יום שישי, 12.12.2025 שעה 09:22
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%2277-238720דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
63%2201-225819פילדלפיה 76'
62%2312-247421בוסטון סלטיקס
57%2436-248121אטלנטה הוקס
57%2419-247221קליבלנד קאבלירס
55%2380-242820מיאמי היט
52%2441-245121טורונטו ראפטורס
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
42%2302-223019שיקגו בולס
41%2582-250822מילווקי באקס
30%2321-227520שארלוט הורנטס
26%2244-209219ברוקלין נטס
25%2421-223920אינדיאנה פייסרס
11%2302-203018וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
80%2320-252820דנבר נאגטס
78%1980-219118יוסטון רוקטס
68%2218-222219לוס אנג'לס לייקרס
68%2194-226719סן אנטוניו ספרס
65%2320-239220מינסוטה טימברוולבס
57%2325-240121גולדן סטייט ווריורס
55%2291-231820פיניקס סאנס
40%2311-225120ממפיס גריזליס
38%2408-232821דאלאס מאבריקס
37%2376-227219יוטה ג'אז
33%2553-248321פורטלנד בלייזרס
29%2569-234921סקרמנטו קינגס
19%2419-230721לוס אנג'לס קליפרס
18%2717-249822ניו אורלינס פליקנס

16 נק' לאבדיה, פורטלנד הובכה ע"י ניו אורלינס

במשחק קליעה חלש של הכוכב, קבוצתו ספגה הפסד מאכזב עם 143:120 מול האחרונה במערב ורשמה הפסד שלישי ברצף. הישראלי הוסיף 6 ריבאונדים ו-6 אסיסטים

|
דני אבדיה לא מרוצה (רויטרס)
דני אבדיה לא מרוצה (רויטרס)

דני אבדיה מספק עונה יוצאת מן הכלל בפורטלנד טרייל בלייזרס, אבל הלילה (בין חמישי לשישי) לא היה הלילה שלו. הישראלי וקבוצתו קיוו לחזור לנצח אחרי שני הפסדים, אך סיימו מובסים עם 143:120 מביך מול ניו אורלינס.

המשחק בין הקבוצות היה צמוד עד שלב מסוים, כשלמחצית הן ירדו ביתרון שתי נקודות לפליקנס. למרות זאת, ניו אורלינס שהובלה על ידי טריי מרפי שקלע 24 נקודות ידעה להתעלות, עצרה את פורטלנד בשני הרבעים האחרונים על פחות מ-30 נקודות, כשהיא בעצמה קולעת 30+ בכל הרבעים ומשייטת בדרך לניצחון.

עבוד דני אבדיה זה פשוט לא היה המשחק שלו. הוא קלע 16 נקודות ב-33% בלבד מהשדה, הוסיף 6 ריבאונדים ו-6 אסיסטים וסיים משחק שני ברציפות שבו הוא קולע פחות מ-20 נקודות.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד קיוותה לנצל את המשחק מול נועלת המערב כדי לחזק את מעמדה בטבלה, אך לבסוף סיימה עם הפסד שלישי ברציפות (מאזן 16:9) ואיבדה את המקום ה-10 שמוביל לפליי-אין לדאלאס מאבריקס. הפליקנס השלימו ניצחון 4 בלבד העונה אחרי 26 משחקים.

