יום ראשון, 14.12.2025 שעה 12:43
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%1247-134515הפועל ת"א1
67%1263-129615ברצלונה2
67%1276-134015ולנסיה3
64%1107-112714פנרבחצ'ה4
60%1256-135715מונאקו5
60%1226-128415הכוכב האדום6
60%1295-133115פנאתינייקוס7
60%1242-127315ריאל מדריד8
60%1231-130515ז'לגיריס9
57%1161-120814אולימפיאקוס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
47%1240-121315וירטוס בולוניה12
47%1312-128815דובאי13
40%1297-123215פרטיזן בלגרד14
33%1294-120315אנדולו אפס15
33%1342-128715באסקוניה16
33%1261-117215באיירן מינכן17
33%1381-133215מכבי ת"א18
33%1398-137015פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

שמרה על הפסגה: הפועל גברה 74:79 על בולוניה

אחרי קאמבק גדול: על אף יכולת לא טובה לאורך שלושת הרבעים הראשונים, הקבוצה של איטודיס תחזור לשחק בישראל כשהיא במקום הראשון. 22 נק' לבראיינט

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

לא נכנעת. הפועל תל אביב כבר ראתה את עצמה נוחלת הפסד באיטליה הערב (שישי), כשגילתה יכולת לא טובה במיוחד לאורך המשחק, אך היא פתחה מבערים בדיוק ברגע האמת, ניצחה 74:79 את וירטוס בולוניה ותחזור לשחק בישראל כשהיא לבד בפסגת היורוליג.

למחצית הראשונה הקבוצה של דימיטריס איטודיס לא הופיעה בצורה טובה במיוחד, כשההגנה שלה הייתה רכה במיוחד והאיטלקים חוו הצלחה אדירה מחוץ לקשת, כשהם גם שולטים בריבאונד. האדומים כן נשארו במרחק אפשרי, הרבה בזכות 20 דקות סולידיות של דן אוטורו.

גם ברבע השלישי הקבוצה הישראלית לא הצטיינה, והמארחת סיימה אותו בשבע הפרש. אך לעשר הדקות האחרונות, האדומים יצאו כמו מלוע של תותח, כשאלייז’ה בראיינט ו-ואסיליה מיציץ’ הגיעו לרגע האמת ועזרו להם לבצע קאמבק גדול ולנצח את בולוניה לראשונה העונה באיטליה במפעל.

הפועל תל אביב יכולה לצאת מעודדת, כי מפה, היא מסתכלת לישראל. לא רק שהיא בודדה כאמור במקום הראשון של המפעל היוקרתי, המשחק נגד הכוכב האדום בלגרד ביום שלישי הקרוב יהיה הראשון שלה בבמה המרכזית של אירופה בארץ הקודש. 

קלעו להפועל תל אביב: אלייז’ה בראיינט 22 נקודות, דן אוטורו 21, ואסיליה מיציץ’ 12, כריס ג’ונס 10, קולין מלקולם 7, אנטוניו בלייקני 6 וג’ונתן מוטלי 1.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)
דימיטריס איטודיס חוגג (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס חוגג (ראובן שוורץ)

רבע ראשון: 21:24 לווירטוס בולוניה

חמישיית הפועל ת”א: אלייז’ה בראיינט, ואסיליה מיציץ’, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית וירטוס בולוניה: לוקה וילדוזה, קרסן אדוארדס, דריק אלסטון ג’וניור, קרים ג’אלוו ומוחמט דיוף.

# 10:00-05:00: הקבוצה הישראלית עלתה ראשונה על הלוח עם דן אוטורו, שנראה חד בחמש הדקות הראשונות. אצל הביתיים מוחמט דיוף בלט כששתי הקבוצות נשארו צמודות.

דן אוטורו מטביע (ראובן שוורץ)דן אוטורו מטביע (ראובן שוורץ)
דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

# 05:00-00:00: אלייז’ה בראיינט נכנס למשחק עם שלשה נהדרת, מת’יו מורגן הגיב כשקלע שלוש פעמים מחוץ לקשת בתוך דקה וחצי. אוטורו המשיך לבלוט בצבע כשהגיע ל-11 נקודות, אך האיטלקים סיימו את הרבע בהובלה הודות ליכולת נהדרת מקו השלוש.

ואסיליה מיציץואסיליה מיציץ' צולף (ראובן שוורץ)
אלייזאלייז'ה בראיינט חודר לצבע (ראובן שוורץ)

רבע שני: 36:42 לווירטוס בולוניה

# 10:00-05:00: הקבוצה האיטלקית עלתה בצורה טובה יותר מההפסקה הקצרה, אלייז’ה בראיינט קלע את הנקודות הראשונות של הפועל ברבע. המארחת עלתה ליתרון דו ספרתי אחרי ששלטה לחלוטין בנעשה על הפרקט. 

איש וויינרייט מנסה לחסום (ראובן שוורץ)איש וויינרייט מנסה לחסום (ראובן שוורץ)

# 05:00-00:00: בראיינט המשיך לצמצם נזקים כשיצא למהלך של סל ועבירה והוריד את ההפרש במעט. אך האיטלקים המשיכו לצלוף מחוץ לקשת באחוזים מעולים ולחבורה של איטודיס לא היה מענה הגנתי, כשבהתקפה הם דווקא יצאו לריצת 0:8.

ואסיליה מיציץואסיליה מיציץ' מנסה לחטוף (ראובן שוורץ)

רבע שלישי: 50:57 לוירטוס בולוניה

# 10:00-05:00: מיציץ’ ואוטורו נראו חדים וקלעו את כל הנקודות של הפועל בחמש הדקות הראשונות מהעלייה להפסקה, אך אותו הסיפור של המשחק עד כה, המארחת הייתה מצוינת מקו השלוש והצליחה לשמור על מרחק ביטחון. 

דימיטריס איטודיס משתגע (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס משתגע (ראובן שוורץ)

# 05:00-00:00: המארחת הגדילה את היתרון שוב וכמעט נגעה בדו ספרתי, אך בראיינט שוב לקח את הפועל על הגב עם שני סלים קשים והצליח לצמצם. המילה האחרונה הייתה של מורגן, ששמר על פער שבע נקודות.

שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)

רבע רביעי: 74:79 להפועל ת”א

# 10:00-05:00: האדומים של איטודיס יצאו כמו מלוע של תותח, מחקו את כל הפער של האיטלקים ועלו ליתרון ראשון מאז תחילת המשחק. המארחת מצידה נלחמת ככשתי הקבוצות צמודות.

אלייזאלייז'ה בראיינט עולה לזריקה (ראובן שוורץ)

# 05:00-00:00: הקבוצה הישראלית פתחה מבערים בדיוק ברגע האמת, כשלא רק שהיא עלתה שוב ליתרון, היא גם פתחה פער בטוח על המארחת בהובלתו של בראיינט המצטיין, והנחילה לה הפסד בית ראשון העונה במפעל. 

כריס גכריס ג'ונס חודר (ראובן שוורץ)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */