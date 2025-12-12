בגיל 34 ועקב הבעיה בלב: אוסקר החליט לפרוש

אוסקר, אקס צ’לסי ונבחרת ברזיל, החליט לסיים את הקריירה בגיל 34, כך על פי הדיווחים בברזיל. הקשר צפוי להתיר את חוזהו עם סאו פאולו ולפרוש מכדורגל מקצועני, לאחר שהתמודד בתקופה האחרונה עם בעיה לבבית.

ההחלטה מגיעה לאחר אירוע מדאיג במהלך אימון, שבו איבד אוסקר את ההכרה בזמן שעבד על אופני כושר. הוא פונה לבית החולים, שם אובחנו אצלו שינויים קרדיולוגיים, אך מצבו הוגדר יציב.

אוסקר חזר לסאו פאולו בדצמבר האחרון, פחות משנה לפני גילוי הבעיה הרפואית, במה שנתפס כסגירת מעגל מרגשת. הוא החל את דרכו המקצוענית במועדון, אך עזב אותו בנסיבות מורכבות כבר בתחילת הקריירה. החזרה נועדה לאפשר לו לסיים את הקריירה במקום שבו הכול התחיל, אך פציעות חוזרות ועונה לא פשוטה של הקבוצה הקשו עליו לממש את התוכנית הזו במלואה.

עבור אוהדי הכדורגל באירופה, הקריירה של אוסקר תמיד לוותה בתחושת פספוס. אחרי חמש שנים מוצלחות בצ’לסי, שבהן רשם כ-200 הופעות וזכה בשתי אליפויות, בגביע הליגה ובליגה האירופית, הוא עזב את אירופה בגיל 25 לטובת שנגחאי. המעבר לסין העניק לו שכר עתק והצלחה מקומית, כולל אליפויות ונתונים אישיים מרשימים, אך גם הרחיק אותו מאור הזרקורים ומהנבחרת הברזילאית.

בסופו של דבר, בעיות הלב הכריעו את הכף. אוסקר, שהרוויח סכומי עתק לאורך הקריירה ואינו זקוק עוד לכדורגל מבחינה כלכלית, בחר לשים את הבריאות מעל הכל. כך מסתיימת דרכו של קשר מוכשר במיוחד, שהותיר חותם בצ’לסי, בליגה הסינית ובברזיל, אך גם ייזכר כמי שיכול היה להגיע רחוק הרבה יותר אלמלא הבחירות והנסיבות.