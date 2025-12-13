בהפועל ת"א חגגו: אחד הגדולים העונה, לא פחות

עוד שבוע, עוד מחזור, עוד וי. כבר 15 משחקים עברו להם ביורוליג ואנחנו מתקרבים לסגירת סיבוב, ועדיין הפועל תל אביב במקום הראשון בליגה ולבדה בפסגה. האדומים צלחו מוקש נוסף עם 74:79 על בולוניה, והפכו לקבוצה הראשונה שמצליחה לנצח בחוץ את הקבוצה מאיטליה העונה במסגרת המפעל הבכיר באירופה, בדרך למאזן של 4:11 חיובי.

במועדון שוב סיפקו פתיחה פחות מרשימה, אך ידעו להתאושש ופעם נוספת הבריקו במאני טיים, כשכבר אי אפשר לדעת מאיפה זה יגיע מרוב האיומים שיש לדימיטריס איטודיס בסגל שלו. באיטליה מעל כולם היו אלייז’ה בראיינט ודן אוטורו, כשגם כריס ג’ונס הרשים בסיום ואפילו קיבל את הקרדיט במאני טיים על חשבונו של הכוכב הגדול וסיליה מיציץ’.

בהפועל ת”א חגגו את הניצחון: “זה אחד הגדולים שלנו העונה, לא פחות. לבוא לאולם הזה, שאף אחד לא ניצח בו, לראות את בולוניה משחקת נפלא ולעלות לחצי השני ולהפוך את הקערה, זה גדול”. בקבוצה החמיאו לשחקנים שהוזכרו כאן וגם לאיטודיס, שניער את חניכיו בהפסקה ודרש מהם לעלות הילוך בהגנה, ושאי אפשר לבוא עם גישה כזו. ואכן, שחקניו שינו גישה לגמרי בחצי השני.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

המועדון כבר נחת בישראל לקראת שבוע עמוס במיוחד, כשיכלול לו”ז מטורף של לא פחות מארבעה משחקים בשישה ימים: יום ראשון נגד ב”ש/דימונה בחוץ, יום שלישי נגד הכוכב האדום בארנה, יום חמישי נגד פנאתינייקוס בחוץ ויום שבת נגד הרצליה באולם היובל. איטודיס יצטרך לדעת לנהל את הרוטציות ולחלק את העומס הקשה שמצופה על השחקנים שלו.

מי שלא הגיע לארץ הוא אלייז’ה בראיינט, שקיבל אישור מאיטודיס לשוב אל משפחתו כרגע כשזו עדיין מתגוררת בסופיה וחוששת לגור בישראל. בשלב הזה גם במועדון מעידים שהנושא בערפל ולא ידוע באילו משחקים הוא ישחק בארץ, ומודים שזו שגרה בעייתית מאוד שלבסוף הוא יצטרך להגיע לישראל כך או כך כדי להיות חלק באימונים.

איש וויינרייט, שקלע 0 נקודות ועדיין היה אחד הבולטים בעיקר בצד ההגנתי, שיתף בסיום: “ניצחון טוב מאוד, מאמץ קבוצתי נהדר. ניצחנו קבוצה מצוינת עם רכז מצוין והפוקוס שלנו הופנה למובילי הכדור שלהם. סמכנו על תוכנית המשחק שלנו, חצי ראשון קצת פחות טוב, אבל בסופו של דבר הגבנו במחצית השנייה כדי לקחת את ההובלה ובסך הכל היה משחק טוב”.

גם קולין מלקולם שיתף: “ניצחון גדול מאוד נגד יריבה קשוחה מאוד. חזרנו מפיגור כדי לנצח מול יריבה שעדיין לא הפסידה עד למשחק הזה בבית, אני חושב שזה מראה שהקבוצה הזו מתחברת מאוד. להיות בפיגור כל המשחק, להישאר מלוכדים ביחד ולצאת עם הניצחון בסיום ואני מתרגש לראות מה עוד אנחנו יכולים לעשות בעתיד”.