34 קמ"ש: האקס שמחכה לברצלונה בסיבוב

אוססונה תגיע הערב (שבת, 19:30, שידור חי בערוץ ONE) למשחק מול ברצלונה בקאמפ נואו, עם ויקטור מוניוס בן ה-22, שכבר עבר דבר או שניים למרות הקריירה הקצרה שלו. הוא שיחק בלה מאסיה, ערך בכורה בקלאסיקו דווקא כשחקן ריאל מדריד מול קבוצת נעוריו, חטף ברשת אחרי שרשם החמצה גדולה וגם נחשב לשחקן הכי מהיר בליגה הספרדית.

אבל הרגע הכי מזוהה עם מוניוס עד עכשיו הוא מה שקרה בקלאסיקו במאי האחרון במונז’ואיק, אז קרלו אנצ’לוטי העלה אותו לבכורה בריאל ומהר מאוד השחקן מצא את עצמו בלב סערה ברשתות החברתיות. הוא יכול היה לכבוש, אבל החמיץ, ספג אינספור השמצות ונאלץ לסגור את התגובות ברשתות החברתיות.

“הייתי בקסטיליה (קבוצת המילואים של ריאל) ופתאום אתה במרכז הבמה של כולם, אבל אם אני רוצה לעסוק בזה, אלו דברים שהם חלק מהיום-יום. צריך לדעת לחיות איתם”, מספר היום הקיצוני, שכבר הפך לבורג מרכזי באוססונה.

ויקטור מוניוס בקלאסיקו (ריאל מדריד)

מוניוס מתאר את הרגעים ההם כטלטלה לא פשוטה: “זה קשה לילד שלא שיחק אפילו משחק אחד כמקצוען, ופתאום עולה למשחק כזה. יום לפני כן שיחקתי יותר מ-80 דקות, אמרו לי שיש אופציה שאצא עם הקבוצה, הגעתי עם קרסול פגוע, אבל רציתי לחוות את זה. הגעתי לברצלונה ב-02:00 בלילה, כל שחקני הסגל הראשון היו שם, ולא חשבתי שאקבל הזדמנות. בסוף זה קרה. האנשים שאוהבים אותי זוכרים את זה. היום אני מודה על החוויה הזו, היא ביגרה אותי. תמיד הייתי עם הראש על הכתפיים ולא נתתי לזה משקל גדול מדי”.

מוניוס, כאמור, מכיר היטב את ברצלונה. הוא נולד בעיר ומאחוריו סיפור משפחתי צנוע: אמו עבדה כספרית ונאלצה להפסיק בגלל בעיה ביד, ואביו עובד כסניטר. הדרך שלו עברה בלה מאסיה, אך הוא פרח דווקא בדאם (מועדון קטלוני צנוע שידוע במחלקת הנוער שלו), שם החל לשחק כקיצוני.

"בברצלונה הייתי קטן יותר פיזית, והלחץ מורגש. לא הלחץ של המועדון, אלא זה שאתה מרגיש שאתה במקום גדול”, מסביר מוניוס, “אתה לא מבין הכול וצריך לעבור תהליכים. שם התבגרתי. אם יש משהו חיובי שאני לוקח משם, זו המתודולוגיה והבנת המשחק".

החמצה גורלית. ויקטור מוניוס (IMAGO)

בדאם, קרוב לבית, קיבל ביטחון, ואז נפתחה בפניו האפשרות לחזור לברצלונה או לעבור ליריבה המושבעת, ריאל מדריד. “רציתי לחוות חיים מחוץ לבית ולחיות בשביל הכדורגל, וזה מה שמשך אותי לבחור במדריד”, מסביר מוניוס, שמצא בריאל סגנון שמתאים יותר ליכולותיו, “בכל מקום יש תפיסה אחרת, ובריאל עובדים יותר על אנוכיות ומתפרצות”.

בקיץ האחרון שילמה אוססונה חמישה מיליון אירו ועוד מיליון בבונוסים עבור 50 אחוז מכרטיסו של שחקן ההתקפה האנוכי והמהיר. נתוני המועדון מצביעים על כך שמוניוס מחזיק במהירות השיא השלישית בגובהה בליגה העונה – 35.45 קמ”ש, כשרק אנדריי ראציו מראיו וייקאנו וסדריק בקאמבו מבטיס מקדימים אותו. אבל כשבוחנים את ממוצע מהירויות השיא של כל שחקני הליגה, הוא אפילו מוביל עם 34.15 קמ”ש – היחיד שעובר את רף ה-34 באופן עקבי. בתשעה מתוך 15 משחקי הליגה העונה הוא כבר חצה את הרף הזה.

“בעונה שעברה, במשחק ידידות בטנריפה, הרוח הייתה לטובתי והגעתי ל-38.2 קמ”ש. במשחק ליגה אני חושב שעשיתי 36.6. אני אוהב לבדוק נתונים, לראות כמה מרחק עברתי, כמה מטרים בעצימות גבוהה. זה עוזר להבין לאן אפשר להגיע ולהשתפר כל יום”, הוא מספר. עד כה יש לו שלושה שערים ושלושה בישולים, כשהאחרון שבהם הגיע בניצחון 0:2 על לבאנטה, ששבר רצף של שישה משחקים ללא ניצחון.

ויקטור מוניוס בימי ריאל עם אמבפה (רויטרס)

המהירות, לדבריו, היא מתנה מולדת. “זה גנטי, זה משהו שהיה בי”, הוא מודה, אך גם מסביר שזה לא הגיע מיד. “היה לי קשה לעשות את הקפיצה הפיזית. בעבר שיחקתי כקשר התקפי, וכשהגעתי לשיא המהירות שמו אותי על הקו. אני לא הרבה שנים בעמדה הזו, וגם היום אני לא עובד עליה בצורה מוגזמת. אני מתמקד יותר במניעת פציעות. כשחקן מהיר יש סיכון גדול יותר להיפצע, במיוחד בהאצה. בעונה שעברה היו לי לא מעט בעיות בקרסול, אז המטרה היא לחזק את האזור ולהרגיל אותו לעומסים”.

כיום חייו מתנהלים בפמפלונה, שם הוא מתגורר עם בת זוגו ומתרכז בהסתגלות לקצב הפיזי של הליגה הבכירה. “בהתחלה היה לי קשה להגיע חזק לדקות הסיום. עכשיו אני מרגיש הרבה יותר טוב. שם המשחקים נפתחים ויש יותר שטחים בחצי השעה האחרונה”, הוא מסכם - בדיוק המקום שבו המהירות שלו הופכת לנשק קטלני.