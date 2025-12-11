"אם יזמנו אותי אגיע למונדיאל, איך ניתן לסרב?"

קארים בנזמה עשה קריירה מפוארת בריאל מדריד ואף זכה בכדור הזהב בעברו, כשבימים אלו הוא משחק באל איתיחאד הסעודית. החלוץ העניק ראיון נרחב ל”ל’אקיפ” שבו סיפק הצהרה מפתיעה בנוגע לנבחרת צרפת ודיבר בנוסף על ריאל מדריד, אוסמן דמבלה, ליאו מסי, זינדין זידאן ועוד.

השחקן הוותיק נשאל על האופציה שצרפת תזמן אותו למונדיאל בקיץ 2026, ואמר: “אם צרפת תזמן אותי למונדיאל, אני אגיע. מי יכול לסרב לזימון למונדיאל?”

בנוגע לריאל מדריד, הוא סיפק את הזווית שלו למה הבעיה במועדון: “חסר להם החיבור בין אמבפה, ויניסיוס, בלינגהאם ורודריגו. כל אחד מהם צריך לדעת את התפקיד שלו: ג’וד צריך לדעת שהוא הפליימייקר ולא חלוץ. אמבפה צריך לדעת שהוא חלוץ ולא פליימייקר, ויניסיוס שהוא כנף שמאל. ברגע שכולם יבינו את מקומם יהיה יותר טוב”.

ג'וד בלינגהאם, ויניסיוס וקיליאן אמבפה. כל אחד צריך לדעת את המקום שלו (IMAGO)

“עוד לא ראיתם שום דבר מאוסמן דמבלה בפ.ס.ז’”, הצהיר בנזמה בנוגע לזוכה כדור הזהב. “הוא זכה בכדור הזהב ועדיין לא מדברים עליו מספיק. הוא השחקן הכי טוב בעולם, זו עובדה, ועדיין לא שמים דגש על העונה שהייתה לו.

“היו לו הרבה פציעות בתקופה בברצלונה, הוא לא בהכרח היה הבחור הזה שאומרים עליו ‘אולי הוא יזכה בכדור הזהב יום אחד...’ הוא היה רחוק משם. בסוף, הוא הוכיח שכולם טעו”.

אוסמן דמבלה עם כדור הזהב, "הוכיח שכולם טעו" (IMAGO)

שחקן העונה בליגה הסעודית נשאל על מי שמבקר את ליאו מסי שבחר לשחק בארצות הברית, וענה בנחרצות: “כל מי שמבקר את מסי לא יודע שום דבר לגבי כדורגל”.

“אם זידאן יהפוך למאמן נבחרת צרפת יום אחד, הוא ינצח. אי אפשר לדעת מה יקרה, אבל לא משנה באיזה מועדון או נבחרת יהיה, הוא ינצח. האם אנחנו בקשר? כמובן, אנחנו תמיד מדברים. יש לנו מערכת יחסים יוצאת מן הכלל. הוא מאמן שלא צריך לדבר, כשהוא נמצא אתה תמיד תעבוד, זה פשוט זורם”. בנזמה סיכם את עמדתו הברורה: “אם הוא יאמן את צרפת הם יצליחו, אין לי ספק”.