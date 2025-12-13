יום שבת, 13.12.2025 שעה 07:23
 מזרח 
86%2392-252921דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
65%2306-237320פילדלפיה 76'
62%2312-247421בוסטון סלטיקס
59%2545-260222קליבלנד קאבלירס
55%2578-259622אטלנטה הוקס
55%2380-242820מיאמי היט
52%2441-245121טורונטו ראפטורס
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
45%2428-235920שיקגו בולס
41%2582-250822מילווקי באקס
29%2450-240121שארלוט הורנטס
25%2363-220320ברוקלין נטס
24%2536-234421אינדיאנה פייסרס
11%2432-215619וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
80%2320-252820דנבר נאגטס
78%1980-219118יוסטון רוקטס
68%2218-222219לוס אנג'לס לייקרס
68%2194-226719סן אנטוניו ספרס
65%2320-239220מינסוטה טימברוולבס
57%2325-240121גולדן סטייט ווריורס
55%2291-231820פיניקס סאנס
41%2519-244722דאלאס מאבריקס
40%2502-240220יוטה ג'אז
38%2441-237721ממפיס גריזליס
33%2553-248321פורטלנד בלייזרס
29%2569-234921סקרמנטו קינגס
19%2419-230721לוס אנג'לס קליפרס
18%2717-249822ניו אורלינס פליקנס

17 נקודות לדני וולף, ברוקלין הפסידה לדאלאס

הישראלי-אמריקאי רשם את הופעתו הטובה ביותר ב-NBA עד כה כשהוסיף 7 ריבאונדים, אבל הנטס נכנעו 119:111 למאבריקס. 24 נקודות לדייויס, 22 לקופר פלאג

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

ברוקלין הייתה קרובה לגנוב ניצחון בדאלאס, אבל בדקות הסיום זה לא הספיק, למרות ערב בולט במיוחד של דני וולף, שהמשיך לבסס את מעמדו ברוטציה. הפורוורד הצעיר סיים עם 17 נקודות, 7 ריבאונדים, אסיסט, חטיפה וחסימה, כשהוא קולע ביעילות גבוהה של 6 מ-10 מהשדה ו-3 מ-3 מחוץ לקשת ב-119:111 למאבריקס. מעבר למספרים, וולף הציג בגרות משחק, קבלת החלטות נכונה ותרומה בשני צידי המגרש, כולל נוכחות בדקות ההכרעה.

הנטס חזרו לפרקט אחרי כמעט שבוע ללא משחקים ונראו חדים לאורך שלבים ארוכים, בין היתר בזכות ערב קליעה מצוין מחוץ לקשת, אך לא הצליחו לסגור את המשחק בזמן אמת. מי שנשא את ההתקפה היה מייקל פורטר ג'וניור עם 34 נקודות, המשך לרצף משחקים התקפיים מרשימים, אך גם זה לא הספיק כדי להכריע את ההתמודדות.

בצד השני, המאבריקס קיבלו תרומה משמעותית מהכוכבים שלהם. אנתוני דייויס רשם דאבל דאבל של 24 נקודות לצד 14 ריבאונדים, וקופר פלאג הוסיף 22 נקודות, שהובילו את הקבוצה בדקות האחרונות. למרות ההפסד, עבור הנטס הסיפור של הערב היה שוב דני וולף, שנראה יותר ויותר כשחקן ששייך לרמות האלה ומצדיק את האמון בו.

דני וולף (רויטרס)

מעבר לכך, הנטס הגיעו למשחק בכושר טוב עם מאזן 1:3 בחודש דצמבר, והציגו ערב קליעה חריג לטובה מחוץ לקשת. הקבוצה קלעה 17 שלשות באחוזים גבוהים, שיפור משמעותי ביחס ליכולת שלה העונה, כשכמה שחקנים שונים תורמים מחוץ לקשת. היכולת הזו שמרה את ברוקלין בתמונה לאורך רוב שלבי המשחק ויצרה תחושה שהפתעה בהחלט באוויר.

עם זאת, בדקות הסיום נרשמה ירידה בביצוע, בעיקר בהחלטות ובהוצאה לפועל בהתקפה, מה שאפשר לדאלאס לבצע ריצה מאוחרת ולהטות את הכף. המאבריקס ניצלו את הניסיון והאיכות שלהם ברגעים החשובים, בעוד הנטס התקשו למצוא פתרונות עקביים. למרות האכזבה מההפסד, המשחק סיפק לברוקלין לא מעט נקודות חיוביות, גם מבחינת קצב, גם מבחינת קליעה, וגם ביכולת להישאר תחרותיים מול יריבה איכותית בחוץ.

/* LAST / NEXT ROUNDs */