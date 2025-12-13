הסקנדל שעלול להדיח את ארגנטינה מהמונדיאל

האם ארגנטינה לא תשתתף במונדיאל הקרוב? כרגע זה עוד רחוק, אבל דיווחים דרמטיים בשעות האחרונות מסעירים את הרשת. מערכת המשפט בארגנטינה מגבירה את הלחץ על קלאודיו "צ'יקי" טאפיה, יו”ר ההתאחדות המקומית. השופט הפדרלי דניאל רפקאס הורה על פשיטות חדשות בשכונת יוקרה סגורה בפילאר, שם נחקר נכס יוקרה הרשום על שם חברת Real Central SRL, המקושרת ללוסיאנו פנטנו ואנה לוסיה קונטה, שעל פי החשד משמשים אנשי קש של נשיא ההתאחדות הארגנטינאית. לשניים נאסר לצאת מגבולות המדינה.

הפעולה הזו מצטרפת לפשיטות שבוצעו ביותר מ-15 מועדונים ובמשרד במרכז בואנוס איירס, כולן חלק מחקירה שמבקשת להבהיר את אופן צבירת ההון של טאפיה ומקורביו. תחת זכוכית מגדלת נמצאים גם הגזבר פבלו טוביח'ינו, שמזוהה כמי שעשוי להתגורר באחוזה, וחברת הפיננסים Sur Finanzas, המואשמת בהפעלת הלוואות למועדונים בתנאים פוגעניים.

הפרשה כבר חרגה מגבולות עולם הכדורגל. בתי המשפט מבקשים לבדוק אם הייתה כאן התעשרות בלתי חוקית ושימוש באנשי קש, בעוד פיפ"א עוקבת מקרוב, כדי למנוע כל התערבות פוליטית אפשרית שעלולה להוביל להדחת ארגנטינה מגביע העולם הבא בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, כך מסביר העיתון היוקרתי 'לה נסיון'.

מיקי זוהר, צ'יקי טאפיה ושינו זוארץ (פרטי)

האלביסלסטה יפתחו את מסע ההגנה על כתר אליפות העולם השלישי שלהם ב-17 ביוני 2026 מול אלג'יריה של ריאד מחרז. שחקניו של ליונל סקאלוני שובצו בבית 10 יחד עם אוסטריה, ירדן, בית שנחשב, על פניו, נוח יחסית עבור אחת המועמדות לזכייה בטורניר.

ב’לה נסיון’ הסבירו בפירוט: “השופט הפדרלי דניאל רפקאס הורה ביום שישי על פשיטה על אחוזת וייה רוסה, נכס הממוקם בפילאר ושעל פי החשד שייך לבכירים בהתאחדות הארגנטינאית לכדורגל. ביום שלישי האחרון הורה השופט הפדרלי לואיס ארמייה על יותר מ־30 פשיטות, במסגרת החקירה בנוגע לפעילותה של חברת הפיננסים Sur Finanzas, המקושרת לנשיא ההתאחדות, קלאודיו טאפיה”.

“בפשיטה שנערכה ביום שישי מצאה המשטרה 52 מתוך 57 כלי רכב יוקרתיים, אשר מערכת המשפט זיהתה מראש כרשומים על שם חברת Real Central SRL, החברה הנחקרת והבעלים הפורמליים של המקום. ברשימת כלי הרכב הרשומים על שם החברה, שבעליה לוסיאנו פנטנו ואנה קונטה נחשדים כי פעלו כאנשי קש, בולטים מכוניות יוקרה רבות, רכבי ספורט, רכבי שטח 4x4, אופנועים וכלי רכב לאספנות”, הוסיפו.

הפרשה עשתה סיבוב בעולם. מערכת המשפט מבקשת לוודא אם אכן התקיים כאן מקרה של התעשרות בלתי חוקית ושימוש באנשי קש, בעוד פיפ"א עוקבת בדריכות כדי למנוע התערבות פוליטית אפשרית, שעלולה להותיר את ארגנטינה מחוץ למונדיאל, כפי שמסבירים ב'לה נסיון'.

שחקני נבחרת ארגנטינה (רויטרס)

בתוך ההקשר הזה של מתח מוסדי גבוה, אלופת העולם פועלת בזהירות רבה. אף עלתה אפשרות להטיל ספק בהשתתפותה של ארגנטינה במשחק הפינאליסימה מול ספרד, שאמור להתקיים בחודש מרץ הקרוב. ליונל סקאלוני, לקראת הגרלת המונדיאל, אמר: "אני חושב שאפשר היה לשחק את זה מוקדם יותר, אנחנו עדיין ממתינים. דיברתי עם לואיס דה לה פואנטה, שמעבר להיותו מאמן נבחרת ספרד הוא גם חבר שלי. הוא זה שנתן לי את קורס המאמנים, וגם לו אין עדיין אישור סופי".