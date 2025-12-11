לאחר שיחה: עובד ודגו יישרו את ההדורים ביניהם

כחודש וחצי חלף מאז עזב מסאי דגו את בני יהודה ולאחר שנושא הפיצוי שיקבל מהמועדון ריחף באוויר, ל-ONE נודע לראשונה על כך שהעניינים סודרו ברוח טובה וכעת, הצדדים יישרו את ההדורים.

דגו, נפגש עם בעלי בני יהודה אלירן עובד בימים האחרונים, והשניים הגיעו להבנות בנושא לאחר שכל צד בא לקראת השני. בכך נפתרה המחלוקת שהעיבה מאז על הפרידה שנערכה בסוף חודש אוקטובר בנושא הפיצוי שהגיע למאמן.

מאז שהגיע לרמת גן הקבוצה ניצחה משחק אחד מול כפר שלם, סיימה בתיקו עם כפר סבא והפסידה פעמיים בשני המחזורים האחרונים, מול מודיעין וכפר קאסם.

רמת גן נמצאת במקום התשיעי בליגה הלאומית עם 18 נקודות, בעוד שבני יהודה נמצאת במקום ה-14 בליגה, כשהיא עם 14 נקודות ומעט מפריד בין השתיים.