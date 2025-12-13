יום שבת, 13.12.2025 שעה 20:03
יום שבת, 13/12/2025, 19:30אצטדיון קאמפ נואוליגה ספרדית - מחזור 16
אוססונה
דקה 30
0 0
שופט: אדריאן קורדרו וגה
ברצלונה
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1920-1916אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1518-1415אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20
מערכת ONE | 13/12/2025 19:30
הרכבים וציונים
 
 
פדרי מוסר (IMAGO)
פדרי מוסר (IMAGO)

כל הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לצבור תאוצה וכך גם הליגה הספרדית, כאשר המחזור ה-16 נמשך לו בשעה זו עם מפגש מסקרן מאוד בקאמפ נואו, שם ברצלונה מארחת את אוססונה במטרה להמשיך בכושר המרשים כדי לנצל את המשבר של ריאל מדריד ולהמשיך לברוח.

לפני שישה מחזורים, בארסה נכנעה בקלאסיקו לריאל מדריד ומאז הכל השתנה. הקטלונים יצאו לריצה מדהימה של שישה ניצחונות ברציפות בליגה והפכו מינוס חמש לפלוס ארבע בצמרת הטבלה, כשהרצף הזה עדיין חי והם מקווים לעלות אותו לשבעה ניצחונות בבית נגד אוססונה.

מנגד, החבורה מפמפלונה תנסה לחולל מה שיהיה סנסציה אדירה, כשהיא עם 15 נקודות בלבד ולא רחוקה בכלל מהקו האדום, כך שניצחון ייתן לה הרבה אוויר לנשימה וירחיק אותה מהמקומות שמובילים לירידת ליגה, אך גם במועדון יודעים שבקאמפ נואו זה כמעט לא אפשרי.

אמנם בעונה שעברה אוססונה כן גברה על ברצלונה עם 2:4 אדיר, אבל זה היה בבית. כדי למצוא ניצחון אחרון של האורחת בחוץ נגד הקטלונים צריך לחזור ל-16 ביולי 2020, אז אוססונה הדהימה במסגרת הליגה עם 1:2 בחוץ, כשחוסה ארנייז כבש ראשון, ליאו מסי השווה ורוברטו טורס נתן ניצחון למרות חיסרון מספרי בדקה ה-94.

מחצית ראשונה
  • '20
  • החמצה
  • פדרי ניסה לבעוט מרחוק, אך הכדור שלו הלך חלש לידיים של סרחיו הררה
ראפיניה במאבק על הכדור (IMAGO)ראפיניה במאבק על הכדור (IMAGO)
  • '16
  • החמצה
  • אוססונה הגיעה פעם ראשונה לרחבה של בארסה, כשאנטה בודימיר בעט מקרוב חלש לידיו של ז'ואן גארסיה
  • '15
  • החמצה
  • לאמין ימאל הכניס כדור עומק גאוני לתנועה יפה של פראן טורס, שבנגיעה מקרוב בעט מעל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את ההתמודדות המסקרנת בקאמפ נואו לדרך! ברצלונה תגדיל את הפער בפסגה?
לאמין ימאל מתחמם (IMAGO)לאמין ימאל מתחמם (IMAGO)
מרקוס רשפורד בחימום (IMAGO)מרקוס רשפורד בחימום (IMAGO)
