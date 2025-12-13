רבע 4, 07:18: גליל עליון - מכבי ת"א 74:56

ייתכן, אבל רק ייתכן, שהעונה של מכבי תל אביב מתחילה להתהפך לה. שני ניצחונות ברציפות ביורוליג וכמובן מעל הכל חזרת משחקי היורוליג לישראל נתנו בוסט אדיר, אבל גם במפעל המקומי צריך לדעת לעבור מוקשים ובשעה זו הצהובים מתארחים אצל הפועל גליל עליון.

מחזיקת הגביע אמנם במקום הראשון, אבל רק בגלל שיש לה משחק יותר מהפועל ת”א שבסופו של דבר יש למכבי תל אביב הפסד אחד והאדומים מושלמים. בכל זאת, חניכיו של עודד קטש רוצים להמשיך לנשוף בעורפם של היריבה העירונית ולרשום ניצחון שמיני העונה במפעל המקומי.

מהצד השני, גליל עליון לא רחוקה בכלל מהמקום שמוביל לירידת ליגה בסיום העונה, ויודעת שכמה שיהיה קשה דווקא נגד מכבי תל אביב היא צמאה לנקודות. חניכיו של גוני יזרעאלי עם שני ניצחונות בלבד לצד שישה הפסדים ובסך הכל עם רצף של ארבעה הפסדים.

רבע ראשון: 15:26 למכבי תל אביב

חמישיית הפועל גליל עליון: סם אלג’יקי, טוני דגלאס, רז אדם, סיריל לנג’יוויין ודי ג’יי קנדי.

חמישיית מכבי ת”א: ג’ימי קלארק, ג’ון דיברתולומאו, אושיי בריסט, טי ג’יי ליף ומרסיו סנטוס.

# 10:00-05:00: הצהובים פתחו את הרבע עם שתי שלשות מהירות של ג’ון דיברתולומאו ובריסט, ליף הוסיף שתיים, כשמנגד דגלאס ולנג’יוויין קלעו ארבע, 4:8 למכבי אחרי חמש דקות.

גור לביא שומר (ניסן עייש)

# 05:00-00:00: ג’ונדי המשיך ביכולת נהדרת מחוץ לקשת עם שתי שלשות ונתן יתרון דו ספרתי, 4:14, הצהובים השלימו ריצה נוספת וברחו ל-10:21, כשעד הסיום הקבוצות החליפו סלים וזה 15:26.

שחר עמיר בפעולה (ניסן עייש)

רבע שני: 29:44 למכבי תל אביב

# 10:00-05:00: ריימן וסנטוס נתנו יתרון שיא למכבי עם ארבע נקודות, 15:30, הצהובים לא קלעו במשך ארבע דקות ואפשרו לגליל עליון לחזור מעט, 20:30 לחבורה של קטש.

שחר עמיר בין שחקני מכבי תל אביב (ניסן עייש)

# 05:00-00:00: גליל עליון ניסתה לצמק, הקבוצות החליפו סלים והפער ירד לחד ספרתי, 29:36 למכבי, אך אז הצהובים השלימו ריצת 0:8 וירדו להפסקה ביתרון דו ספרתי, 29:44.

יובל שניידרמן (ניסן עייש)

רבע שלישי: 52:68 למכבי תל אביב

# 10:00-05:00: הקבוצה מהצפון שוב פתחה היטב והורידה את ההפרש לחד ספרתי, אך ליף וקלארק החזירו לדו ספרתי, 41:53.

# 05:00-00:00: הצהובים ברחו שוב ליתרון גדול, הפעם בהובלת איפה לונדברג שקלע 10 נקודות, ועם שלשה גדולה 15 שניות לסיום, נתן 52:68 למכבי תל אביב.