17 נקודות לדני וולף, ברוקלין הפסידה לדאלאס

ברוקלין הייתה קרובה לגנוב ניצחון בדאלאס, אבל בדקות הסיום זה לא הספיק, למרות ערב בולט במיוחד של דני וולף, שהמשיך לבסס את מעמדו ברוטציה. הפורוורד הצעיר סיים עם 17 נקודות, 7 ריבאונדים, אסיסט, חטיפה וחסימה, כשהוא קולע ביעילות גבוהה של 6 מ-10 מהשדה ו-3 מ-3 מחוץ לקשת ב-119:111 למאבריקס. מעבר למספרים, וולף הציג בגרות משחק, קבלת החלטות נכונה ותרומה בשני צידי המגרש, כולל נוכחות בדקות ההכרעה.

הנטס חזרו לפרקט אחרי כמעט שבוע ללא משחקים ונראו חדים לאורך שלבים ארוכים, בין היתר בזכות ערב קליעה מצוין מחוץ לקשת, אך לא הצליחו לסגור את המשחק בזמן אמת. מי שנשא את ההתקפה היה מייקל פורטר ג'וניור עם 34 נקודות, המשך לרצף משחקים התקפיים מרשימים, אך גם זה לא הספיק כדי להכריע את ההתמודדות.

בצד השני, המאבריקס קיבלו תרומה משמעותית מהכוכבים שלהם. אנתוני דייויס רשם דאבל דאבל של 24 נקודות לצד 14 ריבאונדים, וקופר פלאג הוסיף 22 נקודות, שהובילו את הקבוצה בדקות האחרונות. למרות ההפסד, עבור הנטס הסיפור של הערב היה שוב דני וולף, שנראה יותר ויותר כשחקן ששייך לרמות האלה ומצדיק את האמון בו.

דני וולף (רויטרס)

מעבר לכך, הנטס הגיעו למשחק בכושר טוב עם מאזן 1:3 בחודש דצמבר, והציגו ערב קליעה חריג לטובה מחוץ לקשת. הקבוצה קלעה 17 שלשות באחוזים גבוהים, שיפור משמעותי ביחס ליכולת שלה העונה, כשכמה שחקנים שונים תורמים מחוץ לקשת. היכולת הזו שמרה את ברוקלין בתמונה לאורך רוב שלבי המשחק ויצרה תחושה שהפתעה בהחלט באוויר.

עם זאת, בדקות הסיום נרשמה ירידה בביצוע, בעיקר בהחלטות ובהוצאה לפועל בהתקפה, מה שאפשר לדאלאס לבצע ריצה מאוחרת ולהטות את הכף. המאבריקס ניצלו את הניסיון והאיכות שלהם ברגעים החשובים, בעוד הנטס התקשו למצוא פתרונות עקביים. למרות האכזבה מההפסד, המשחק סיפק לברוקלין לא מעט נקודות חיוביות, גם מבחינת קצב, גם מבחינת קליעה, וגם ביכולת להישאר תחרותיים מול יריבה איכותית בחוץ.