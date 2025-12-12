יום שישי, 12.12.2025 שעה 19:17
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
197-178הפועל לוד1
1810-238מכבי עמישב פ"ת2
174-148הפועל מחנה יהודה3
1610-128בית"ר ר"ג4
158-188הכח עמידר ר"ג5
128-138הפועל הוד השרון6
1211-148בית"ר כפ"ס7
1212-138הפועל קרית אונו8
1116-178בית"ר ת"א חולון9
108-128א.ס חולון מור 10
1017-148מ.ס. בני יפו אורתודוקסים11
811-68בית"ר פ"ת12
726-88מכבי כפר יונה 13
511-88עירוני בית דגן14
223-98הפועל כפר קאסם15
123-78בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
164-188מכבי נתיבות1
166-138עירוני בית שמש2
158-258הפועל ירוחם3
155-208מ.ס. רמלה4
155-137מ.כ. שדרות5
157-148בני אילת6
147-158מ.ס. שיכון המזרח7
1310-167בני אשדוד8
119-128מ.כ. ערד9
911-148עירוני אשקלון10
914-138בית"ר קרית גת11
911-108איחוד צעירי אבו גוש 12
817-168הפועל שגב שלום13
424-118מכבי ב"ש14
428-118מכבי באר יעקב 15
056-18מכבי שעריים16

מהומה ב-3 מוקדים: הרוח הספורטיבית נעלמה

אירוע אלימות בליגה ב' צפון א': המשחק בין הפועל דיר חנא למכבי בני ג'דיידה הופסק בהחלטת השופט, נוכח תקרית בה היו שותפים השחקנים ואנשי צוות

כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)
כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)

ערב כניסת השבת, אירוע בלתי ספורטיבי בליגה ב’ צפון א’. המשחק בין הפועל דיר חנא למכבי בני ג’דיידה מכר לא הגיע לסיומו, נוכח תקרית ‘השחלה’ בין שני שחקני היריבות והמשיך לכדי מהומה גדולה שהתפרסה על פני שלושה מוקדים, מה שאילץ את צוות השיפוט לנעול את ההתמודדות ללא הכרעה.

מעדות אובייקטיבית שהגיעה לידי ONE, מצד אחד השופטים שנכח במשחק, צוין כי לאחר כיבוש השער של ג’דיידה מכר, החלה התגרות מצד אחד השחקנים כלפי שחקן יריבה, מה שהצית את הצדדים לכדי פגיעה פיזית באחד השחקנים, עד כדי אגרוף בפנים. משם הכל החל להתדרדר לכדי מהומה גדולה שהתפשטה לשלושה מוקדים. ממש שדה קרב, מציין השופט.

ההנהלה, השחקנים, אלו מהספסל, הצוותים המקצועיים, כולם היו שם. זה לא אפשר את חזרתו של המשחק לכדי תחילתו, הרוח הספורטיבית נעלמה ועל כן נאלצנו לקבוע כי המשחק לא יימשך. הייתה גם היוועצות עם ההתאחדות בנוגע לזה, עד להכרעה סופית. האירוע נמשך מעבר לדקה שתיים, לקח זמן עד שהרוחות בין הצדדים נרגעו לכדי שקט מוחלט. אם האירוע היה מסתיים מהר, המשחק היה נמשך.

מהפועל דיר חנא נמסר ל-ONE: “לא היה אירוע חריג שהצדיק את הפסקת המשחק. לאחר השער של ג’דיידה מכר, שחקן שלהם ושחקן שלנו החלו בדין ודברים והספסלים הגיעו להפריד. השופט יכול היה להוציא כרטיס אדום ולהמשיך את ההתמודדות. חבל שהמשחק נגמר ככה”.

ממכבי בני ג’דיידה מכר נמסר ל-ONE: “קבוצה ללא שאיפות וללא ציפיות שאין לה מה להפסיד, מזיקה לקבוצה עם מטרות ותוכניות לעלייה. אנחנו לא מבינים למה השופט הפסיק את המשחק, לא הייתה קטטה המונית. סך הכל שחקן מכל קבוצה. למה להפסיק את המשחק? השופט באקט הזוי. לא נתנו צ’אנס להרגיע ולחדש את ההתמודדות. כאילו באו עם תוכנית מבית. שתי ההנהלות הגיעו להפריד, נטו”.

