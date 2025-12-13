הקבוצה הכי טובה, השחקן הכי טוב: הפועל בשלה

במה שאפשר להגדיר העונה כאולם הכי קשה ביורוליג, הפועל תל אביב שוב הראתה אופי והצליחה לחזור מפיגור 14 כדי להיות הראשונה שמנצחת בבולוניה, עם 74:79 על הקבוצה המקומית, בדרך לעוד שבוע עם המאזן הכי טוב במפעל הבכיר באירופה.

ריף גרוס, גיל אמיתי וחי תנעמי סיכמו את הניצחון בפודקאסט הפועל ת”א בכדורסל: האדומים הקבוצה הכי טובה באירופה עם השחקן הכי טוב באירופה, חילוקי הדעות בפאנל על כריס ג’ונס, היכולת המדהימה של אלייז’ה בראיינט ודן אוטורו והאם איש וויינרייט נתן את המשחק הכי טוב אי פעם עם 0 נקודות?

וגם: אנטוניו בלייקני זה אנטוניו בלייקני, הייבוש של ים מדר ותומר גינת, חזרת המשחקים לישראל, לקראת השבוע העמוס שיש גם בליגה וגם ביורוליג והדעות על היכולת של וסיליה מיציץ’ עד כה. האזנה נעימה.