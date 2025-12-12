מצ'יני ימשיך בשער, גל אראל מתכנן 4 שינויים

הפועל חיפה תארח מחר (שבת) את עירוני טבריה בסמי עופר ב-18:00 למשחק שיהווה עבורה צומת דרכים לקראת המשך העונה. הקבוצה ,שנמצאת במקום ה-12 עם 4 נקודות בלבד מעל הקו האדום מודעת לכך שפרט לניצחון שום תוצאה לא תספק את הבעלים יואב כץ.

גל אראל, שעד לפני חודש הצליח להפתיע ולהשיג תוצות טובות, נוכח מהר מאוד לדעת שהסגל שעומד לרשותו רחוק מלהיות סגל מספיק טוב כדי לברוח מקרבות ההישרדות. לקראת המשחק המאמן מתכנן שוב מספר שינויים בהרכב בניסיון למצוא את ההרכב האידאלי בסגל הקיים, דבר שטרם קרה והוכחה לכך ניתנת בכך שבכמעט כל משחק עלה הרכב אחר.

שוער המשנה בנג’מין מצ’יני, שפתח לראשונה מול מכבי נתניה, ימשיך בשער על חשבונו של השוער הראשון ניב אנטמן. הקפטן דור מלול יירד לספסל לטובת תמיר ארבל .שינוי נוסף בחלק האחורי הוא חזרתו של הבלם ברונו רמירז למרכז ההגנה. לאחר שסיים השעייה רמירז כתוצאה מספיגת כרטיסים צהובים הוא יפתח לצידו של ג’ורג’ דיבה.

תמיר ארבל, יפתח בהרכב (עמרי שטיין)

בקישור יפתחו נאור סבג, אופק ביטון ויונתן פרבר, כאשר בחלק הקדמי רג’יס אנדו ורועי זיקרי יחזרו להרכב לצד ג’בון איסט. הפועל חיפה תחסר מהסגל את רוי נאויי ורותם חטואל המוצהבים.

“זה משחק שכולם אצלנו מבינים את חשיבות התוצאה. זה בכלל לא משנה באיזה הרכב טבריה תגיע ואנחנו צריכים להסתכל רק על עצמנו ולמנוע את המצב שבו אנחנו סופגים שערים ללא הכרה”, אמרו בקבוצה.

לאור המשחק החשוב, במועדון החליטו להוריד את מחירי הכרטיסים ל-50 שקלים בלבד (כולל עמלה) ליציע המזרחי ברכישה מוקדמת. המחיר בקופות יעמוד על 60 שקלים.

ההרכב המשוער: בנג’מין מצ’יני, תמיר ארבל, ברונו רמירז, ג’ורג’ דיבה, סאנא גומז, נאור סבג, אופק ביטון, יונתן פרבר, רג’יס אנדו , רועי זיקרי וג’בון איסט.