יום שני, 15.12.2025 שעה 03:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2419-2515בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1716-1315ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

ג'ירונה הרשימה עם מהפך ו-1:2 על ריאל סוסיאדד

הקטלונים עלו לפחות זמנית מעל הקו האדום והנחילו לבאסקים הפסד שלישי ברציפות. גדש כבש ראשון, אבל צמד מאוחר של ויקטור ציגנקוב נתן לאורחת ניצחון

|
שחקני ג'ירונה חוגגים (La Liga)
שחקני ג'ירונה חוגגים (La Liga)

ג’ירונה רשמה ניצחון חשוב 1:2 על ריאל סוסיאדד במשחק שפתח את המחזור ה-16 בליגה הספרדית, תוצאה שהעניקה לה שלוש נקודות יקרות במאבק התחתית והחזירה לה את תחושת הביטחון לאחר תקופה לא פשוטה.

הבאסקים היו אלה שעלו ליתרון ראשונים. בדקה ה-35 כבש גונסאלו גדש לאחר בישול של איגור סובלדיה, שער שהוריד את ריאל סוסיאדד להפסקה ביתרון והעמיק את השליטה שלה במחצית הראשונה.

ג’ירונה חזרה למחצית השנייה עם יותר יוזמה, ובדקה ה-76 באה על שכרה. עזדין אונהי בישל לוויקטור ציגנקוב, שכבש את שער השוויון והחזיר את הקטלונים למשחק. המהפך הושלם בדקה ה-84, כשציגנקוב מצא שוב את הרשת והשלים צמד אישי, שער שקבע את תוצאת המשחק והקפיץ את שחקני ג’ירונה והקהל ביציעים.

בורחת מהתחתית: ג'ירונה ב1:2 על סוסיאדד

עבור ריאל סוסיאדד מדובר בהפסד שלישי ברציפות בליגה, רצף שלילי שמעמיק את המשבר של הקבוצה בתקופה האחרונה. מנגד, ג’ירונה קטעה רצף של 3 משחקים ללא ניצחון ועלתה לפחות זמנית מעל הקו האדום, עם תקווה ליציאה לדרך חדשה בהמשך העונה.

במשחקים בליגות נוספות, לצ'ה חגגה 0:1 יקר על פיזה במשחק שפתח את המחזור ה-15 באיטליה, כאשר לאמק בנדה בישל לניקולה סטוליץ' את גול הניצחון בדקה ה-72 ונתן ללצ'ה ניצחון שני בשלושת המחזורים האחרונים והרבה אוויר לנשימה, בזמן שפיזה נותרה מתחת לקו האדום עם שלושה הפסדים רצופים.

גרמניה: לייפציג השנייה בטבלה נכנעה 3:1 לאוניון ברלין שעלתה לפחות זמנית למקום השמיני. דורטמונד תוכל לעקוף את לייפציג בהמשך המחזור.

