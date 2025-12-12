שמרה על הפסגה: הפועל גברה 74:79 על בולוניה

לא נכנעת. הפועל תל אביב כבר ראתה את עצמה נוחלת הפסד באיטליה הערב (שישי), כשגילתה יכולת לא טובה במיוחד לאורך המשחק, אך היא פתחה מבערים בדיוק ברגע האמת, ניצחה 74:79 את וירטוס בולוניה ותחזור לשחק בישראל כשהיא לבד בפסגת היורוליג.

למחצית הראשונה הקבוצה של דימיטריס איטודיס לא הופיעה בצורה טובה במיוחד, כשההגנה שלה הייתה רכה במיוחד והאיטלקים חוו הצלחה אדירה מחוץ לקשת, כשהם גם שולטים בריבאונד. האדומים כן נשארו במרחק אפשרי, הרבה בזכות 20 דקות סולידיות של דן אוטורו.

גם ברבע השלישי הקבוצה הישראלית לא הצטיינה, והמארחת סיימה אותו בשבע הפרש. אך לעשר הדקות האחרונות, האדומים יצאו כמו מלוע של תותח, כשאלייז’ה בראיינט ו-ואסיליה מיציץ’ הגיעו לרגע האמת ועזרו להם לבצע קאמבק גדול ולנצח את בולוניה לראשונה העונה באיטליה במפעל.

הפועל תל אביב יכולה לצאת מעודדת, כי מפה, היא מסתכלת לישראל. לא רק שהיא בודדה כאמור במקום הראשון של המפעל היוקרתי, המשחק נגד הכוכב האדום בלגרד ביום שלישי הקרוב יהיה הראשון שלה בבמה המרכזית של אירופה בארץ הקודש.

קלעו להפועל תל אביב: אלייז’ה בראיינט 22 נקודות, דן אוטורו 21, ואסיליה מיציץ’ 12, כריס ג’ונס 10, קולין מלקולם 7, אנטוניו בלייקני 6 וג’ונתן מוטלי 1.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

דימיטריס איטודיס חוגג (ראובן שוורץ)

רבע ראשון: 21:24 לווירטוס בולוניה

חמישיית הפועל ת”א: אלייז’ה בראיינט, ואסיליה מיציץ’, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית וירטוס בולוניה: לוקה וילדוזה, קרסן אדוארדס, דריק אלסטון ג’וניור, קרים ג’אלוו ומוחמט דיוף.

# 10:00-05:00: הקבוצה הישראלית עלתה ראשונה על הלוח עם דן אוטורו, שנראה חד בחמש הדקות הראשונות. אצל הביתיים מוחמט דיוף בלט כששתי הקבוצות נשארו צמודות.

דן אוטורו מטביע (ראובן שוורץ)

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

# 05:00-00:00: אלייז’ה בראיינט נכנס למשחק עם שלשה נהדרת, מת’יו מורגן הגיב כשקלע שלוש פעמים מחוץ לקשת בתוך דקה וחצי. אוטורו המשיך לבלוט בצבע כשהגיע ל-11 נקודות, אך האיטלקים סיימו את הרבע בהובלה הודות ליכולת נהדרת מקו השלוש.

ואסיליה מיציץ' צולף (ראובן שוורץ)

אלייז'ה בראיינט חודר לצבע (ראובן שוורץ)

רבע שני: 36:42 לווירטוס בולוניה

# 10:00-05:00: הקבוצה האיטלקית עלתה בצורה טובה יותר מההפסקה הקצרה, אלייז’ה בראיינט קלע את הנקודות הראשונות של הפועל ברבע. המארחת עלתה ליתרון דו ספרתי אחרי ששלטה לחלוטין בנעשה על הפרקט.

איש וויינרייט מנסה לחסום (ראובן שוורץ)

# 05:00-00:00: בראיינט המשיך לצמצם נזקים כשיצא למהלך של סל ועבירה והוריד את ההפרש במעט. אך האיטלקים המשיכו לצלוף מחוץ לקשת באחוזים מעולים ולחבורה של איטודיס לא היה מענה הגנתי, כשבהתקפה הם דווקא יצאו לריצת 0:8.

ואסיליה מיציץ' מנסה לחטוף (ראובן שוורץ)

רבע שלישי: 50:57 לוירטוס בולוניה

# 10:00-05:00: מיציץ’ ואוטורו נראו חדים וקלעו את כל הנקודות של הפועל בחמש הדקות הראשונות מהעלייה להפסקה, אך אותו הסיפור של המשחק עד כה, המארחת הייתה מצוינת מקו השלוש והצליחה לשמור על מרחק ביטחון.

דימיטריס איטודיס משתגע (ראובן שוורץ)

# 05:00-00:00: המארחת הגדילה את היתרון שוב וכמעט נגעה בדו ספרתי, אך בראיינט שוב לקח את הפועל על הגב עם שני סלים קשים והצליח לצמצם. המילה האחרונה הייתה של מורגן, ששמר על פער שבע נקודות.

שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)

רבע רביעי: 74:79 להפועל ת”א

# 10:00-05:00: האדומים של איטודיס יצאו כמו מלוע של תותח, מחקו את כל הפער של האיטלקים ועלו ליתרון ראשון מאז תחילת המשחק. המארחת מצידה נלחמת ככשתי הקבוצות צמודות.

אלייז'ה בראיינט עולה לזריקה (ראובן שוורץ)

# 05:00-00:00: הקבוצה הישראלית פתחה מבערים בדיוק ברגע האמת, כשלא רק שהיא עלתה שוב ליתרון, היא גם פתחה פער בטוח על המארחת בהובלתו של בראיינט המצטיין, והנחילה לה הפסד בית ראשון העונה במפעל.