ג'ירונה הרשימה עם מהפך ו-1:2 על ריאל סוסיאדד

ג’ירונה רשמה ניצחון חשוב 1:2 על ריאל סוסיאדד במשחק שפתח את המחזור ה-16 בליגה הספרדית, תוצאה שהעניקה לה שלוש נקודות יקרות במאבק התחתית והחזירה לה את תחושת הביטחון לאחר תקופה לא פשוטה.

הבאסקים היו אלה שעלו ליתרון ראשונים. בדקה ה-35 כבש גונסאלו גדש לאחר בישול של איגור סובלדיה, שער שהוריד את ריאל סוסיאדד להפסקה ביתרון והעמיק את השליטה שלה במחצית הראשונה.

ג’ירונה חזרה למחצית השנייה עם יותר יוזמה, ובדקה ה-76 באה על שכרה. עזדין אונהי בישל לוויקטור ציגנקוב, שכבש את שער השוויון והחזיר את הקטלונים למשחק. המהפך הושלם בדקה ה-84, כשציגנקוב מצא שוב את הרשת והשלים צמד אישי, שער שקבע את תוצאת המשחק והקפיץ את שחקני ג’ירונה והקהל ביציעים.

בורחת מהתחתית: ג'ירונה ב1:2 על סוסיאדד

עבור ריאל סוסיאדד מדובר בהפסד שלישי ברציפות בליגה, רצף שלילי שמעמיק את המשבר של הקבוצה בתקופה האחרונה. מנגד, ג’ירונה קטעה רצף של 3 משחקים ללא ניצחון ועלתה לפחות זמנית מעל הקו האדום, עם תקווה ליציאה לדרך חדשה בהמשך העונה.

במשחקים בליגות נוספות, לצ'ה חגגה 0:1 יקר על פיזה במשחק שפתח את המחזור ה-15 באיטליה, כאשר לאמק בנדה בישל לניקולה סטוליץ' את גול הניצחון בדקה ה-72 ונתן ללצ'ה ניצחון שני בשלושת המחזורים האחרונים והרבה אוויר לנשימה, בזמן שפיזה נותרה מתחת לקו האדום עם שלושה הפסדים רצופים.

גרמניה: לייפציג השנייה בטבלה נכנעה 3:1 לאוניון ברלין שעלתה לפחות זמנית למקום השמיני. דורטמונד תוכל לעקוף את לייפציג בהמשך המחזור.