מכבי תל אביב תתמודד מול החלוץ החם בגרמניה

מכבי תל אביב תצא הערב (חמישי) ב-19:45 למשחק חוץ קשה מאוד במסגרת הליגה האירופית מול שטוטגרט. אם לא מספיק מפגש מול קבוצה מצמרת הבונדסליגה הגרמנית, הצהובים ייאלצו גם לפגוש את אחד החלוצים החמים באירופה.

דניז אונדאב נמצא בכושר יוצא מן הכלל. לאחר פתיחת עונה מקרטעת שכללה פציעה שגרמה לו לפספס שלושה משחקים, החלוץ מצא את הרשת לראשונה בליגה מול מיינץ בסוף אוקטובר ומאז הוא בלתי ניתן לעצירה.

זה המשיך עם צמד לרשת של אוגסבורג, והגיע לשיא עם שלושער נפלא ב-3:3 מול בורוסיה דורטמונד כולל השוויון בתוספת הזמן של המשחק. אונדאב היה בלתי ניתן לעצירה כשהוסיף שערים מול המבורג ופיינורד, לצד שני בישולים נגד גו אהד איגלס.

דניז אונדאב משתיק את אוהדי בורוסיה דורטמונד (IMAGO)

עם 7 שערים ו-2 בישולים, החלוץ של שטוטגרט היה השחקן שמעורב בהכי הרבה שערים ב-5 הליגות הבכירות בחודש נובמבר. באופן כללי מאז תחילת נובמבר רק קיליאן אמבפה מעורב ביותר שערים ממנו, כשהוא מעל הכוכב הגדול של הליגה הגרמנית, הארי קיין, לו 6 שערים בלבד בתקופה הזו.

“הייתה לזה משמעות עבורי”, אמר אונדאב לפני המשחק מול מכבי ת”א. “נחמד לראות שאני הכובש המוביל בחמש הליגות הבכירות. זה מראה שעשיתי משהו נכון בחודש האחרון”.

דניז אונדאב במסיבת העיתונאים לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)

לאחר שכבר קיבל זימון בכורה לנבחרת גרמניה, הוא לא הוזמן לחלון הנבחרות האחרון במוקדמות המונדיאל. “המאמן הלאומי יודע מה אני מציע, על המגרש ומחוצה לו”, אמר החלוץ על הנושא. “המטרה שלי היא להראות את עצמי ולהיות חלק מהסגל למונדיאל”.

כעת, אחד השחקנים החמים בליגות הבכירות באירופה יפגוש את מכבי תל אביב. בדרך למטרה בדמות זימון למונדיאל הוא לא רוצה לעצור, ולאלופה הישראלית תהיה משימה קשה ביותר בניסיון לרסן אותו.