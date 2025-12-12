"ברצלונה הספרדית עם הכי הרבה מזל בהגרלה"

ברצלונה, מחזיקת ליגת האלופות לנוער והקבוצה שסיימה במקום ה-8 בשלב הליגה, תתארח אצל מכבי חיפה בשלב 32 האחרונות של ליגת האלופות לנוער ב-3 או ב-4 בפברואר, זאת לאחר ההגרלה שנערכה היום (שישי) בניון, שווייץ.

ב’מונדו דפורטיבו’ הגיבו להגרלה: “ברצלונה היא המועדון הספרדי הכי בר מזל בהגרלת ליגת האלופות לנוער. הקבוצה הישראלית, שאינה יכולה לארח בארצה בשל העימות עם פלסטין, שיחקה לאחרונה בגלות בעיר גיור שבהונגריה. מכבי חיפה גברה על אוסטריה וינה ועל נאנט במפגשי נוקאאוט כפולים במסלול אלופות הליגות”.

באשר לשאר הקבוצות הספרדיות, ריאל מדריד תארח את מארסיי, ויאריאל תעשה זאת מול באייר לברקוזן, אתלטיק בילבאו תארח גם היא את פרנקפורט, אתלטיקו מדריד תתארח אצל דינמו קייב בפולין, ובטיס, קבוצה נוספת שהגיעה ממסלול אלופות הליגות, תיאבק על מקום בשמינית הגמר בסביליה מול טוטנהאם.

הכותרת ב'מונדו דפורטיבו' (צילום מסך)

הגרלה אקראית נוספת תיערך ב-5 בפברואר ותקבע את המסלול משלב שמינית הגמר ועד הגמר. כל המשחקים ייערכו בשיטת משחק אחד, בעוד חצאי הגמר והגמר יתקיימו ב-17 וב-20 באפריל בניון.