דנילה ארמקוב התחיל להיבחן בבני סכנין

בצל פרשת השוער עבד יאסין שנמצא בנבחרת פלסטין והעובדה שהדברים בינו ובין קבוצתו בני סכנין טרם נסגרו, החל היבחן במועדון השוער היהודי – רוסי דנילה ארמקוב.

כידוע, מאמן הקבוצה שרון מימר נחוש כי יאסין לא יהיה חלק מהמועדון יותר ולשם כך הובא ארמקוב למבחנים. השוער בן ה-26 (1.90 מ') השתייך בעבר לקריליה סובייטוב, רוסטוב וקבוצת המילואים של ספרטק מוסקבה. את מרבית ההופעות שלו עשה בפאקל וורונז' כשהייתה בליגה השנייה ברוסיה, וקבוצתו האחרונה הייתה ברוק בויס החובבנית.

הקבוצה עצמה קיימה היום אימון ולאחריו התקיימה ארוחת גיבוש. לקראת המשחק מול בית"ר ירושלים שיתקיים ללא קהל חוץ השינוי המשמעותי הוא בחזרתו למרכז ההגנה של מארון גנטוס על חשבון חסן חילו המוצהב. מי שממשיכים להרשים הם שני הישראלים עומר אבוהב ואלון אזוגי.