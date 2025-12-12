יום שישי, 12.12.2025 שעה 09:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

מצ'יני ימשיך בשער, גל אראל מתכנן 4 שינויים

הפועל חיפה תארח מחר ב-18:00 את טבריה במשחק משמעותי והמאמן יחפש את ההרכב הנכון: רמירז ישוב מהשעיה ל-11 וארבל יקבל את הקרדיט. חטואל מושעה

|
גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

הפועל חיפה תארח מחר (שבת) את עירוני טבריה בסמי עופר ב-18:00 למשחק שיהווה עבורה צומת דרכים לקראת המשך העונה. הקבוצה ,שנמצאת במקום ה-12 עם 4 נקודות בלבד מעל הקו האדום מודעת לכך שפרט לניצחון שום תוצאה לא תספק את הבעלים יואב כץ.

גל אראל, שעד לפני חודש הצליח להפתיע ולהשיג תוצות טובות, נוכח מהר מאוד לדעת שהסגל שעומד לרשותו רחוק מלהיות סגל מספיק טוב כדי לברוח מקרבות ההישרדות. לקראת המשחק המאמן מתכנן שוב מספר שינויים בהרכב בניסיון למצוא את ההרכב האידאלי בסגל הקיים, דבר שטרם קרה והוכחה לכך ניתנת בכך שבכמעט כל משחק עלה הרכב אחר.

שוער המשנה בנג’מין מצ’יני, שפתח לראשונה מול מכבי נתניה, ימשיך בשער על חשבונו של השוער הראשון ניב אנטמן. הקפטן דור מלול יירד לספסל לטובת תמיר ארבל .שינוי נוסף בחלק האחורי הוא חזרתו של הבלם ברונו רמירז למרכז ההגנה. לאחר שסיים השעייה רמירז כתוצאה מספיגת כרטיסים צהובים הוא יפתח לצידו של ג’ורג’ דיבה.

תמיר ארבל, יפתח בהרכב (עמרי שטיין)תמיר ארבל, יפתח בהרכב (עמרי שטיין)

בקישור יפתחו נאור סבג, אופק ביטון ויונתן פרבר, כאשר בחלק הקדמי רג’יס אנדו ורועי זיקרי יחזרו להרכב לצד ג’בון איסט. הפועל חיפה תחסר מהסגל את רוי נאויי ורותם חטואל המוצהבים. 

“זה משחק שכולם אצלנו מבינים את חשיבות התוצאה. זה בכלל לא משנה באיזה הרכב טבריה תגיע ואנחנו צריכים להסתכל רק על עצמנו ולמנוע את המצב שבו אנחנו סופגים שערים ללא הכרה”, אמרו בקבוצה.

לאור המשחק החשוב, במועדון החליטו להוריד את מחירי הכרטיסים ל-50 שקלים בלבד (כולל עמלה) ליציע המזרחי ברכישה מוקדמת. המחיר בקופות יעמוד על 60 שקלים.

ההרכב המשוער: בנג’מין מצ’יני, תמיר ארבל, ברונו רמירז, ג’ורג’ דיבה, סאנא גומז, נאור סבג, אופק ביטון, יונתן פרבר, רג’יס אנדו , רועי זיקרי וג’בון איסט.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */