האוטובוס של פאריס סן ז'רמן נרגם באבנים

הביקור של פאריס סן ז’רמן בספרד הסתיים בטונים צורמים, ולא רק על כר הדשא. לאחר ה-0:0 המאכזב מול אתלטיק בילבאו בליגת האלופות אמש (רביעי), האוטובוס של הקבוצה נרגם באבנים במהלך הלילה בזמן שחנה מחוץ למלון שבו שהו השחקנים בחבל הבאסקים. האירוע אילץ את המועדון למצוא חלופה תחבורתית כדי לעזוב את צפון ספרד בשעות הבוקר.

התקרית התרחשה במרכז העיר בילבאו, כשלמרבה המזל השחקנים ואנשי הצוות לא היו בתוך האוטובוס בעת האירוע. בבוקר שלמחרת נראו שני סימני פגיעה ברורים על האוטובוס, והמועדון העדיף לא להשתמש בו לצורך הנסיעה לשדה התעופה.

האירוע האחרון חתם נסיעה לא פשוטה של פ.ס.ז’. כבר עם הגעתם ספרד ביום שלישי בבוקר, אלופי אירופה חוו רגעי חרדה באוויר בשל מערבולות קשות. המטוס נקלע לכיס אוויר משמעותי, מה שאילץ את הטייס לבצע נחיתה מסובכת. כל זאת התרחש על רקע אבטחה כבדה סביב אצטדיון סן מאמס, שכללה גיוס של 600 שוטרים מהמשטרה הבאסקית המקומית, בשל חשש מעימותים וזיכרונות מתקריות עבר.

אם כל הבעיות מסביב לא הספיקו, כאמור על המגרש לואיס אנריקה וחניכיו חזרו הביתה עם נקודה בלבד. יכולת שיא של שוער היריבה אונאי סימון במחצית השנייה השאירה את המשחק בתיקו מאופס, אך פ.ס.ז’ יכולה להתנחם בעובדה שהיא עדיין נמצאת במקום השלישי בליגת האלופות.