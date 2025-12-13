יובאנוביץ' בחוץ, סטיוארט בחוד, פייר קורנו חוזר

מכבי חיפה תנסה מחר (ראשון, 20:15) לחבר ניצחון שלישי ברציפות והפעם מול בני ריינה מתחתית הליגה. יהיה זה משחקו האחרון של עבדולאי סק לפני שייצא לאליפות אפריקה. סק ייעדר בחודש הקרוב ממשחקים מאוד משמעותיים כמו מול בית"ר ירושלים, מ.ס אשדוד, דרבי מול הפועל חיפה ומפגש גדול נגד הפועל באר שבע.

מי שאמור לחזור להרכב אחרי ריינה הוא הבלם ליסב עיסאת ששיחק לאורך כל המחזורים הראשונים עד אשר הוחלט להחזיר את שון גולדברג למרכז ההגנה. לאורך כל האימונים השבוע עיסאת תורגל לסירוגין ונראה שהכוונה של ברק בכר לאפשר לו להשתלב מול ריינה תוך כדי משחק כדי לצבור דקות ולהחזירו לעניינים לקראת החודש הקרוב.

במכבי חיפה כבר משלימים עם המצב שהבלם פדראו לא יהיה כשיר לחודש הקרוב ואף אחד נכון לעכשיו לא יודע לספר על תאריך יעד לחזרתו של פדראו למרות שהוא מנסה מידי פעם לחזור לאימונים.

פדראו (עמרי שטיין)

ברק בכר נאמן לדרכו ימשיך במערך של שלושה שחקנים מקדימה, כאשר השינוי המרכזי הצפוי הוא בחזרתו של מלך שערי הקבוצה טרבינטה סטיוארט על חשבונו של גיא מלמד. החלוץ השלישי ג'ורג'ה יובאנוביץ' עדיין מושך פציעה ולא יהיה בסגל, מה שמשאיר את הירוקים עם שני שחקני חוד, סטיוארט ומלמד, כל זאת בזמן שיש גם בסגל את עומר דהן שיושאל בינואר הקרוב, אבל אינו נמצא ברוטציה.

שינוי נוסף שתורגל הוא הצבתו של קני סייף בצד ימין, כאשר קנג'י גורה תורגל בצד שמאל. בקישור לא יהיו שינויים. מיכאל אוחנה שהפך להיות בורג משמעותי ומרענן בתקופת בכר ימשיך לקבל קרדיט לצד עלי מוחמד ואיתן אזולאי. פייר קורנו תורגל גם הוא כמגן שמאלי ונראה שיזכה לעדיפות על פני ינון פיינגזיכט שפתח בשלושת המשחקים האחרונים וחזר רק אתמול להתאמן בצורה מלאה אחרי שהיה חולה. כ-2,700 כרטיסים נמכרו לאוהדי מכבי חיפה מתוך 3,600 שהוקצו למשחק הקרוב.