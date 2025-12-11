יום שישי, 12.12.2025 שעה 21:23
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

האוטובוס של פאריס סן ז'רמן נרגם באבנים

לילה סוער בספרד: לאחר התיקו המאכזב מול בילבאו, אוטובוס הקבוצה נפגע במהלך הלילה כשהיה מול המלון שבו שהו השחקנים. במועדון נאלצו לחפש חלופה

|
אוטובוס פאריס סן ז'רמן (IMAGO)
אוטובוס פאריס סן ז'רמן (IMAGO)

הביקור של פאריס סן ז’רמן בספרד הסתיים בטונים צורמים, ולא רק על כר הדשא. לאחר ה-0:0 המאכזב מול אתלטיק בילבאו בליגת האלופות אמש (רביעי), האוטובוס של הקבוצה נרגם באבנים במהלך הלילה בזמן שחנה מחוץ למלון שבו שהו השחקנים בחבל הבאסקים. האירוע אילץ את המועדון למצוא חלופה תחבורתית כדי לעזוב את צפון ספרד בשעות הבוקר.

התקרית התרחשה במרכז העיר בילבאו, כשלמרבה המזל השחקנים ואנשי הצוות לא היו בתוך האוטובוס בעת האירוע. בבוקר שלמחרת נראו שני סימני פגיעה ברורים על האוטובוס, והמועדון העדיף לא להשתמש בו לצורך הנסיעה לשדה התעופה.

האירוע האחרון חתם נסיעה לא פשוטה של פ.ס.ז’. כבר עם הגעתם ספרד ביום שלישי בבוקר, אלופי אירופה חוו רגעי חרדה באוויר בשל מערבולות קשות. המטוס נקלע לכיס אוויר משמעותי, מה שאילץ את הטייס לבצע נחיתה מסובכת. כל זאת התרחש על רקע אבטחה כבדה סביב אצטדיון סן מאמס, שכללה גיוס של 600 שוטרים מהמשטרה הבאסקית המקומית, בשל חשש מעימותים וזיכרונות מתקריות עבר.

אם כל הבעיות מסביב לא הספיקו, כאמור על המגרש לואיס אנריקה וחניכיו חזרו הביתה עם נקודה בלבד. יכולת שיא של שוער היריבה אונאי סימון במחצית השנייה השאירה את המשחק בתיקו מאופס, אך פ.ס.ז’ יכולה להתנחם בעובדה שהיא עדיין נמצאת במקום השלישי בליגת האלופות.

/* LAST / NEXT ROUNDs */