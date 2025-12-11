יום חמישי, 11.12.2025 שעה 21:04
יום חמישי, 11/12/2025, 19:45אצטדיון MHP ארנההליגה האירופית - מחזור 6
מכבי ת"א
שער רוי רביבו (52)
דקה 61
3 1
שופט: מריאן בארבו
שער לורנץ אסיניון (24)
שער טיאגו תומאס (37)
פנדל מקסימיליאן מיטלשטאד (50)
שטוטגרט
הליגה האירופית 25-26
122-115ליון1
125-125מיטיולן2
123-85אסטון וילה3
113-85פרייבורג4
113-85בטיס5
115-95פרנצווארוש6
105-95בראגה7
104-75פורטו8
105-75גנק9
97-115סלטה ויגו10
96-105ליל11
94-85שטוטגרט12
92-65ויקטוריה פלזן13
97-95פנאתינייקוס14
95-75רומא15
85-95נוטינגהאם פורסט16
87-105פאוק סלוניקי17
84-75בולוניה18
83-65בראן19
85-55פנרבחצ'ה20
78-75סלטיק21
75-45הכוכב האדום22
710-75דינמו זאגרב23
67-75פ.צ. באזל24
611-85לודוגורץ25
612-75יאנג בויז26
69-45גו אהד איגלס27
47-45שטורם גראץ28
310-55רד בול זלצבורג29
39-45פיינורד30
38-35סטיאווה בוקרשט31
17-25אוטרכט32
19-25גלאזגו ריינג'רס33
110-25מאלמו34
114-15מכבי ת"א35
012-45ניס36
סייד אבו פרחי רודף אחרי רמון הנדריקס (IMAGO)

ארבעה ימים אחרי ההפסד להפועל באר שבע, הירידה למקום השלישי בליגת העל ובצל המשבר עם הקהל, מכבי תל אביב חוזרת לשחק בליגה האירופית, כאשר היא מתארחת בשעה זו אצל שטוטגרט הגרמנית במסגרת המחזור השישי של המפעל. הצהובים מנסים להשיג ניצחון ראשון בקמפיין לאחר הפסדים לדינמו זאגרב, מיטיולן, אסטון וילה, ליון ותיקו עם פאוק סלוניקי.

למעשה, הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ ניצחה רק פעם אחת בששת המשחקים האחרונים שלה, שכללו תבוסות כואבות (6:2 לבית”ר ירושלים ו-6:0 לליון), כשכזכור הקהל הצהוב ראה זאת בעין לא טובה בלשון המעטה ו”דרש” את פיטוריו של המאמן, במה שכלל זריקת פצצות תאורה של האוהדים כלפי ביתו של הסרבי.

אולם לבסוף המאמן נשאר וניצח 1:2 את הפועל חיפה ולאחר מכן כאמור הפסיד 1:0 להפועל ב”ש. כעת, בזמן שאוהדים רבים מוחים על התנהלות המועדון ומחרימים את משחקי הליגה, חלקם הגיעו לגרמניה במטרה לראות ניצחון בכורה במפעל רגע לפני פתיחת הסיבוב השני בליגה המקומית.

המארחת מהמקום השישי בבונדסליגה באה למשחק לאחר שהובסה 5:0 במשחק הליגה האחרון מול באיירן מינכן ולפני כן העפילה לשלב רבע גמר הגביע הגרמני כשניצחה 0:2 את בוכום. בזירה האירופית החבורה של סבסטיאן הנס ממוקמת במקום ה-12 עם תשע נקודות.

