אמן תומפסון הכריע, 113:115 ליוסטון מול הקליפרס

מעבר להפסד של פורטלנד ודני אבדיה לניו אורלינס, עוד שלושה משחקים התקיימו הלילה (בין חמישי לשישי) ב-NBA כשיוסטון רוקטס גברה 113:115 על לוס אנג’לס קליפרס, מילווקי באקס ניצחה 101:116 את בוסטון סלטיקס ודנבר הביסה את סקרמנטו 105:136.

יוסטון רוקטס (6:16) – לוס אנג’לס קליפרס (19:6) 113:115

במשחק שהיה צמוד ברובו, הרוקטס התקשו בגלל משחק מצוין של איביצה זובאץ שקלע 33 נקודות, אך בתום הדרמה הצליחו להתעלות בדקות הסיום ולהשיג ניצחון חשוב.

מי שהכריע את המשחק היה אמן תומפסון, לאחר ש-17.2 שניות לסיום ובמצב של שוויון הוא הצליח להשלים מהלך של שלוש נקודות עם סל ועבירה, כשהוא קלע את זריקת העונשין ונתן את היתרון לקבוצתו שהחזיק עד הסוף.

20 נקודות, 9 ריבאונדים ו-8 אסיסטים היו לתומפסון, כשהוא קיבל עזרה מאלפרן שנגון שקלע 22 נק’ והוריד 15 ריב’. מנגד קוואי לנארד (24 נקודות) וג’יימס הארדן (22 נקודות) ניסו לסייע לזובאץ, אך זה לא הספיק.

אמן תומפסון (רויטרס)

מילווקי באקס (15:11) – בוסטון סלטיקס (10:15) 101:116

כשהם ללא יאניס אנטטוקומפו, הבאקס לא נתנו לפיגור 7 נקודות במחצית להבהיל אותם, הידקו את ההגנה וידעו להשיג הפתעה גדולה בזכות 31 נקודות של קייל קוזמה.

לאחר שספגה 32+ נקודות בשני הרבעים הראשונים, ברבע השלישי מילווקי שמרה את בוסטון על 13 בלבד, לקחה את היתרון ומשם לא הסתכלה אחורה. גם בובי פורטיס הצטיין עם 27 נקודות ו-10 ריבאונדים, כשמנגד 30 נקודות של ג’יילן בראון לא הספיקו.

סקרנמטו קינגס (18:6) – דנבר נאגטס (6:18) 136:105

ניצחון רביעי ברציפות לנאגטס שהגדילו את המאזן החיובי שלהם על חשבון היריבה מתחתית הקונפרנס המזרחי. עם רבע ראשון גדול שכלל 41 נקודות של האורחת ומשחק שנגמר עם 36 נקודות בסך הכל לניקולה יוקיץ’, קבוצת החוץ לא התקשתה יותר מדי בגולדן ואן סנטר.

הסרבי המצטיין של דנבר גם סיפק 12 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, כשפייטון ווטסון קלע 21 נקודות וקמרון ג'ונסון 16 נקודות. בצד השני והמאוכזב של סקרמנטו, 17 נקודות של אקס הנאגטס ראסל ווסטברוק לא הועילו.