300 מטר מהאולם: הפגנות בבולוניה לפני הפועל

על אף שהסתיימה המלחמה כאן בישראל ואפילו משחקי היורוליג והיורוקאפ חזרו לארץ כבר, עדיין יש מקומות בעולם שנגדנו ומקפידות להראות זאת בדיבורים וגם במעשים, וגם להפועל ת”א חיכתה הפגנה פרו פלסטינית בדרך שלה למשחק החוץ נגד בולוניה היום (שישי, 21:30).

כ-300 מטר מהאולם באיטליה, לא מעט איטלקים התקבצו והניפו לא מעט שלטים ודגלי פלסטין, כדי לתת את דעתם בכל הנוגע למצב הפוליטי. בנוסף, יש שוטרים בכל פינה בקרבת האולם וגם בסמוך אליו, על מנת לנסות לדאוג שהמחאה תעבור בשלום. צפו בתמונות:

הפגנה פרו פלסטינית בבולוניה (ראובן שוורץ)

הפרו פלסטינים שמפגינים לפני המשחק של הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

דגל פלסטין בבולוניה (ראובן שוורץ)

פרו פלסטינים בבולוניה (ראובן שוורץ)

השוטרים (ראובן שוורץ)

הפגנה פרו פלסטינית בבולוניה (ראובן שוורץ)

שוטרים בכל פינה (ראובן שוורץ)

זו לא ההפגנה הראשונה בעקבות הביקור של הפועל תל אביב באיטליה היום, כאשר גם בבוקר התקיימה מחאה אנטי ישראלית ופרו פלסטינית, עליו דיווחנו כאן ב-ONE. בכל מקרה, האדומים ינסו לשים הכל בצד ולרשום ניצחון שיבטיח להם שבוע נוסף בפסגת היורוליג.