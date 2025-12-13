יום חמישי, 01.01.2026 שעה 02:50
"הונאה מוחלטת, יום שחור": בהודו הגיבו לסערה

מסי נאלץ לעזוב את האצטדיון בקולקטה עקב הניהול הכושל, האוהדים רוצים את כספם ("לא ראינו אותו") ובמדינה אישרו שחקירה נפתחה: "מזועזעים ומודאגים"

|
הבלגן בהודו (צילום מסך)
הבלגן בהודו (צילום מסך)

ביקורו של ליאו מסי באצטדיון סולט לייק בקולקטה הפך לאירוע כאוטי במיוחד, כזה שרבים בהודו כבר מגדירים ככישלון מוחלט. מה שאמור היה להיות שיאו של סבב ה-Goat Tour הפך תוך דקות לסצנה של בלגן, אכזבה וזעם, בעקבות ניהול לקוי ושליטה כושלת בקהל. מסי שהה באצטדיון כ-22 דקות בלבד, כשבפועל כמעט שלא ניתן היה לראותו בצורה ברורה, והסיור שלו על הדשא קוצר במהירות.

לפי דיווחים מהשטח, מסי נתקע על כר הדשא במשך 10-15 דקות כשהוא מוקף במאות פוליטיקאים, אנשי תקשורת ודמויות מפתח, מה שמנע מהאוהדים עצמם, ששילמו אלפי רופי על כרטיסים, לקבל אפילו הצצה ממשית בכוכב הארגנטינאי. בעקבות חוסר השליטה בקהל והכאוס ביציעים, הוחלט לקצר את שהותו של מסי במקום, והוא עזב את האצטדיון בתוך זמן קצר. הכעס ביציעים התפרץ במהירות: אוהדים החלו לזרוק בקבוקי מים, לשבור כיסאות, לקרוע שלטים, לפרוץ מחסומים ואפילו לנסות לפרוץ לשטח המגרש.

הביקורת בקולקטה קשה וחריפה, כשהאצבע המאשימה מופנית כלפי הנהלת האירוע והרשויות המקומיות. לטענת אוהדים רבים, מסי הוקף כמעט אך ורק בפוליטיקאים, שחקנים ואנשי VIP, חלקם אף הגיעו עם ילדיהם, בזמן שהקהל הרחב נדחק לאחור ונאלץ להסתפק בצפייה דרך מסכים.

בלגן ביציעים בהודו (צילום מסך)בלגן ביציעים בהודו (צילום מסך)

אחד האוהדים, שדיבר לאחר האירועים הסוערים, ביטא את תחושת האכזבה הקולקטיבית בציטוט חריף: "כל האנשים שאתם רואים כאן אוהבים כדורגל. כולנו רצינו לראות את מסי, אבל זו הייתה הונאה מוחלטת. אנחנו רוצים את הכסף שלנו בחזרה. הניהול היה כל כך גרוע. זה יום שחור לקולקטה. קולקטה ידועה בכדורגל, אנחנו אוהבים כדורגל, אנחנו אוהבים את ארגנטינה, אבל החוויה הזאת היא הונאה מוחלטת. השרים היו שם עם הילדים שלהם, ושאר האנשים לא היו יכולים לראות שום דבר. אנחנו פגועים מאוד".

שרת ראש ממשלת מערב בנגל, ממטה באנרג’י, התנצלה בפומבי בפני ליאו מסי והודיעה על פתיחת חקירה בעקבות האירועים החמורים שהתרחשו בקולקטה במהלך ביקורו של הכוכב הארגנטינאי במסגרת סבב הביקור שלו בהודו: "אני מזועזעת ומודאגת עמוקות מהניהול הכושל שהתרחש היום באצטדיון סולט לייק", כתבה באנרג’י בטוויטר בדרכה לאירוע. היא התנצלה הן בפני מסי והן בפני האוהדים, והבטיחה כי יינקטו צעדים כדי לברר מה בדיוק אירע וכדי למנוע מקרים דומים בעתיד.

מסי באצטדיון בהודו (צילום מסך)מסי באצטדיון בהודו (צילום מסך)

כפי שהוסבר, הוקמה ועדת חקירה שתנתח לעומק את האירועים, תקבע אחריות ותציע פתרונות להמשך. לאירוע הייתה השפעה משמעותית במדינה שבה הכדורגל מעורר תשוקה עצומה באזורים כמו מערב בנגל, קראלה וגואה, גם אם הקריקט נותר הענף הדומיננטי בהודו.

"רק מנהיגים ושחקנים הקיפו את מסי… אז למה בכלל קראו לנו? שילמנו 12,000 רופי (132.51 דולר) על כרטיס, אבל אפילו לא הצלחנו לראות את הפנים שלו", אמר אחד האוהדים לסוכנות ANI. מארגני סבב הביקור של מסי בהודו לא הגיבו באופן מיידי לבקשה לתגובה.

כאוס בהודו (צילום מסך)כאוס בהודו (צילום מסך)

קולקטה היא בירת מדינת מערב בנגל שבהודו, מדינה אשר יחד עם קראלה וגואה נחשבת לבעלת תשוקה היסטורית גדולה לכדורגל, במדינה הנשלטת ברובה על ידי הקריקט. כוכב העבר הארגנטינאי דייגו מראדונה ביקר בקולקטה פעמיים, וב-2017 אף חנך בעיר פסל של עצמו אוחז בגביע העולם, לעיני אלפי אוהדים.

הטירוף בהודו סביב מסי

מסי, ששיחק משחק ידידות באצטדיון סולט לייק בשנת 2011, שבו ניצחה ארגנטינה את ונצואלה 0:1, חנך היום באופן וירטואלי פסל בגובה 21 מטרים בדמותו בעיר. כך, במקום חגיגה היסטורית סביב אחד הכדורגלנים הגדולים בכל הזמנים, קולקטה נותרה עם תחושת החמצה, כעס ואירוע שייזכר בעיקר כסמל לניהול כושל ואכזבה עמוקה של אלפי אוהדים. 