מחצית שניה
  • '47
  • החלטת שופט
  • פנדל לזכות שטוטגרט! נגיחה של אטקאן קראזור הלכה היישר אל ידו של הייטור, שהניף אותה מעלה במטרה לסמן על דחיפה שהייתה. אחרי בדיקת VAR, החליט השופט על בעיטת עונשין מ-11 מטרים
  • '46
  • חילוף
  • גם אושר דוידה עלה לחצי השני במקום איתמר נוי
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל ז'רקו לאזטיץ' עם פתיחת המחצית השנייה, כשדור פרץ החליף את קרווין אנדרדה
מחצית ראשונה
נועם בן הרוש בורח לכריס פיוריש (IMAGO)נועם בן הרוש בורח לכריס פיוריש (IMAGO)
  • '45
  • החמצה
  • אונדאב שוב הגיע למצב נוח, אבל גם הפעם גלגל את הכדור אל משפתי, שהתמודד בהצלחה גם עם הניסיון הזה של החלוץ הגרמני
  • '44
  • החלטת שופט
  • הייטור דרך על רגלו של תומאש ברחבה, ואחרי בדיקה בת שתי דקות, החליט שופט המשחק שלא לתת פנדל לזכות הגרמנים
  • '42
  • החמצה
  • אחרי מעל לארבעים דקות, מצב ראשון למכבי תל אביב. בערך. סייד אבו פרחי מצא את עצמו בתוך הרחבה ומשם ניסה לכבוש, אלא שהניסיון שלו לא הגיע לשער, כשהוא נבלם על ידי פין יילטש
טיאגו תומאש מקדים את נועם בן הרוש בדרך לשני (IMAGO)טיאגו תומאש מקדים את נועם בן הרוש בדרך לשני (IMAGO)
שחקני שטוטגרט חוגגים (IMAGO)שחקני שטוטגרט חוגגים (IMAGO)
טיאגו תומאש יודע להודות לדניז אונדאב על הבישול (IMAGO)טיאגו תומאש יודע להודות לדניז אונדאב על הבישול (IMAGO)
  • '38
  • שער
  • שער! שטוטגרט כבר ב-0:2: התקפה קבוצתית מופלאה של הגרמנים הסתיימה בכדור רוחב של אונדאב, שהותיר את טיאגו תומאש מול שער חשוף, והאחרון שלח בעיטה חזקה שפגעה במשקוף ונכנסה לרשת
  • '34
  • החמצה
  • נועם בן הרוש איבד כדור ומי שניצל זאת היה כריס פיוריש, שיצא להתקפה מהירה, בסיומה הוציא רוחב שטוח אל אונדאב, שלא התחבר טוב לכדור ושחרר בעיטה חלשה אל עבר השער, כשלמשפתי היה מספיק זמן כדי להדוף את הניסיון לקרן
  • '30
  • כרטיס צהוב
  • חליו וארלה יצא למבצע אישי בסיומו נעצר על ידי לזאר יובאנוביץ', שספג את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
לורנץ אסיניון מקפיץ את הקהל המקומי, שחקני שטוטגרט חוגגים ברקע (IMAGO)לורנץ אסיניון מקפיץ את הקהל המקומי, שחקני שטוטגרט חוגגים ברקע (IMAGO)
לורנץ אסיניון בטירוף (IMAGO)לורנץ אסיניון בטירוף (IMAGO)
לורנץ אסיניון מכניע את רועי משפתי (IMAGO)לורנץ אסיניון מכניע את רועי משפתי (IMAGO)
  • '24
  • שער
  • שער! שטוטגרט עלתה ליתרון: כמו הבעיטה של לורנץ אסיניון, הגול של המארחת היה באוויר. המגן השמאלי מקסימיליאן מיטלשטאט שלח כדור רוחב ומצא את המגן הימני אסיניון ללא שמירה, כשהאחרון שלח וולה לפינה הקרובה של משפתי. 0:1 לגרמנים
קרווין אנדרדה מנסה לעצור את מקסימילאן מיטלשטאט (IMAGO)קרווין אנדרדה מנסה לעצור את מקסימילאן מיטלשטאט (IMAGO)
  • '12
  • החמצה
  • טיאגו תומאש ניצל איבוד כדור באזור מסוכן כדי למסור בנגיעה לדניז אונדאב, שמיהר לבעוט אבל שלח את הכדור החוצה
  • '9
  • החמצה
  • דקה חלפה ויובאנוביץ' שוב סיכן את שער האורחת, אלא שהפעם זה קרה בשוגג כשניסה להכניס כדור לרחבה, אבל הכדור הלך לעבר הרשת, כשגם הפעם משפתי היה ערני
לזאר יובאנוביץ' בועט לשער (IMAGO)לזאר יובאנוביץ' בועט לשער (IMAGO)
  • '8
  • החמצה
  • אחרי דקות בשליטה של המארחת, שטוטגרט הגיעה למצב ראשון כשלזאר יובאנוביץ' בחן את רועי משפתי מרחוק, אבל השוער של מכבי תל אביב הצליח לקלוט את הכדור
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מריאן בארבו הוציא את ההתמודדות לדרך! מכבי תל אביב תצליח להפתיע ולהשיג ניצחון ראשון בזירה האירופית או ששטוטגרט תשמור על יתרון הביתיות ותקח שלוש נקודות?
ז'רקו לאזטיץ' וסבסטיאן הנס מתחבקים לפני השריקה (IMAGO)ז'רקו לאזטיץ' וסבסטיאן הנס מתחבקים לפני השריקה (IMAGO)
שחקני שטוטגרט בשיחה אחרונה לפני השריקה (IMAGO)שחקני שטוטגרט בשיחה אחרונה לפני השריקה (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב בתמונה קבוצתית (IMAGO)שחקני מכבי תל אביב בתמונה קבוצתית (IMAGO)
אוהדי מכבי תל אביב הגיעו לתמוך בקבוצה מול שטוטגרט (IMAGO)אוהדי מכבי תל אביב הגיעו לתמוך בקבוצה מול שטוטגרט (IMAGO)
