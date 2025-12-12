יום שישי, 12.12.2025 שעה 09:22
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%2277-238720דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
63%2201-225819פילדלפיה 76'
62%2312-247421בוסטון סלטיקס
57%2436-248121אטלנטה הוקס
57%2419-247221קליבלנד קאבלירס
55%2380-242820מיאמי היט
52%2441-245121טורונטו ראפטורס
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
42%2302-223019שיקגו בולס
41%2582-250822מילווקי באקס
30%2321-227520שארלוט הורנטס
26%2244-209219ברוקלין נטס
25%2421-223920אינדיאנה פייסרס
11%2302-203018וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
80%2320-252820דנבר נאגטס
78%1980-219118יוסטון רוקטס
68%2218-222219לוס אנג'לס לייקרס
68%2194-226719סן אנטוניו ספרס
65%2320-239220מינסוטה טימברוולבס
57%2325-240121גולדן סטייט ווריורס
55%2291-231820פיניקס סאנס
40%2311-225120ממפיס גריזליס
38%2408-232821דאלאס מאבריקס
37%2376-227219יוטה ג'אז
33%2553-248321פורטלנד בלייזרס
29%2569-234921סקרמנטו קינגס
19%2419-230721לוס אנג'לס קליפרס
18%2717-249822ניו אורלינס פליקנס

אמן תומפסון הכריע, 113:115 ליוסטון מול הקליפרס

הרוקטס התקשו מאוד בקרב צמוד, מהלך של 3 נקודות מהגארד שקלע 20 הכריע. ללא יאניס, קייל קוזמה הוביל את מילווקי ל-101:116 מול בוסטון. דנבר הביסה

|
אמן תומפסון חוגג (רויטרס)
אמן תומפסון חוגג (רויטרס)

מעבר להפסד של פורטלנד ודני אבדיה לניו אורלינס, עוד שלושה משחקים התקיימו הלילה (בין חמישי לשישי) ב-NBA כשיוסטון רוקטס גברה 113:115 על לוס אנג’לס קליפרס, מילווקי באקס ניצחה 101:116 את בוסטון סלטיקס ודנבר הביסה את סקרמנטו 105:136.

יוסטון רוקטס (6:16) – לוס אנג’לס קליפרס (19:6) 113:115

במשחק שהיה צמוד ברובו, הרוקטס התקשו בגלל משחק מצוין של איביצה זובאץ שקלע 33 נקודות, אך בתום הדרמה הצליחו להתעלות בדקות הסיום ולהשיג ניצחון חשוב.

מי שהכריע את המשחק היה אמן תומפסון, לאחר ש-17.2 שניות לסיום ובמצב של שוויון הוא הצליח להשלים מהלך של שלוש נקודות עם סל ועבירה, כשהוא קלע את זריקת העונשין ונתן את היתרון לקבוצתו שהחזיק עד הסוף.

20 נקודות, 9 ריבאונדים ו-8 אסיסטים היו לתומפסון, כשהוא קיבל עזרה מאלפרן שנגון שקלע 22 נק’ והוריד 15 ריב’. מנגד קוואי לנארד (24 נקודות) וג’יימס הארדן (22 נקודות) ניסו לסייע לזובאץ, אך זה לא הספיק.

אמן תומפסון (רויטרס)אמן תומפסון (רויטרס)

מילווקי באקס (15:11) – בוסטון סלטיקס (10:15) 101:116

כשהם ללא יאניס אנטטוקומפו, הבאקס לא נתנו לפיגור 7 נקודות במחצית להבהיל אותם, הידקו את ההגנה וידעו להשיג הפתעה גדולה בזכות 31 נקודות של קייל קוזמה.

לאחר שספגה 32+ נקודות בשני הרבעים הראשונים, ברבע השלישי מילווקי שמרה את בוסטון על 13 בלבד, לקחה את היתרון ומשם לא הסתכלה אחורה. גם בובי פורטיס הצטיין עם 27 נקודות ו-10 ריבאונדים, כשמנגד 30 נקודות של ג’יילן בראון לא הספיקו.

סקרנמטו קינגס (18:6) – דנבר נאגטס (6:18) 136:105

ניצחון רביעי ברציפות לנאגטס שהגדילו את המאזן החיובי שלהם על חשבון היריבה מתחתית הקונפרנס המזרחי. עם רבע ראשון גדול שכלל 41 נקודות של האורחת ומשחק שנגמר עם 36 נקודות בסך הכל לניקולה יוקיץ’, קבוצת החוץ לא התקשתה יותר מדי בגולדן ואן סנטר.

הסרבי המצטיין של דנבר גם סיפק 12 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, כשפייטון ווטסון קלע 21 נקודות וקמרון ג'ונסון 16 נקודות. בצד השני והמאוכזב של סקרמנטו, 17 נקודות של אקס הנאגטס ראסל ווסטברוק לא הועילו.

