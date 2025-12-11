יום חמישי, 11.12.2025 שעה 20:11
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
15668-7778מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
12591-5907הפועל חולון
11664-6887בני הרצליה
11699-6718הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
11708-6718עירוני רמת גן
10690-6398מכבי רעננה
10654-5808הפועל גליל עליון
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

"מתגעגעים לשחק בת"א, למעלה משנתיים לא היינו"

רועי גלדסטון, סמנכ”ל התקשורת של מכבי ת"א, דיבר בתוכנית "שיחת היום" על החזרה לארץ, מזג האוויר המורכב, מחאת הגייט, השיח בין הצדדים ודני פדרמן

|
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

מכבי תל אביב תחזור הערב (חמישי, 21:05) לשחק בהיכל במסגרת היורוליג, כאשר מצפה משחק חגיגי מול וילרבאן לאחר יותר משנתיים מחוץ לישראל. בינתיים, סמנכ”ל התקשורת של הצהובים רועי גלדסטון עלה להתראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מוקדם יותר בתוכנית היה החזאי ואמר שמי שיהיה בחניון יותר מרוחק, תהיה לו בעיה להגיע לאולם, אתם מכינים סירות?
”גונדולות. בדיוק דיברנו בבוקר במשרד ושבוע שעבר שיחקנו בקובנה, היו מצבים שאתה מגיע ונוחת על קרח ושלג, או להמריא לתל אביב ולוקח זמן כי יש קרח על הכנפיים של המטוס ומחכים שזה יפשיר, אז גם פה יש מצבי אקלים לא טובים לפעמים, אבל אנחנו בסדר יחסית לאירופה”.

מה מתוכנן מבחינת הקהל? מה עושים אחרת? כי זה משחק אחר.
”גם הקבוצה וסביב הקבוצה, הצוות, ה”בק אופיס”, למעלה משנתיים לא היינו פה ויצא לנו לדבר על זה, אנחנו מתגעגעים הביתה ולשחק בתל אביב ובישראל, היו דברים לא פשוטים ואנחנו שמחים, עצובים אגב על כל מי שלא זכה לחזור איתנו, חלק מזה יהיה במשחק היום. עומרי מירן שגם חזר ונחטף, יהיה היום, הוא ידבר עם הקהל בהתחלה, חיכינו לו מאוד ואנחנו שמחים. נזכיר את רותם לוי, תומר גרינברג, חירפו את נפשם למולדת, אוהדים מכביסיטים שלא יהיו. אנחנו רוצים גם לשמוח, אבי סינגולדה ינגן את התקווה ונשיר איתו, עם גיטרה מיוחדת שהוא מביא לאירוע, יש מזג אוויר לא רגיל אז אנחנו מבקשים מכולם להקדים את ההגעה ולעודד”.

עמרי מירן ואשתו לישי, יגיע למשחק (דובר צה"ל)עמרי מירן ואשתו לישי, יגיע למשחק (דובר צה"ל)

הצעת ייעול – יש בקור ובגשם חיילי צה”ל בגבול במקומות רטובים ושומרים, אם תוכלו בהמשך למשחקי היורוליג לתת להם את המקום גם, כרטיסים.
”עושים את זה”.

איך אתם נערכים שמצד אחד חגיגה גדולה, חגיגת החזרה, ומצד שני ארגון הגייט הוציא הודעה נגד הקבוצה שהוא מתכוון להמשיך למחות, הוא יצא נגדכם וטען בהסתה שהוצאתם בהודעה שקרים, איך אתם תגרמו שזה לא יהיה עצוב השמחה הזאת?
”נכון אמרת, אתמול בעלי המניות הוציאו הודעה”.

סוף סוף ראינו אחדות, לקח להם זמן.
”הוציאו ופורסם בכל מקום, גם אצלכם, קו אחיד של בעלי המניות על מה שקורה. לגבי השאלה, אני חושב ומקווה וכפי שדיברנו על החשיבות של המשחק בת”א וכל אירופה מסתכלת, מנהל התחרות נמצא פה וזכויות השידור וכו’”.

הם אמרו שהם יפגשו בהיכל וימחו נגד דני פדרמן, איך אתם הולכים לעצור את זה שזה לא יהיה בלאגן?
”בגלל שזה יהיה יום מיוחד, כולם מבינים את זה, מסתכלים מבחוץ, הדבר המרכזי זה לדחוף את הקבוצה ולעזור לקבוצה, זה הכי חשוב, לא להפריע לקבוצה, אין ספק שזה מה שיהיה”.

מחאת אוהדי מכבי תל אביב נגד דני פדרמן (רועי כפיר)מחאת אוהדי מכבי תל אביב נגד דני פדרמן (רועי כפיר)

דיברתם איתם? נפגשתם כדי להגיע להבנות שהמשחק הזה יעבור בשקט?
”אני לא מעודכן בדיוק מה קורה מולם”.

באימון שלכם אתמול, בסיום, הייתה שיחה עם אחד מבעלי התפקידים המרכזים שלכם לשלהם, לאן זה מוביל?
”יש שיח כל הזמן ואני בטוח שעושים אצלנו מאמצים כדי להוריד את גובה הלהבות, זה לא משרת אף אחד”.

מה עובר עליו כשכל הזמן יש מחאה נגדו? הוא פעל רבות להשבת המשחקים לארץ, איך הוא רואה את זה? מה עובר עליו?
”לא יודע, את האמת שלא דיברתי איתו חודשים רבים”.

יש נתק?
”כל העניין של בעלי המניות הוא משהו שהוא מעלינו, אנחנו כל כך עסוקים ביום יום, עבודה שאנחנו כולנו עושים, אם זה 10 אלף חולצות, אם זה להכין את הכל בזמן, אנשי היורוליג שמכינים, הראיונות, יש עיתונאים שמגיעים מחוץ לארץ והמון משימות, אנחנו כל הזמן רוצים שדברים יסתדרו. בלגרד היה הבית שלנו, אנחנו לא עוסקים בדברים האלה למרות שחושבים שכן, יש עניינים בין בעלי המניות, הוציאו הודעה אחידה ומעבר לזה קטונתי באמת, אני לא בעניינים”.

שתהיה חזרה מוצלחת, יש לכם יריבה נוחה ונקווה שתהיה חזרה שמחה.
”אין משחקים קלים ביורוליג, היה משחק טוב בקובנה ונגד ראשל”צ, שתי החתמות טובות”.

