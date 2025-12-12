מחכה למכבי חיפה: שיין קלייברט מככב בברצלונה

בצל ההגרלה שזימנה למכבי חיפה מפגש מסקרן מול ברצלונה בשלב 32 האחרונות של ליגת האלופות לנוער, זה זמן מצוין להכיר לעומק את אחד השמות הבולטים בקבוצת הנוער של הקטלונים, שיין קלייברט. מעבר לאוריין גורן הישראלי, שכבר מוכר לרוב הקהל המקומי, קלייברט הצעיר הוא דמות שעשויה להשפיע מאוד על הדרך של ברצלונה הצעירה במפעל.

קבוצת הנוער של ברצלונה חווה העונה מכת פציעות אכזרית במיוחד. האחרון להצטרף לרשימה הוא סאמה נומוקו, אחד השחקנים עם הפוטנציאל הגבוה במועדון, שנפצע קשה בברך במשחק ליגת האלופות לנוער מול פרנקפורט וייעדר לפחות 10 חודשים. נומוקו צפוי לעבור ניתוח בימים הקרובים, והוא מצטרף לשורה ארוכה של שחקני התקפה שכבר עברו את שולחן הניתוחים, בהם אוסקר אורניה, אוסקר גיסטאו וויקטור ברברה. גם שחקנים כמו לנדרי פארה, איברהים דיארה ואלכסיס אולמדו נעדרים, מה שמותיר את המאמן ג’וליאנו בלטי עם סגל צעיר במיוחד ובלי הרבה ברירות.

בתוך המציאות הזו, ברצלונה נאלצת להישען יותר ויותר על שחקני קבוצות הנערים, וכאן נכנס לתמונה שיין קלייברט. הבן הרביעי של פטריק קלייברט, חלוץ העבר האגדי שהותיר חותם גדול בברצלונה לפני 20-25 שנים, מתחיל לתפוס מקום משמעותי. בניגוד למה שאולי מצפים, שיין ואחיו לא דומים פיזית לאביהם, לפחות לא במבנה הגוף, אם כי הדמיון בפנים קיים. כך גם אחיו ג’סטין, שמשחק כיום בבורנמות’. לפטריק יש עוד שני בנים בכדורגל, קווינסי בן ה-28 שמשחק בזבבורחיה מהליגה האזורית בהולנד, ורובן בן ה-24, בלם ליון.

שיין קלייברט עם אביו פטריק (IMAGO)

שיין עצמו נמצא בתקופה של התקדמות ברורה. מדובר בשחקן שמתגלה יותר ויותר ככובש שערים, וגם כשנכנס מהספסל הוא יודע להשפיע. במשחק האחרון מול פרנקפורט הוא נכנס כמחליף של נומוקו לאחר הפציעה, והיה גורם מרכזי בקאמבק עם שערי ה-2:3 וה-3:3, אחד כחלוץ מרכזי ואחד בבעיטה מצוינת מחוץ לרחבה. למרות שהוא משחק בדרך כלל כקיצוני, קלייברט הוא אופציה טובה גם במרכז, בזכות תחושת שער, יצירתיות וסיומת איכותית.

בברצלונה מאמינים שכעת, לאור מכת הפציעות בחלק הקדמי של הקבוצה, שיין צריך להיות ההימור המרכזי. הוא כבר פתח בהרכב מול אלקויאנו, והכוונה היא שיישאר עם קבוצת הנוער ויקבל דקות משמעותיות. במקביל, הוא ממשיך לבלוט בליגת האלופות לנוער, שם מעבר לצמד מול הגרמנים, הוא גם כבש שער מרהיב מול פאריס סן ז’רמן.

שיין קלייברט (IMAGO)

הצמד האחרון באלופות ללא ספק החזיר את שיין קלייברט לקדמת הבמה התקשורתית. לאורך דרכו בלה מאסיה הוא חווה לא מעט רגעים מורכבים, בין ציפיות גבוהות לדעיכה שקטה, בין אור הזרקורים לתקופות שבהן כמעט נעלם מהתודעה.

