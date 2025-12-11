הרכבים וציונים



סייד אבו פרחי רודף אחרי רמון הנדריקס (IMAGO) סייד אבו פרחי רודף אחרי רמון הנדריקס (IMAGO)

ארבעה ימים אחרי ההפסד להפועל באר שבע, הירידה למקום השלישי בליגת העל ובצל המשבר עם הקהל, מכבי תל אביב חוזרת לשחק בליגה האירופית, כאשר היא מתארחת בשעה זו אצל שטוטגרט הגרמנית במסגרת המחזור השישי של המפעל. הצהובים מנסים להשיג ניצחון ראשון בקמפיין לאחר הפסדים לדינמו זאגרב, מיטיולן, אסטון וילה, ליון ותיקו עם פאוק סלוניקי.

למעשה, הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ ניצחה רק פעם אחת בששת המשחקים האחרונים שלה, שכללו תבוסות כואבות (6:2 לבית”ר ירושלים ו-6:0 לליון), כשכזכור הקהל הצהוב ראה זאת בעין לא טובה בלשון המעטה ו”דרש” את פיטוריו של המאמן, במה שכלל זריקת פצצות תאורה של האוהדים כלפי ביתו של הסרבי.

אולם לבסוף המאמן נשאר וניצח 1:2 את הפועל חיפה ולאחר מכן כאמור הפסיד 1:0 להפועל ב”ש. כעת, בזמן שאוהדים רבים מוחים על התנהלות המועדון ומחרימים את משחקי הליגה, חלקם הגיעו לגרמניה במטרה לראות ניצחון בכורה במפעל רגע לפני פתיחת הסיבוב השני בליגה המקומית.

המארחת מהמקום השישי בבונדסליגה באה למשחק לאחר שהובסה 5:0 במשחק הליגה האחרון מול באיירן מינכן ולפני כן העפילה לשלב רבע גמר הגביע הגרמני כשניצחה 0:2 את בוכום. בזירה האירופית החבורה של סבסטיאן הנס ממוקמת במקום ה-12 עם תשע נקודות.