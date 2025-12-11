"לא נתתי למלחמה עם איראן להשפיע עליי"

המלחמה בישראל נמשכה שנתיים. עד חודש אוקטובר האחרון, רוב החטופים עדיין היו בשבי חמאס, החיילים נלחמו בחזית, המערכה בשנה האחרונה הגיעה גם לעימות עם איראן והכניסה מדינה שלמה לחרדה ולמקלטים, אך לצד זאת יכולנו בשנה החולפת גם קצת לחייך מידי פעם בזכות אותם ספורטאים גדולים שדאגו לשמח אותנו ברגעי ספורט מדהימים. כעת, לרגל סיום שנת 2025, מערכת ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של השנה. גם גולשת הרוח תמר שטיינברג נבחרה לווינרית של השנה.

לא פשוט לגולשת רוח צעירה להיכנס לטופ העולמי ב-IQ פויל, אבל זה בדיוק מה שעשתה תמר שטיינברג, שמפלסת את דרכה למעלה. בגיל 18 היא הצליחה להעפיל לגמר בבמה הגדולה ביותר בענף ולזכות בתואר סגנית אלופת העולם, הישג השיא בקריירה הקצרה שלה. למרות הפגנות נגד ישראל מחוץ לאתר התחרות, מאבק רציני במים מול יריבות חזקות, וחור שנפער בגלשן דווקא בשיוטי המדליות ותוקן בסלוטייפ, היא זכתה במדליית כסף העולמית.

תמר שטיינברג אמרה: "ב-2024 הסתיימו המבחנים למשחקים האולימפיים ואחר כך המשכתי לגלוש ולהתאמן, אבל הייתה רגיעה מסוימת והורדת רגל מהגז. התגייסתי, השלמתי פערים בלימודים - ולקראת סוף השנה התחילה מגמת השיפור. מתחילת 2025, אחרי הטירונות שעברתי, אמרתי 'יאללה, זה הזמן להיכנס לטופ העולמי בכל הכוח'. הייתה לי שנה מאוד טובה, בקאדיס ובהייר ניצחתי שני גביעי עולם, והיה לי ברור שאני אלך על מדליה באליפות העולם".

גולשת הרוח הצעירה המשיכה וציינה: "לפני אליפות העולם הייתה המלחמה מול איראן, משהו שהשפיע על האימונים שלי, אבל נשארתי ממוקדמת מטרה ולא נתתי לזה להשפיע עליי לגמרי. דאגתי לעשות את כל מה שאני יכולה באופן הטוב ביותר, גם אם זה היה בלתי אפשרי לעשות את כל האימונים באותם ימים. אליפות העולם הייתה קשה מאוד והרמה הייתה גבוהה, אבל בסוף סיימתי את המוקדמות במקום השני וגם בשיוט המדליות סיימתי במקום השני. הייתי שמחה מהשנה הזו, אבל מבואסת מהתוצאה כי רציתי לזכות במדליית הזהב העולמית, האמנתי שאוכל לנצח ולהשמיע את ההמנון. מקווה שאצליח גם בהמשך לרשום הישגים נוספים".