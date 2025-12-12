מילאנו הפתיעה את פנאתינייקוס וניצחה 89:96

חוץ ממשחק החזרה המרגש של מכבי ת”א מול וילרבאן, עוד ארבעה מפגשים נוספים התרחשו להם אמש (חמישי) במסגרת המחזור ה-15 ביורוליג. מילאנו הפתיעה את פנאתינייקוס כשגברה עליה 89:96, ולנסיה המשיכה להרשים עם 82:94 על אנדולו אפס, ז’לגיריס רשמה ניצחון דרמטי 105:108 בחוץ מול פריס וריאל מדריד סיימה ב-87:94 על בסקוניה.

מילאנו – פנאתינייקוס 89:96

האיטלקים רשמו הפתעה גדולה כשניצחו את אלופת היורוליג מלפני שנתיים ועלו לפחות זמנית למקום ה-10 שמוביל לפליי אין. דווקא היוונים פתחו טוב את המשחק וירדו ביתרון בסוף הרבע הראשון, אבל משם מילאנו ברחה וסיימה את המחצית שהיא ביתרון. גם בחצי השני החבורה של ג’וזפה פואטה המשיכה לרוץ ושמרו על היתרון בסוף הרבע השלישי.

קוסטס סלוקאס (IMAGO)

החבורה של עתמאן הצליחה לצמק את ההפרש ב-10 הדקות האחרונות, אבל זה היה מאוחר מדי והמארחת יצאה עם ידה על העליונה. ארמוני ברוקס להט עם 26 נקודות, כשגם זאק לידיי (15) ושילדס (13) בלטו אצל המנצחת. סלוקאס (19) ונאן (17) ניסו ללא הצלחה בצד המפסיד.

ולנסיה – אנדולו אפס 82:94

הכתומים ממשיכים בפתיחת העונה הנהדרת שלהם כשגברו על הטורקים והם נמצאים במקום השני, לפחות עד שהמחזור יושלם. הספרדים הובילו לאורך כל ההתמודדות ושמרו על פער נוח שנתן להם את הניצחון. אקס מכבי ת”א קמרון טיילור הוביל את המנצחת עם 20 נקודות, כשגם מאט קוסטלו היה טוב עם 15 משלו. ג’ורדן לויד ואייזיאה קורדינייה קלעו 18 כל אחד ויצאו מאוכזבים.

קמרון טיילור (IMAGO)

פריס – ז’לגיריס 108:105

הליטאים התאוששו מההפסד למכבי ת”א במחזור הקודם עם ניצחון צמוד על הקבוצה מבירת צרפת. הצרפתים הצליחו לברוח בחצי הראשון אך רבע שלישי גדול של ז’לגיריס נתן לנו 10 דקות אחרונות מרתקות. ברגעי הסיום כל קבוצה זכתה להוביל אך בסופו של דבר האורחת אמרה את המילה האחרונה עם סל חשוב של אזולאס טובליס. סילביאן פרנסיסקו היה נהדר בירוק עם 26 נקודות, 27 של נדיר היפי לא הספיקו לפריס.

מאודו לו בפעולה (IMAGO)

ריאל מדריד – בסקוניה 87:94

הבלאנקוס רושמים ניצחון רביעי ברציפות והם ממשיכים לטפס במעלה הטבלה. המשחק היה צמוד ברובו אך הלבנים הצליחו לברוח ברבע השלישי. האורחת מויטוריה רשמה רבע רביעי לא רע והתקרב לריאל אבל זה לא הספיק והמדרידאים סיימו כמנצחים. מריו הזוניה הוביל בלבן עם 17 נקודות, מרקוס הווארד רשם 22 אצל הקבוצה מויטוריה.