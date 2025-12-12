יום שבת, 13.12.2025 שעה 20:04
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

תאי בריבו במשא ומתן מתקדם עם די.סי יונייטד

החלוץ צפוי לעבור בעסקה של כ-5 מיליון דולר, כשיצטרף למי שסיימה את העונה שעברה אחרונה. שכרו: כ-3 מיליון דולר ברוטו לעונה. קבוצה נוספת מעוניינת

|
תאי בריבו (IMAGO)
תאי בריבו (IMAGO)

די.סי יונייטד נמצאת במגעים מתקדמים עם פילדלפיה יוניון להחתמת חלוץ נבחרת ישראל תאי בריבו. די.סי הגישה הצעת טרייד כספית בסכום של כ-4 מיליון דולר, כשהעסקה צפויה להיסגר בסביבות כ-5 מיליון דולר. אם העסקה תושלם, בריבו יהיה שחקן ייעודי (Designated Player) בדי.סי, וישמש כמחליפו של כריסטיאן בנטקה, שהפך לשחקן חופשי לאחר שאופציית החוזה שלו לא מומשה.

בשלב זה אין עדיין סיכום על העסקה, ובדי.סי יונייטד מדגישים כי היא אינה הקבוצה היחידה שפועלת להחתמת בריבו, כאשר יש קבוצה נוספת מלוס אנג’לס שמביעה בו עניין. בריבו, בן 27, כבש 19 שערים במעט יותר מ-2,300 דקות בכל המסגרות במדי פילדלפיה יוניון בעונה שעברה.

בעקבות שיפור ביכולתו, הוא ביקש מהמועדון חוזה חדש. בעונת 2024 רשם 16 שערים בכ-2,000 דקות משחק. הוא הצטרף ליוניון לראשונה ב-2023, אך לא זכה לדקות קבועות עד 2024. בריבו צפוי להשתכר כ-3 מיליון דולר ברוטו לעונה בדי.סי יונייטד.

תאי בריבו (IMAGO)

עם בריבו כמלך השערים שלה, פילדלפיה יוניון זכתה במגן האוהדים של עונת 2025 תחת המאמן הראשי בראדלי קרנל, בעונתו הראשונה במועדון. לאחר ההדחה מהפלייאוף בחצי גמר המזרח, יוניון החתימה את החלוץ בן ה-20 יחזקאל אלדוה בעסקת שיא למועדון, בשווי של כ-4.5 מיליון דולר.

לפילדלפיה יש כבר בסגל את ברונו דמיאני, שהיה בעבר הרכש היקר בתולדות המועדון, וכן את מילאן אילוסקי כאופציות בחוד. בנוסף, המועדון עדיין נמצא בשיחות עם החלוץ מיקאל אוהרה, שסיים חוזה, בנוגע לחזרה אפשרית. מנגד, די.סי יונייטד סיימה את העונה שעברה במקום האחרון ב-MLS עם 26 נקודות, ונמצאת בעיצומו של תהליך בנייה מחדש.

