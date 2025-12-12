יום שישי, 12.12.2025 שעה 13:30
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1173-126614הפועל ת"א1
67%1276-134015ולנסיה2
64%1164-127114מונאקו3
64%1147-120814הכוכב האדום4
64%1178-119814ברצלונה5
62%1063-112313אולימפיאקוס6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
60%1295-133115פנאתינייקוס8
60%1242-127315ריאל מדריד9
60%1231-130515ז'לגיריס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
50%1161-113914וירטוס בולוניה12
43%1224-119914דובאי13
36%1172-108414באיירן מינכן14
36%1221-115314פרטיזן בלגרד15
33%1294-120315אנדולו אפס16
33%1342-128715באסקוניה17
33%1381-133215מכבי ת"א18
33%1398-137015פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

לפני המשחק מול הפועל ת"א: הפגנות בבולוניה

האדומים ינסו לשמור על פסגת היורוליג מול האיטלקים ב-21:30 ובינתיים באיטליה לא מתעסקים בספורט. ברחובות העיר התקיימה הפגנה פרו-פלסטינית. צפו

|
ההפגנה הפרו פלסטינית בבולוניה (ראובן שוורץ)
ההפגנה הפרו פלסטינית בבולוניה (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב תקווה להשלים ניצחון שני ברצף ביורוליג הערב (שישי) במטרה לשמור על המקום הראשון כשהיא תתארח אצל בולוניה, אך נראה שאצל המארחת העיניים לא רק על הכדור.

בעיר בולוניה שבאיטליה התקיימה היום הפגנה פרו-פלסטינית נגד ישראל, כשלמקום הגיעו אנשים רבים, הניפו דגלי פלסטין ואף הציגו קריקטורה מזעזעת עם דגל ישראל.

לפי המקומיים ההפגנה הזו היא רק ההתחלה, ואחר הצהריים כשנתקרב לשעת המשחק צפויה להתקיים הפגנה אף יותר גדולה באיזור. בהתאם לסיטואציה, כוחות משטרה רבים פרוסים בעיר.

כוחות משטרה בבולוניה (ראובן שוורץ)כוחות משטרה בבולוניה (ראובן שוורץ)
ההפגנה הפרו פלסטינית בבולוניה (ראובן שוורץ)
ההפגנה הפרו פלסטינית בבולוניה (ראובן שוורץ)
כוחות משטרה בבולוניה (ראובן שוורץ)כוחות משטרה בבולוניה (ראובן שוורץ)
ההפגנה הפרו פלסטינית בבולוניה (ראובן שוורץ)
ההפגנה הפלסטינית בבולוניה (ראובן שוורץ)
ההפגנה הפרו פלסטינית בבולוניה (ראובן שוורץ)

כזכור, זו לא הפעם הראשונה שישראלים נתקלים באירוח עוין באיטליה. גם במשחקה של נבחרת ישראל מול מקבילתה האיטלקית בכדורגל הייתה אווירה לא פשוטה והפגנות רבות לפני ההתמודדות.

