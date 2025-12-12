מהומה ב-3 מוקדים: הרוח הספורטיבית נעלמה

ערב כניסת השבת, אירוע בלתי ספורטיבי בליגה ב’ צפון א’. המשחק בין הפועל דיר חנא למכבי בני ג’דיידה מכר לא הגיע לסיומו, נוכח תקרית ‘השחלה’ בין שני שחקני היריבות והמשיך לכדי מהומה גדולה שהתפרסה על פני שלושה מוקדים, מה שאילץ את צוות השיפוט לנעול את ההתמודדות ללא הכרעה.

מעדות אובייקטיבית שהגיעה לידי ONE, מצד אחד השופטים שנכח במשחק, צוין כי לאחר כיבוש השער של ג’דיידה מכר, החלה התגרות מצד אחד השחקנים כלפי שחקן יריבה, מה שהצית את הצדדים לכדי פגיעה פיזית באחד השחקנים, עד כדי אגרוף בפנים. משם הכל החל להתדרדר לכדי מהומה גדולה שהתפשטה לשלושה מוקדים. ממש שדה קרב, מציין השופט.

ההנהלה, השחקנים, אלו מהספסל, הצוותים המקצועיים, כולם היו שם. זה לא אפשר את חזרתו של המשחק לכדי תחילתו, הרוח הספורטיבית נעלמה ועל כן נאלצנו לקבוע כי המשחק לא יימשך. הייתה גם היוועצות עם ההתאחדות בנוגע לזה, עד להכרעה סופית. האירוע נמשך מעבר לדקה שתיים, לקח זמן עד שהרוחות בין הצדדים נרגעו לכדי שקט מוחלט. אם האירוע היה מסתיים מהר, המשחק היה נמשך.

מהפועל דיר חנא נמסר ל-ONE: “לא היה אירוע חריג שהצדיק את הפסקת המשחק. לאחר השער של ג’דיידה מכר, שחקן שלהם ושחקן שלנו החלו בדין ודברים והספסלים הגיעו להפריד. השופט יכול היה להוציא כרטיס אדום ולהמשיך את ההתמודדות. חבל שהמשחק נגמר ככה”.

ממכבי בני ג’דיידה מכר נמסר ל-ONE: “קבוצה ללא שאיפות וללא ציפיות שאין לה מה להפסיד, מזיקה לקבוצה עם מטרות ותוכניות לעלייה. אנחנו לא מבינים למה השופט הפסיק את המשחק, לא הייתה קטטה המונית. סך הכל שחקן מכל קבוצה. למה להפסיק את המשחק? השופט באקט הזוי. לא נתנו צ’אנס להרגיע ולחדש את ההתמודדות. כאילו באו עם תוכנית מבית. שתי ההנהלות הגיעו להפריד, נטו”.