 בליגה א' צפון, משחק שיתקיים במגרש במגדל העמק, בשעה 18:00. מגדל העמק מגיעה להתמודדות מהמקום ה-11 עם 10 נקודות ושני ניצחונות בלבד, בעוד הפועל אום אל פאחם מגיעה למשחק מהמקום ה-16 והאחרון עם מינוס ארבע נקודות.

