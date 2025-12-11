מערכת ONE
סייד אבו פרחי רודף אחרי רמון הנדריקס (IMAGO)
ארבעה ימים אחרי ההפסד להפועל באר שבע, הירידה למקום השלישי בליגת העל ובצל המשבר עם הקהל, מכבי תל אביב חוזרת לשחק בליגה האירופית, כאשר היא מתארחת בשעה זו אצל שטוטגרט הגרמנית במסגרת המחזור השישי של המפעל. הצהובים מנסים להשיג ניצחון ראשון בקמפיין לאחר הפסדים לדינמו זאגרב, מיטיולן, אסטון וילה, ליון ותיקו עם פאוק סלוניקי.
למעשה, הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ ניצחה רק פעם אחת בששת המשחקים האחרונים שלה, שכללו תבוסות כואבות (6:2 לבית”ר ירושלים ו-6:0 לליון), כשכזכור הקהל הצהוב ראה זאת בעין לא טובה בלשון המעטה ו”דרש” את פיטוריו של המאמן, במה שכלל זריקת פצצות תאורה של האוהדים כלפי ביתו של הסרבי.
אולם לבסוף המאמן נשאר וניצח 1:2 את הפועל חיפה ולאחר מכן כאמור הפסיד 1:0 להפועל ב”ש. כעת, בזמן שאוהדים רבים מוחים על התנהלות המועדון ומחרימים את משחקי הליגה, חלקם הגיעו לגרמניה במטרה לראות ניצחון בכורה במפעל רגע לפני פתיחת הסיבוב השני בליגה המקומית.
המארחת מהמקום השישי בבונדסליגה באה למשחק לאחר שהובסה 5:0 במשחק הליגה האחרון מול באיירן מינכן ולפני כן העפילה לשלב רבע גמר הגביע הגרמני כשניצחה 0:2 את בוכום. בזירה האירופית החבורה של סבסטיאן הנס ממוקמת במקום ה-12 עם תשע נקודות.
מחצית שניה
-
'47
- פנדל לזכות שטוטגרט! נגיחה של אטקאן קראזור הלכה היישר אל ידו של הייטור, שהניף אותה מעלה במטרה לסמן על דחיפה שהייתה. אחרי בדיקת VAR, החליט השופט על בעיטת עונשין מ-11 מטרים
-
'46
- גם אושר דוידה עלה לחצי השני במקום איתמר נוי
-
'46
- חילוף כפול אצל ז'רקו לאזטיץ' עם פתיחת המחצית השנייה, כשדור פרץ החליף את קרווין אנדרדה
מחצית ראשונה
-
'45
- אונדאב שוב הגיע למצב נוח, אבל גם הפעם גלגל את הכדור אל משפתי, שהתמודד בהצלחה גם עם הניסיון הזה של החלוץ הגרמני
-
'44
- הייטור דרך על רגלו של תומאש ברחבה, ואחרי בדיקה בת שתי דקות, החליט שופט המשחק שלא לתת פנדל לזכות הגרמנים
-
'42
- אחרי מעל לארבעים דקות, מצב ראשון למכבי תל אביב. בערך. סייד אבו פרחי מצא את עצמו בתוך הרחבה ומשם ניסה לכבוש, אלא שהניסיון שלו לא הגיע לשער, כשהוא נבלם על ידי פין יילטש
-
'38
- שער! שטוטגרט כבר ב-0:2: התקפה קבוצתית מופלאה של הגרמנים הסתיימה בכדור רוחב של אונדאב, שהותיר את טיאגו תומאש מול שער חשוף, והאחרון שלח בעיטה חזקה שפגעה במשקוף ונכנסה לרשת
-
'34
- נועם בן הרוש איבד כדור ומי שניצל זאת היה כריס פיוריש, שיצא להתקפה מהירה, בסיומה הוציא רוחב שטוח אל אונדאב, שלא התחבר טוב לכדור ושחרר בעיטה חלשה אל עבר השער, כשלמשפתי היה מספיק זמן כדי להדוף את הניסיון לקרן
-
'30
- חליו וארלה יצא למבצע אישי בסיומו נעצר על ידי לזאר יובאנוביץ', שספג את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'24
- שער! שטוטגרט עלתה ליתרון: כמו הבעיטה של לורנץ אסיניון, הגול של המארחת היה באוויר. המגן השמאלי מקסימיליאן מיטלשטאט שלח כדור רוחב ומצא את המגן הימני אסיניון ללא שמירה, כשהאחרון שלח וולה לפינה הקרובה של משפתי. 0:1 לגרמנים
-
'12
- טיאגו תומאש ניצל איבוד כדור באזור מסוכן כדי למסור בנגיעה לדניז אונדאב, שמיהר לבעוט אבל שלח את הכדור החוצה
-
'9
- דקה חלפה ויובאנוביץ' שוב סיכן את שער האורחת, אלא שהפעם זה קרה בשוגג כשניסה להכניס כדור לרחבה, אבל הכדור הלך לעבר הרשת, כשגם הפעם משפתי היה ערני
-
'8
- אחרי דקות בשליטה של המארחת, שטוטגרט הגיעה למצב ראשון כשלזאר יובאנוביץ' בחן את רועי משפתי מרחוק, אבל השוער של מכבי תל אביב הצליח לקלוט את הכדור
-
'1
- השופט מריאן בארבו הוציא את ההתמודדות לדרך! מכבי תל אביב תצליח להפתיע ולהשיג ניצחון ראשון בזירה האירופית או ששטוטגרט תשמור על יתרון הביתיות ותקח שלוש נקודות?