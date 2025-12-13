"דני וולף הראה שהוא שייך", "חכם מאוד לגילו"

דני וולף סיפק עוד משחק שמחזק את מעמדו בברוקלין, גם אם הנטס יצאו מההתמודדות בדאלאס עם הפסד. הפורוורד הצעיר רשם שורה סטטיסטית מרשימה של 17 נקודות, 7 ריבאונדים, אסיסט, חטיפה וחסימה, עם 6 מ-10 מהשדה ו-3 מ-3 לשלוש, אך מעבר למספרים בלט בעיקר בהשפעה שלו על קצב המשחק ב-119:111 לדאלאס.

וולף היה מדויק בהגנה, ממושמע בעמדות, תרם באגרסיביות מבוקרת והמשיך לקבל אמון בדקות ההכרעה, עדות למעמד שהוא בונה לעצמו. השילוב בין קליעה, סיומת בצבע ותנועה חכמה ללא כדור הפך אותו לגורם משמעותי גם ברגעים קשים, ולא במקרה בארה"ב כבר מדברים עליו בהקשר חיובי.

ב’ספורטס אילוסטרייד’ כתבו עליו: “דני וולף הראה שהוא שייך. זו הייתה חוויה של עליות וירידות עבור מחזור הדראפט של הנטס מ-2025. אבל נראה שלפחות שחקן אחד מהמחזור הזה מתחיל לבסס לעצמו תפקיד קבוע קדימה. דני וולף הרשים, ומעבר לסטטיסטיקה היבשה המרשימה, הצטיין במיוחד בדברים שלא תמיד מופיעים בגליון הסטטיסטי”.

דני וולף (רויטרס)

“מדובר בשחקן חכם מאוד לגילו, שמכיר היטב את המשימות ההגנתיות שלו ויודע לאתגר זריקות מבלי לבצע עבירות. יכולת המסירה שלו לא הובילה להרבה אסיסטים, אבל היא פתחה את ההתקפה בצורה משמעותית. בנוסף, הוא הפגין יכולת סיומת מרשימה ליד הטבעת, ובמקביל שמר על ההגנה כנה כשהוא קולע שלוש שלשות. ג'ורדי פרננדס השאיר אותו על הפרקט בדקות הסיום, מה שממחיש את רמת האמון שיש לו בפורוורד הצעיר. וולף נראה ומשחק כמו מציאה גדולה בדראפט”.

“וולף השפיע מאוד גם מהספסל עבור הנטס, כשהוא מסיים עם 17 נקודות ביעילות גבוהה. יכולת יצירת המשחק שלו, ביחס לגודל שלו, הייתה משמעותית מאוד עבור ברוקלין”, סיכמו בארה”ב.