אוהדי הפועל ת"א לא עודדו 13 דקות ו-12 שניות

כבר תקופה ארוכה שיש מתיחות רבה בין המשטרה לבין הקהל בישראל, ובפרט הקהל של הפועל תל אביב, כאשר במחזור הקודם מבחינת האוהדים של הפועל נחצה קו אדום, כאשר מספר צופים הוצאו מאצטדיון בלומפילד בעקבות חולצה שאותה לא ראו בעין טובה אצל השוטרים.

בסופו של דבר ארגון האולטראס של הפועל ת”א הוציא הודעה בה הוא קורא לכולם לא להיכנס לאצטדיון ביפו, ובאמת יציעים 4-5, שמאכלסים את הארגון, היה כמעט ריק לחלוטין. בעקבות כל האירועים, אוהדי הפועל ת”א החליטו על חרם במשחק נגד קריית שמונה היום (שבת) באצטדיון בנתניה.

באולטראס הוציאו הודעה שבה רשמו שבעקבות כל האירועים, הם לא יעודדו לא עם תופים, לא עם דגלים ולא עם שירים, כשצפויה להיות דממה מוחלטת מצידם במשך 13 הדקות ו-12 השניות הראשונות במפגש. הסיבה לזמן המדויק היא ‘ACAB’, ראשי תיבות מוכרים שפירושם בעברית הם ‘כל השוטרים הם ממזרים’.

אוהדי הפועל תל אביב שרים "לא ישברו אותנו" (רועי כפיר)

המספר 1312 (סדר האותיות באנגלית) משמש כייצוג חלופי לשם, ובעקבות המספר הזה החליטו האוהדים לבצע את הזמן המדויק הזה. בכל מקרה, לאחר שאוהדי הפועל ת”א הודיעו על המחאה הזו, מספר ארגונים אחרים הצטרפו למאבק נגד המשטרה כמו אוהדי מכבי חיפה, הפועל ב”ש, הפועל פ”ת וחדרה.