יום רביעי, 17.12.2025 שעה 13:40
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

דין האוסן והמנורה לאופטימיזציה של הגוף והנפש

אביו של בלם ריאל חושף את ההקפדה על הטיפול בשחקן, שחוזר לסגל של אלונסו לאלאבס. הייחודיות מאחורי המנורה, במה היא עוזרת והמחיר שלה: 1,000 אירו

|
דין האוסן (אינסטגרם)
דין האוסן (אינסטגרם)

דין האוסן סופר את הימים עד לחזרתו לריאל מדריד, לאחר יותר מ-16 ימים מחוץ למגרשים וחמישה משחקים שבהם לא שיחק, חזרה שיכולה להתבצע כבר במחזור הקרוב מול אלאבס, כאשר הספרדי נכלל בסגל של צ’אבי אלונסו.

מי שהוסיף עניין לשעות שקדמו לכך היה אביו, דון, שפרסם תמונה של בנו בעיצומו של טיפול פיזי וסשן התאוששות, עם תשומת לב כמעט מילימטרית לפרטים, שבה בולטת מנורת אור שמטרתה להאיץ את תחושת הרווחה הגופנית.

מדובר במכונת ביואופטימיזציה שמגרה את פעילות המיטוכונדריה ואת ייצור ה-ATP (אדנוזין תלת-פוספט) באמצעות אור אינפרה אדום, מפחיתה דלקות, עייפות וכאבי שרירים, משפרת את חילוף החומרים באמצעות הפעלת לפטין, מסדירה שינה, מצב רוח וקצב צירקדי, ומתאימה במיוחד לסשנים של התאוששות, ריכוז או מנוחה. מחירה עומד על 999 אירו.

הסטורי של אביו של האוסן (צילום מסך)הסטורי של אביו של האוסן (צילום מסך)

לשימוש בעור, בעיניים, ליופי ולהתאוששות קלה, מומלץ להציב את המכשיר במרחק של 20 ס"מ למשך 16 דקות, לטיפול בכאבים, דלקות ומפרקים במרחק של 10 ס"מ למשך 20 דקות; ולביצועים ספורטיביים ולטיפול ברקמות עמוקות (מוח, איברים), גם כן במרחק של 10 ס"מ למשך 25-30 דקות.

ניתן להשתמש בו גם להארת חללים פנימיים ולהכנסת תדרים הקיימים בשמש, אך חסרים בסביבות סגורות. הנתון הזה, כמו במקרה של מרקוס יורנטה שגם עושה בו שימוש, ממחיש עד כמה ספורטאים מקצוענים דוחפים את שגרת האימונים שלהם מעבר לשיטות המסורתיות.

מרקוס יורנטה (אינסטגרם)מרקוס יורנטה (אינסטגרם)

"מדובר בטכניקה טיפולית לא פולשנית המשתמשת באור באורכי גל שונים כדי לגרות תאים ולקדם את ההתחדשות שלהם ברקמות", הסביר לואיס פרננדס רוסה, מרצה לתואר בפיזיותרפיה באוניברסיטת CEU סן פבלו, בשיחה עם 'מארקה'.