עונת 2025/26 היא כבר העונה התשיעית של קלייברט בברצלונה. בקיץ 2017 הוא הגיע למחלקת הנוער מהמועדון מפאריס, כשהוא נושא על גבו את שם המשפחה המפורסם ואת התדמית של ילד פלא עם חוש הבקעה נדיר לגילו. עם השנים, ההתפתחות שלו בכדורגל הצעיר הובילה אותו ממעמד של שחקן מרכזי ומדובר, למצב שבו הועמד בצד על ידי דור יוצא דופן בהובלת לאמין ימאל, פאו קוברסי ומארק ברנאל.

בשלב מסוים הפך קלייברט לשחקן שולי, כזה שמעטים ראו בו נכס עתידי. עם זאת, האמון שקיבל מהמאמן פול פלאנס בשלוש העונות האחרונות אפשר לו לבצע קפיצת מדרגה משמעותית ולהציג שיפור ברור ביכולתו.

שיין קלייברט (IMAGO)

שתי העונות הראשונות שלו בכדורגל 7 שימשו בעיקר כלמידה, בתקופה שבה גדל לצד כישרון יוצא דופן כמו לאמין ימאל. המעבר לכדורגל 11 היה מורכב יותר, בעיקר בגלל מגבלות פיזיות. בניגוד לאביו פטריק, שיין לא בלט בגובה או בעוצמה, והיכולת הטכנית שלו הספיקה בעיקר כדי להישאר במערכת, אך לא כדי לבלוט.

בעונות שלו כילד ונער הוא עמד בדרישות, אך ללא רעש מיוחד. כקיצוני שמאלי הוא סיפק רצף במשחק ובישולים איכותיים, אך החיסרון הפיזי הקשה עליו להפוך לשחקן כנף מתפרץ ומכריע. המעבר מקאדטים א' לקבוצת ג’ובניל ב' תחת פלאנס סימן נקודת מפנה, עם מודעות גבוהה יותר לנקודות לשיפור ועלייה הדרגתית ביכולת, לצד התפתחות גופנית ובשלות מנטלית.

כיום קלייברט מרגיש נוח יותר כקיצוני ימני, עמדה שמאפשרת לו לבשל בקלות רבה יותר, לפתוח את המשחק ולתקוף שטחים בביטחון. אחד התחומים שבהם השתפר במיוחד הוא היציבות, לאחר שבעבר הציג יכולת עם עליות וירידות חדות. עדיין יש לו מקום לשיפור בקצב המשחק, אך מדובר בשחקן התקפי עם רגל ימין איכותית ויכולת כיבוש כשהוא בכושר.

משחק בעיקר כקיצוני ימני. שיין קלייברט (IMAGO)

בגיל 18, קלייברט מודע לכך שהדרך שלו שונה מזו של שמות בולטים אחרים בדורו, אך שחקן נבחרת הולנד עד גיל 19 הוא יודע שזה הרגע שלו. פציעות בחלק הקדמי של קבוצת המילואים עשויות להעניק לו דקות רבות מהצפוי, והאמון שמפגין בו בלטי מחזק את התחושה. אחרי שעבר מילד פלא מדובר לשחקן שנשכח, יש לו כעת הזדמנות להוכיח שההשקעה והסבלנות של ברצלונה היו מוצדקות, ושהשם קלייברט לא כבד עליו.

אם ככה, זהו רגע מפתח בקריירה של שיין קלייברט, שמסיים העונה את תקופת הנוער ונמצא בפני צומת דרכים. חוזה חדש והמשך במערכת של ברצלונה הם אפשרות אחת, בעוד יציאה מאזור הנוחות של לה מאסיה וניסיון אתגר חדש הם אפשרות אחרת. כך או כך, לקראת המפגש המסקרן מול מכבי חיפה בליגת האלופות לנוער, מדובר בשם שכדאי מאוד לזכור, כי שיין קלייברט כבר כאן, והוא מתחיל להראות שיש לו סיפור משלו.