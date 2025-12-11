יום שישי, 12.12.2025 שעה 13:30
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1173-126614הפועל ת"א1
67%1276-134015ולנסיה2
64%1164-127114מונאקו3
64%1147-120814הכוכב האדום4
64%1178-119814ברצלונה5
62%1063-112313אולימפיאקוס6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
60%1295-133115פנאתינייקוס8
60%1242-127315ריאל מדריד9
60%1231-130515ז'לגיריס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
50%1161-113914וירטוס בולוניה12
43%1224-119914דובאי13
36%1172-108414באיירן מינכן14
36%1221-115314פרטיזן בלגרד15
33%1294-120315אנדולו אפס16
33%1342-128715באסקוניה17
33%1381-133215מכבי ת"א18
33%1398-137015פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

מכבי ת"א ערכה טקס לשורד השבי עומרי מירן

בנוסף להתרגשות מחזרת משחקי היורוליג לישראל לאחר יותר משנתיים, סיבה נוספת נרשמה כאשר המועדון הצהוב חלק כבוד לאוהד הקבוצה ששרד 738 יום בשבי

|
עומרי מירן בטקס לכבודו (רועי כפיר)
עומרי מירן בטקס לכבודו (רועי כפיר)

מכבי תל אביב חזרה הערב (חמישי) לשחק בהיכל מנורה במסגרת היורוליג לאחר יותר משנתיים של נדודים ברחבי היבשת. בנוסף לחזרה המרגשת והתחושה המיוחדת שעוטפת את ההיכל, סיבה נוספת להתרגש היא הטקס שערך המועדון הצהוב לשורד השבי ואוהד הקבוצה עומרי מירן.

מירן הוא תומך נלהב של קבוצת הכדורסל של מכבי ת”א, ולאחר ששב הביתה אחרי 738 ימים בשבי, הוא סגר מעגל מרגש מאוד מבחינתו ורושם לעצמו עוד ניצחון גדול.

עמרי נחטף לעיני אשתו לישי ושתי בנותיו, עלמא ורוני, שהיו אז רק בנות שנתיים וחצי שנה. בחודש אפריל 2024 התקבל לראשונה תיעוד מצולם שלו עם סרטון שבו נראה יחד עם קית' סיגל, ששוחרר מאז. בהמשך, ערב יום השואה השנה, פרסם חמאס סרטון נוסף שבו נראה עמרי מתוך המנהרה, כשהוא נשמע אומר בקול כואב: ״אני מתגעגע מאוד לילדות שלי, לאשתי, לכל המשפחה. לנו קשה מאוד״.

הטקס לעמרי מירן (שחר גרוס)הטקס לעמרי מירן (שחר גרוס)
התפאורה של אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)התפאורה של אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

אבל היום, האווירה היא אחרת. עמרי מירן, נעמד במרכז הפרקט לקול תרועות הקהל ודיבר: ״ואו. אתם לא מבינים כמה פעמים חלמתי על הרגע הזה. להיות פה כאדם חופשי עם כל הקהל הנפלא הזה זה פשוט מחמם את הלב. אני יודע כל מה שעשיתם במהלך השנתיים האלה״.

עמרי מירן מדבר (שחר גרוס)עמרי מירן מדבר (שחר גרוס)

מירן המשיך: ״אני יודע איך לפני חיצי שנה כולם היו פה עם תמונות שלי וזה לא נתפס, אז תודה רבה לכם. תודה מכל הלב, לאחים לסמל, למכבי שלנו, למי שצופה בבית, ובמיוחד לכוחות הביטחון שלנו, ללוחמים ולמשפחות השכולות״.

עמרי מירן (שחר גרוס)עמרי מירן (שחר גרוס)

מירן לא שכח את רן גואילי ז״ל, החטוף האחרון ברצועת עזה: ״לסיום, אני רוצה להזכיר שהמשימה לא נגמרה. רן גויאלי מוזחק כבר 799 ימים בשבי. המשפחה שלו מחכה לו. בואו נהיה הגב שלו״.

