ליגה גרמנית 25-26
379-4913באיירן מינכן1
2913-2813לייפציג2
2811-2313בורוסיה דורטמונד3
2319-2813באייר לברקוזן4
2319-2513הופנהיים5
2222-2113שטוטגרט6
2129-2813איינטרכט פרנקפורט7
1621-2213פ.צ. קלן8
1622-2013פרייבורג9
1619-1713בורוסיה מנשנגלדבאך10
1624-1813ורדר ברמן11
1522-1613אוניון ברלין12
1520-1413המבורג13
1327-1713אוגסבורג14
1223-1713וולפסבורג15
1128-1213היידנהיים16
825-1113סט. פאולי17
624-1113מיינץ18

דיווח בגרמניה: סאות'המפטון רוצה את דניאל פרץ

ב'בילד' הגרמני טוענים שהקבוצה מהצ'מפיונשיפ מעוניינת בשוער הישראלי, כשנרשם גם שבאיירן מינכן מחפשת יעד חדש להשאלה בעקבות חוסר הדקות בהמבורג

דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

אין ספק שדניאל פרץ לא מרוצה מהמעמד שלו בהמבורג, כאשר מאז שהוא הושאל אל הקבוצה הגרמנית מבאיירן מינכן הוא לא קיבל את אפודת השוער הראשון, וכל המבטים מופנים לעבר ינואר כדי לראות כיצד הוא, המבורג וגם באיירן מינכן יגיבו לנושא ומה יעשו. בגרמניה מדווחים היום (חמישי) על אופציה ליעד חדש.

לפי דיווח באתר ‘בילד’ הגרמני, מי שמעוניינת בדניאל פרץ לקראת ינואר הקרוב היא סאות’המפטון, שמשחקת בליגה השנייה באנגליה. לפי הדיווח, בבאיירן לא מרוצים מכך שפרץ לא משחק ולא השוער הראשון בהמבורג, ומחפשים לו יעד חדש כדי שיוכל לצבור דקות משחק כמו שצריך.

כזכור, דניאל פרץ הגיע להמבורג בהשאלה מבאיירן ובסופו של דבר לא נבחר להיות השוער הראשון בליגה, כאשר הוא טרם שיחק בבונדסליגה וכן קיבל את הקרדיט להיות השוער הפותח במשחקי הגביע. פרץ בן ה-25 שיחק בשני משחקים העונה, כאמור בגביע.

