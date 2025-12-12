יום שני, 15.12.2025 שעה 11:55
3610-3016ארסנל1
3416-3816מנצ'סטר סיטי2
3317-2516אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2615-2016קריסטל פאלאס5
2624-2616ליברפול6
2617-1916סנדרלנד7
2522-2615מנצ'סטר יונייטד8
2419-1816אברטון9
2323-2516ברייטון10
2221-2516טוטנהאם11
2220-2116ניוקאסל12
2026-2316פולהאם13
2025-2216ברנטפורד14
2024-2115בורנמות'15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1630-2016לידס17
1332-1916ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

רשמית: מוחמד סלאח חזר לסגל ליברפול לברייטון

לאחר שסלוט טען שהשיחה עם הכוכב תהיה גורלית, המצרי חזר בסופו של דבר לסגל האלופה כשבאנגליה אישרו: "המאמן רוצה לפעול לטובת האינטרסים של הקבוצה"

|
סלאח וסלוט (IMAGO)
סלאח וסלוט (IMAGO)

אחרי ה-0:1 על אינטר בליגת האלופות, ליברפול תנסה לשוב לנצח מחר (שבת, 17:00) גם בליגה כשתארח באנפילד את ברייטון. כל זה כמובן בצל סאגת מוחמד סלאח, שיצא בפומבי נגד המועדון ולאור כך גם לא היה בסגל המייטי רדס שיצא לאיטליה להתמודדות נגד הנראזורי.

עם זאת ,הכוכב כן נכלל בסגל למשחק הפרמייר ליג בשבת מול ברייטון, לאחר שיחות שקיים עם המאמן ארנה סלוט. על פי מה שמבינים באנגליה, ההחלטה התקבלה מתוך רצון של סלוט לפעול לטובת האינטרסים של המועדון, כאשר מספר שחקנים בסגל בעמדות התקפיות פצועים. 

סלאח, שכבש 250 שערים ב-420 הופעות במדי האדומים, היה מחליף ולא שותף בשניים משלושת משחקי הפרמייר ליג האחרונים של ליברפול. הופעתו האחרונה הייתה כמחליף ב-1:1 מול סנדרלנד ב-3 בדצמבר, והפעם האחרונה שבה פתח בהרכב הייתה ב-26 בנובמבר בהפסד לליגת האלופות מול פ.ס.וו איינדהובן.

מוחמד סלאח (IMAGO)מוחמד סלאח (IMAGO)

סלאח צפוי לצאת ביום שני לאליפות אפריקה, ובהתאם למידת ההתקדמות של מצרים בטורניר, ייתכן שלא יחזור למרסיסייד עד לאחר הגמר ב-18 בינואר. העונה הוא כבש חמישה שערים ב-18 הופעות בפרמייר ליג ובליגת האלופות.

לקראת המפגש מול השחפים בפרמייר ליג, ארנה סלוט ערך מסיבת עיתונאים שהתרכזה כצפוי כמעט כולה בעתידו של הכוכב המצרי: “אקיים איתו שיחה ותוצאת השיחה הזו תקבע איך ייראו העניינים, אחריה נדע יותר”, אמר מאמן האדומים לגבי שיתופו של סלאח, כשכאמור בהמשך כבר פורסם שהמצרי יהיה בסגל.

סלאח וסלוט. תפנית בעלילה או סוף הדרך? (IMAGO)סלאח וסלוט. תפנית בעלילה או סוף הדרך? (IMAGO)

עוד הוסיף סלוט: “מה שצריך כרגע זה שיחה שלנו, והפעם הבאה שאדבר על סלאח צריכה להיות איתו ולא במעמד הזה. יותר מזה אני לא יכול לומר כרגע”. העיתונאים המקומיים ניסו בכל זאת להוציא כותרת אחרת ולהבין האם קצב העבודה ההגנתית של השחקן הוא זה שהביא לספסולו, ההולנדי השיב: “אתם מנסים בכמה דרכים, אמרתי שהפעם הבאה שאדון בנושא תהיה איתו ביחד”.

סלוט אף נשאל מי קיבל את ההחלטה שסלאח לא יהיה בסגל לאינטר, וענה: “הייתי חלק מזה, אך אני חושב שהחלטנו כמועדון. אני תמיד מדבר עם ההנהלה לגבי הסגל וההרכבים, כשבסוף ההחלטה אם לשחק עם שחקן או לכלול אותו בסגל תלויה רק בי”.

על השאלה האם הוא רוצה שסלאח יישאר בליברפול הסביר: “אין לי סיבות לא לרצות שהוא יישאר. המועדון הזה ניצח הרבה משחקים איתו”. מכאן, לאוהדי המייטי רדס רק נותר לראות איך זה יסתיים, האם בדרך נס נקבל פתרון שישאיר את המצרי באנפילד או שהפרידה הסופית של הכוכב קרובה מתמיד?

