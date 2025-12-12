יום שישי, 12.12.2025 שעה 20:21
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1422-1515מיורקה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

'תאוריית כריך הגבינה' שמסבירה את מצב אלונסו

מאמן ויאריאל מרסלינו נשאל על הסיטואציה של מקבילו בריאל מדריד והפתיע: "כשהחזיר והגבינה לא שולטים באופן מוחלט בשכבה שמתחת ללחם, יש חוסר ברור"

|
מרסלינו ואלונסו (IMAGO)
מרסלינו ואלונסו (IMAGO)

מרסלינו, מאמן ויאריאל שבכושר מעולה בלה ליגה התארח בתוכנית 'אל לארגרו' כדי לדבר על העונה הנהדרת של קבוצתו, ונשאל על המצב שצ'אבי אלונסו חווה בריאל מדריד.

"זה תמיד מפריע לי לראות קולגה במצב לא נוח, אתה תמיד מעמיד את עצמך במצבים שהיית צריך לחיות אותם", הודה מרסלינו בפני מאנו קארניו, בנוגע לביקורת על צ'אבי אלונסו בריאל מדריד.

המאמן הדגיש, בנוגע למקצוע מאמן הכדורגל, כי "מאמנים חווים ניצחון בבדידות, והפסד בבדידות גדולה אפילו יותר", וכי "העבודה שלנו לא מבטיחה הצלחה. ההצלחה מובטחת על ידי הביצועים של השחקנים ותוצאות טובות".

אבל איזה ביצוע: גולאסו של סולומון נפסל

כדי לנתח את מצבו של צ'אבי אלונסו ושל שאר המאמנים בליגה הראשונה, מרסלינו ערך אנלוגיה מסקרנת עם כריך גבינה: "אני תמיד אומר שמאמן הוא כמו כריך. אנחנו החזיר והגבינה באמצע. למעלה, יש לך שכבת לחם, שמייצגת את אלה שאחראים, אלה שמנהלים. ומתחת נמצאים השחקנים. הם הגיבורים האמיתיים של המשחק ואלה שעוזרים למאמן לנצח משחקים. אבל כשהחזיר והגבינה לא שולטים באופן מוחלט בשכבה שמתחת, יש חוסר ברור".

"מהניסיון שלי, השחקן צריך להבין שהמאמן הוא זה שאחראי. ואם זה לא המצב, אנחנו בצרות", הוא ציין. למרסלינו, בהסתמך על ניסיונו הרב כמאמן, ברור כי "הנהלת המועדון חייבת להראות לך ביטחון מוחלט ולתת לך את הכוח לקבל החלטות. והיום שבו אלה שאחראים במועדון מטילים ספק ביכולת ובביצועים של המאמן, הם חייבים לתת לנו את ההזדמנות".

מרסליניו (IMAGO)מרסליניו (IMAGO)

"אנחנו ממוקדים בניצחון, ולנו זו תחושת סיפוק גדולה להיות כל כך קרובים לריאל מדריד ולברצלונה אחרי כל כך הרבה משחקים", הוסיף הספרדי. "אנחנו מקווים להישאר שם כמה שיותר זמן. עבור ויאריאל, זו תהיה הפעם הראשונה בהיסטוריה שלה שהיא משחקת בליגת האלופות פעמיים ברציפות, זה אתגר טוב".

