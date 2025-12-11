יום ראשון, 14.12.2025 שעה 01:45
הליגה האירופית 25-26
153-136ליון1
155-136מיטיולן2
154-106אסטון וילה3
144-116בטיס4
143-96פרייבורג5
146-116פרנצווארוש6
135-106בראגה7
135-96פורטו8
125-126שטוטגרט9
125-106רומא10
116-116נוטינגהאם פורסט11
115-96פנרבחצ'ה12
115-96בולוניה13
102-66ויקטוריה פלזן14
107-96פנאתינייקוס15
106-76גנק16
105-56הכוכב האדום17
910-136פאוק סלוניקי18
99-126סלטה ויגו19
97-106ליל20
912-86יאנג בויז21
87-66בראן22
714-116לודוגורץ23
711-76סלטיק24
713-86דינמו זאגרב25
69-86פ.צ. באזל26
611-76סטיאווה בוקרשט27
611-56גו אהד איגלס28
48-46שטורם גראץ29
313-76פיינורד30
311-56רד בול זלצבורג31
19-36אוטרכט32
111-36גלאזגו ריינג'רס33
112-36מאלמו34
118-26מכבי ת"א35
013-46ניס36

מכבי תל אביב תתמודד מול החלוץ החם בגרמניה

הוא כבש יותר מהארי קיין מאז נובמבר, היה הסקורר הבכיר בחודש בכל חמש הליגות הבכירות והדהים את דורטמונד עם שלושער. דניז אונדאב יאיים על הצהובים

|
דניז אונדאב (IMAGO)
דניז אונדאב (IMAGO)

מכבי תל אביב תצא הערב (חמישי) ב-19:45 למשחק חוץ קשה מאוד במסגרת הליגה האירופית מול שטוטגרט. אם לא מספיק מפגש מול קבוצה מצמרת הבונדסליגה הגרמנית, הצהובים ייאלצו גם לפגוש את אחד החלוצים החמים באירופה.

דניז אונדאב נמצא בכושר יוצא מן הכלל. לאחר פתיחת עונה מקרטעת שכללה פציעה שגרמה לו לפספס שלושה משחקים, החלוץ מצא את הרשת לראשונה בליגה מול מיינץ בסוף אוקטובר ומאז הוא בלתי ניתן לעצירה.

זה המשיך עם צמד לרשת של אוגסבורג, והגיע לשיא עם שלושער נפלא ב-3:3 מול בורוסיה דורטמונד כולל השוויון בתוספת הזמן של המשחק. אונדאב היה בלתי ניתן לעצירה כשהוסיף שערים מול המבורג ופיינורד, לצד שני בישולים נגד גו אהד איגלס.

דניז אונדאב משתיק את אוהדי בורוסיה דורטמונד (IMAGO)דניז אונדאב משתיק את אוהדי בורוסיה דורטמונד (IMAGO)

עם 7 שערים ו-2 בישולים, החלוץ של שטוטגרט היה השחקן שמעורב בהכי הרבה שערים ב-5 הליגות הבכירות בחודש נובמבר. באופן כללי מאז תחילת נובמבר רק קיליאן אמבפה מעורב ביותר שערים ממנו, כשהוא מעל הכוכב הגדול של הליגה הגרמנית, הארי קיין, לו 6 שערים בלבד בתקופה הזו.

“הייתה לזה משמעות עבורי”, אמר אונדאב לפני המשחק מול מכבי ת”א. “נחמד לראות שאני הכובש המוביל בחמש הליגות הבכירות. זה מראה שעשיתי משהו נכון בחודש האחרון”.

דניז אונדאב במסיבת העיתונאים לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)דניז אונדאב במסיבת העיתונאים לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)

לאחר שכבר קיבל זימון בכורה לנבחרת גרמניה, הוא לא הוזמן לחלון הנבחרות האחרון במוקדמות המונדיאל. “המאמן הלאומי יודע מה אני מציע, על המגרש ומחוצה לו”, אמר החלוץ על הנושא. “המטרה שלי היא להראות את עצמי ולהיות חלק מהסגל למונדיאל”.

כעת, אחד השחקנים החמים בליגות הבכירות באירופה יפגוש את מכבי תל אביב. בדרך למטרה בדמות זימון למונדיאל הוא לא רוצה לעצור, ולאלופה הישראלית תהיה משימה קשה ביותר בניסיון לרסן אותו.

