דיווח בגרמניה: סאות'המפטון רוצה את דניאל פרץ

אין ספק שדניאל פרץ לא מרוצה מהמעמד שלו בהמבורג, כאשר מאז שהוא הושאל אל הקבוצה הגרמנית מבאיירן מינכן הוא לא קיבל את אפודת השוער הראשון, וכל המבטים מופנים לעבר ינואר כדי לראות כיצד הוא, המבורג וגם באיירן מינכן יגיבו לנושא ומה יעשו. בגרמניה מדווחים היום (חמישי) על אופציה ליעד חדש.

לפי דיווח באתר ‘בילד’ הגרמני, מי שמעוניינת בדניאל פרץ לקראת ינואר הקרוב היא סאות’המפטון, שמשחקת בליגה השנייה באנגליה. לפי הדיווח, בבאיירן לא מרוצים מכך שפרץ לא משחק ולא השוער הראשון בהמבורג, ומחפשים לו יעד חדש כדי שיוכל לצבור דקות משחק כמו שצריך.

כזכור, דניאל פרץ הגיע להמבורג בהשאלה מבאיירן ובסופו של דבר לא נבחר להיות השוער הראשון בליגה, כאשר הוא טרם שיחק בבונדסליגה וכן קיבל את הקרדיט להיות השוער הפותח במשחקי הגביע. פרץ בן ה-25 שיחק בשני משחקים העונה, כאמור בגביע.