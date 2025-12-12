הסיבה המפתיעה מאחורי החגיגה של מיטלשטאט

במהלך המשחק של מכבי תל אביב אצל שטוטגרט אמש (חמישי) כבש מקסימיליאן מיטלשטאט בפנדל את השער השלישי של קבוצתו בדרך לניצחון 1:4 אותו השיגה בסיום.

כוכב הקבוצה בחר לחגוג בסימון האות “L” שלרוב משויכת לכינוי גנאי של “לוזר” שהעלה שאלות לרוב הצופים, אך הוא הסביר בראיון לתקשורת הגרמנית כי זו כלל לא הייתה הכוונה.

למעשה, מיטלשטאט בכלל עשה זאת בתור מחווה לאשתו ליאה שבאחת הארוחות המשותפות שלהם התלוננה וטענה כי “כל שאר השחקנים עושים מחוות יפות לנשים שלהם” במהלך משחקים.

מקסימיליאן מיטלשטאט בועט את הפנדל (IMAGO)

השחקן סיפר כי נתן לה הבטחה. “אני לא מבקיע לעיתים קרובות, אבל אם אבקיע בפעם הבאה, אעשה את האות “L” בשבילך”.

המגן הצליח לעמוד בהבטחה שניתנה לפני כחודש כבר במסגרת הבונדסליגה, אך מאז המשיך לחגוג כך גם מול מכבי תל אביב לאחר שסיפר כי אישתו “שמחה מאוד” מהמחווה.