דין האוסן והמנורה לאופטימיזציה של הגוף והנפש

דין האוסן סופר את הימים עד לחזרתו לריאל מדריד, לאחר יותר מ-16 ימים מחוץ למגרשים וחמישה משחקים שבהם לא שיחק, חזרה שיכולה להתבצע כבר במחזור הקרוב מול אלאבס, כאשר הספרדי נכלל בסגל של צ’אבי אלונסו.

מי שהוסיף עניין לשעות שקדמו לכך היה אביו, דון, שפרסם תמונה של בנו בעיצומו של טיפול פיזי וסשן התאוששות, עם תשומת לב כמעט מילימטרית לפרטים, שבה בולטת מנורת אור שמטרתה להאיץ את תחושת הרווחה הגופנית.

מדובר במכונת ביואופטימיזציה שמגרה את פעילות המיטוכונדריה ואת ייצור ה-ATP (אדנוזין תלת-פוספט) באמצעות אור אינפרה אדום, מפחיתה דלקות, עייפות וכאבי שרירים, משפרת את חילוף החומרים באמצעות הפעלת לפטין, מסדירה שינה, מצב רוח וקצב צירקדי, ומתאימה במיוחד לסשנים של התאוששות, ריכוז או מנוחה. מחירה עומד על 999 אירו.

הסטורי של אביו של האוסן (צילום מסך)

לשימוש בעור, בעיניים, ליופי ולהתאוששות קלה, מומלץ להציב את המכשיר במרחק של 20 ס"מ למשך 16 דקות, לטיפול בכאבים, דלקות ומפרקים במרחק של 10 ס"מ למשך 20 דקות; ולביצועים ספורטיביים ולטיפול ברקמות עמוקות (מוח, איברים), גם כן במרחק של 10 ס"מ למשך 25-30 דקות.

ניתן להשתמש בו גם להארת חללים פנימיים ולהכנסת תדרים הקיימים בשמש, אך חסרים בסביבות סגורות. הנתון הזה, כמו במקרה של מרקוס יורנטה שגם עושה בו שימוש, ממחיש עד כמה ספורטאים מקצוענים דוחפים את שגרת האימונים שלהם מעבר לשיטות המסורתיות.

מרקוס יורנטה (אינסטגרם)

"מדובר בטכניקה טיפולית לא פולשנית המשתמשת באור באורכי גל שונים כדי לגרות תאים ולקדם את ההתחדשות שלהם ברקמות", הסביר לואיס פרננדס רוסה, מרצה לתואר בפיזיותרפיה באוניברסיטת CEU סן פבלו, בשיחה עם 'מארקה'.