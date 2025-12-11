"ניסוח התקנון איום, האיגוד הולך להחליף בוררים"

בימים האחרונים נחשף שפסק בוררות חריג וחמור ניתן על ידי הבורר עו”ד יובל חרל”פ, דיין בבית הדין של ההתאחדות לספורט, כשעל פי דבריו קבוצות בכדוריד יצרו לחץ “בלתי ראוי” ואף יצרו “קרטל”. עו”ד יפתח אבן עזרא עלה להתראיין על הנושא בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה אתה יכול לומר לנו על הקרטל?

”חייב לומר שכששמעתי את זה מגידי זו לא הפעם הראשונה בה שמעתי על זה, אני נתקלתי בתופעה הזאת”.

מה יש לך לומר?

”זה עצוב מאוד, לא ידוע אם זה חוצה את הרף החופשי, אבל חוק הספורט, בכל מה שנוגע לילדים צעירים, הוא לא טוב בלשון המעטה וזה מחייב לשחקן שיוכל לעבור רק בסוף העונה לקבוצה אחרת. קרה שאיגודים מסוימים מחייבים ששחקן צריך להצהיר לאן הוא עובר, ואז מה עושים? איגוד הכדוריד אומר אתה רוצה לבוא לקבוצה בתחילת העונה, תן את הקבוצה, ואז הוא רוצה לעבור ואין לו קבוצה, כי אף קבוצה לא רוצה לקלוט אותו, אז הוא לא יכול לעבור לאף קבוצה ותקוע”.

עו"ד יפתח אבן עזרא (רדאד ג'בארה)

הוא צריך להשתחרר עם הכסף שלו בעצם. המחירון פרופורציונלי בעינייך?

”כל התקנון הוא תקנון לא טוב, ניסו לעשות את זה עם התקנון של הכדורגל ושינו שם דברים בעצם, אבל היום הניסוח שלו לא טוב, הוא תקנון איום מבחינת הניסוח שלו. כשמגיע שחקן שהוא לא שחקן טופ נבחרת אז הוא בבעיה”.

הוא לא יכול לעבור לאף קבוצה אלא אם כן ישלם.

”אי אפשר לשלם את הסכומים הלא הגיוניים האלו”.

הבאנו אתמול סיפור על קטין שרוצה להשתחרר מנס ציונה, הוא אמור לקבל 2,000 שקל וזה לא פרופורציונלי, זה פוגע.

”גם בכדורגל אין פרופורציה בין השכר לסכום המעבר, זה לא מרכיב משמעותי ואנחנו בענף שהסכומים יחסים קטנים, ויש מעט קבוצות שיכולות לשלם את זה, אז מה יקרה? הקבוצות הגדולות יביאו את השחקנים שיכולים להרשות לעצמם את הסכומים, וכל השאר יהיו באמצע ולמטה.

שמעתי שיש בורר שפירש את התקנון שלא צריך לתת את שם הקבוצה הקולטת, והוא חושב שזה לא נכון, אז מה האיגוד הולך לעשות? הוא הולך להחליף את הבוררים. חלק מהתרבות של הספורט זה שימוש בגופים משפטיים, היום הם רוצים להתנתק”.

כדוריד אילוסטרציה (IMAGO)

אתה מבין מה קורה? מיקי זוהר חייב להיכנס ודיברתי איתו, הוא צריך לעשות בדיקה מקיפה. מה אתה מצפה שאיגוד הכדוריד יעשה לגבי התקנון?

”מה שקשור לחוק הספורט זה תיקון של הכנסת, צריך לתקן את החוק הזה שיהיה ברור שילד בן 16 לא צריך לתת את שם הקבוצה שאליה הוא עובר, כי בדר”כ אין לו אותה, זה לא הגיוני. ברגע שיסירו את המכשול, אז אותו קרטל לא יהיה רלוונטי”.

זה מה שצריך, צריך לעצור את הכל ואת כל התקציבים. זה יותר מהמהפכה המשפטית. פיטרו את הדובר, עידן מזרחי עכשיו הוא הדובר?

”היה דובר וסיימו איתו כן”.

יש עוד דברים שמעצבנים אותך בכדוריד.

”צריך בשביל זה תוכנית שלמה”.

תן בכותרות, מה עוד מפריע לך? הדבר שהכי מעצבן?

”יש הרבה. הקרבה הבלתי נסבלת בין האיגוד לפוליטיקאים, אי אפשר לסבול אותה. מקווה שהיו”ר החדש יחדול מזה, ממה שהיה בשנים האחרונות, הוועדה המקצועית, הנבחרות והספורטאים המצטיינים, לא סתם המלחמה הגדולה זה מי יעמוד בראש הוועדה המקצועית. נתקלתי בדברים שלא יכולים לקרות כמו באיגוד הכדורגל”.

כדוריד אילוסטרציה (IMAGO)

כמה זה כואב לך?

”אני שחקן כדוריד בעבר וזה חורה מאוד”.

אנחנו נלווה מקרוב כי הגיע הזמן לעשות שינוי.

”יכול להיות שהיו”ר יעשה את זה גם, צריך לתת לו קרדיט, הוא בא עם מוטיבציה גדולה”.

הוא טוען שאנחנו מתעסקים בצהובון, אז אני מקווה שיתעסק בדברים החשובים.

”אני מקווה שהוא יטפל וישנה דברים”.