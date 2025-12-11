יום שבת, 27.12.2025 שעה 17:58
כדורגל עולמי  >> קונפרנס ליג
קונפרנס ליג 25-26
165-116שטרסבורג1
142-96ראקוב צ'נסטוחובה2
137-146א.א.ק. אתונה3
133-106ספרטה פראג4
137-136ראיו וייקאנו5
135-106שחטאר דונייצק6
133-76מיינץ7
121-76א.א.ק. לרנקה8
113-66לוזאן9
106-116קריסטל פאלאס10
108-126לך פוזנאן11
106-106סמסונספור12
107-86צליה13
107-76אלקמאר14
95-86פיורנטינה15
92-56רייקה16
94-56יגילוניה ביאלישטוק17
84-56אומוניה ניקוסיה18
87-66נואה19
88-46דריטה20
75-66קופס21
75-46שקנדיה22
710-86זרינסקי מוסטר23
79-76סיגמה אולומוץ24
78-66קראיובה25
715-76לינקולן רד אימפס26
69-96דינמו קייב27
68-86לגיה ורשה28
69-56סלובן ברטיסלבה29
511-66בריידבליק30
413-76שמרוק רוברס31
38-56האקן32
311-46האמרון ספרטנס33
27-06שלבורן34
214-36אברדין35
114-36ראפיד וינה36

שטרסבורג הבטיחה מקום בשמינית הקונפרנס

הקבוצה הצרפתית הייתה הראשונים לשריין את מקומם בין שמונה הראשונות עם 0:1 על אברדין. 0:3 לקריסטל פאלאס, ניצחונות גם לפיורנטינה וראיו וייקאנו

|
שחקני שטרסבורג חוגגים העפלה (IMAGO)
שחקני שטרסבורג חוגגים העפלה (IMAGO)

משחקי הקונפרנס ליג המשיכו הערב (חמישי) עם המחזור החמישי של המפעל. בשונה מליגת האלופות והליגה האירופית, נותר משחק אחד בלבד לסיום ותמונת המצב בנוגע לעולות החלה להתבהר כשקבוצה אחת כבר הבטיחה את מקומה בשמינית גמר המפעל - שטרסבורג. 

אברדין - שטרסבורג 1:0

מוליכת הליגה הפכה לראשונה שהבטיחה את מקומה בין שמונה הראשונות כשהצליחה לגבור על הסקוטים בחוץ. אחרי ששער של מאטס קנוסטר לזכות המארחת נפסל, מרסיאל גודו היה זה שקבע שהצרפתים ישמרו על מקומם בפסגה עם שער ניצחון שהגיע בשלב די מוקדם, בדקה ה-35. עיסמאיל דוקורה בהמשך החמיץ פנדל, אך למזלו קבוצתו כאמור עשתה את העבודה עוד קודם לכן.

שלבורן - קריסטל פאלאס 3:0

אחרי המפלה מול שטרסבורג במחזור הקודם, העיטים מאנגליה שבו למסלול הניצחונות כשדילגו בקלילות על היריבה האירית כשכבר בדקה ה-11 כריסטנטוס אוצ’ה מצא את הרשת מבישול של אדי אנקטיה. צמד החלוצים החליף תפקידים כשהאחרון היה אמון על השער, בעוד הראשון היה זה שבישל לו. ירמי פינו הצטרף בדקה ה-37 והבטיח באופן סופי ששלוש הנקודות ילכו עם האורחת לממלכה.

שחקני קריסטל פאלאס. עשו את העבודה (IMAGO)שחקני קריסטל פאלאס. עשו את העבודה (IMAGO)

פיורנטינה - דינמו קייב 1:2

בעוד שבליגה היא עדיין ללא ניצחון ונמצאת בתחתית הסרייה א’, באירופה הוויולה מצליחים קצת יותר כשרשמו ניצחון שלישי אחרי חמישה משחקים והתקרבו אל עבר המקומות המובילים לשלב הבא. מויסה קן לקח את ההובלה עם שער בדקה ה-18 והוסיף גם בישול לאלברט גודמונדסון בדקה ה-74. בתווך, מיקולה מיכאילנקו איזן זמנית.

שחקני פיורנטינה. חזרו לשמוח (IMAGO)שחקני פיורנטינה. חזרו לשמוח (IMAGO)

יאגלוניה ביאליסטוק - ראיו וייקאנו 2:1

הקבוצה הקטנה ממדריד המשיכה במסעה האירופי המוצלח שלה עם ניצחון נוסף, הפעם כשאספה שלוש נקודות בפולין. סרחיו קאמייו פתח את הסכר בשלב מוקדם, כשכבר בדקה השישית הצליח להכניע את השוער הפולני. חסוס אימאס דאג להשוות לפני ההפסקה, אבל אפונסו אספינו קבע את התוצאה הסופית.

שחקני ראיו וייקאנו. מאוחדים אחרי הניצחון (IMAGO)שחקני ראיו וייקאנו. מאוחדים אחרי הניצחון (IMAGO)

לך פוזנן - מיינץ 1:1

בעשרה שחקנים למשך כמעט חצי שעה, הקבוצה הגרמנית הצליחה לסחוט תיקו בפולין מול המארחת. סוטא קוואסקי נתן את היתרון לאורחת, אבל מיקאל אישק השווה בפנדל, אחרי הכשלה של ניקולס וראטשניג. בהמשך, המגן השמאלי המשיך במשחק הבלהות שלו כשהיה זה שספג כרטיס צהוב שני והותיר את קבוצתו ללא שחקן.

תוצאות נוספות:

בריידבליק - שמרוק רוברס 1:3
דריטה - אלקמאר 3:0
האקן - א.א.ק לרנקה 1:1
נואה - לגיה ורשה 1:2
סמסונספור - א.א.ק אתונה 2:1
שקנדייה - סלובן ברטיסלבה 0:2
אוניברסיטטה קראיובה - ספרטה פראג 2:1
חמרון ספרטנס - שחטאר דונייצק 2:0
קופס - לוזאן 0:0
לינקולן רד אימפס - סיגמה אולומוץ 1:2
ראקוב - ז’רינסקי 0:1
רייקה - צלייה 0:3
ראפיד וינה - אומוניה ניקוסיה 1:0

