ג'ירונה הרשימה עם מהפך ו-1:2 על ריאל סוסיאדד

ג’ירונה רשמה ניצחון חשוב 1:2 על ריאל סוסיאדד במשחק שפתח את המחזור ה-16 בליגה הספרדית, תוצאה שהעניקה לה שלוש נקודות יקרות במאבק התחתית והחזירה לה את תחושת הביטחון לאחר תקופה לא פשוטה.
הבאסקים היו אלה שעלו ליתרון ראשונים. בדקה ה-35 כבש גונסאלו גדש לאחר בישול של איגור סובלדיה, שער שהוריד את ריאל סוסיאדד להפסקה ביתרון והעמיק את השליטה שלה במחצית הראשונה.
ג’ירונה חזרה למחצית השנייה עם יותר יוזמה, ובדקה ה-76 באה על שכרה. עזדין אונהי בישל לוויקטור ציגנקוב, שכבש את שער השוויון והחזיר את הקטלונים למשחק. המהפך הושלם בדקה ה-84, כשציגנקוב מצא שוב את הרשת והשלים צמד אישי, שער שקבע את תוצאת המשחק והקפיץ את שחקני ג’ירונה והקהל ביציעים.
עבור ריאל סוסיאדד מדובר בהפסד שלישי ברציפות בליגה, רצף שלילי שמעמיק את המשבר של הקבוצה בתקופה האחרונה. מנגד, ג’ירונה קטעה רצף של 3 משחקים ללא ניצחון ועלתה לפחות זמנית מעל הקו האדום, עם תקווה ליציאה לדרך חדשה בהמשך העונה.
במשחקים בליגות נוספות, לצ'ה חגגה 0:1 יקר על פיזה במשחק שפתח את המחזור ה-15 באיטליה, כאשר לאמק בנדה בישל לניקולה סטוליץ' את גול הניצחון בדקה ה-72 ונתן ללצ'ה ניצחון שני בשלושת המחזורים האחרונים והרבה אוויר לנשימה, בזמן שפיזה נותרה מתחת לקו האדום עם שלושה הפסדים רצופים.
גרמניה: לייפציג השנייה בטבלה נכנעה 3:1 לאוניון ברלין שעלתה לפחות זמנית למקום השמיני. דורטמונד תוכל לעקוף את לייפציג בהמשך המחזור.