בית"ר יבנה תחפש ניצחון 4 ברציפות בקריית גת

עם שאריות סופת "ביירון", המחזור ה-11 בליגה א' דרום מגיע אלינו בגדול. המשחקים יחלו להם כבר הערב (חמישי) כאשר שמשון תל אביב תפגוש את הפועל מרמורק (ספורטק צפון ת"א, 20:00), ימשיכו להם מחר עם עוד שישה משחקים ובמוצאי השבת, מכבי עירוני אשדוד תארח בסינתטיקו המקומי את מ.כ ירמיהו חולון (20:15).

בין היתר, בית"ר יבנה שנמצאת בפורמה טובה תצא לקריית גת, שם תפגוש את המוליכה. בית"ר נורדיה ירושלים תתמודד בביתה מול הפועל הרצליה, שנראית לא טוב בשבועות האחרונים. מ.כ כפר סבא תארח ב'לויטה' את מ.כ ירושלים למשחק צמרת מסקרן. מעבר לכך, רמת השרון תארח את טירה, דימונה מול קריית מלאכי ומכבי יבנה תפגוש את הפועל אזור.

שמשון תל אביב – הפועל מרמורק (11/12, ספורטק צפוני תל אביב, 20:00)

קרב בין זו שנמצאת בפורמה טובה יחד עם מאמנה החדש אסי אלימלך, מול זו שנמצאת בפורמה רעה עם חמישה הפסדים רצופים, כשארבעת המשחקים האחרונים הסתיימו מבלי שכבשו. במרמורק מאמינים כי זה המשחק שיוצאים בו לדרך חדשה. באחרונה גם ינאי דוד הזמין את שחקניו לערב גיבוש. במרמורק דרוכים ויודעים שאחריות גדולה על הכתפיים.

שחקני הפועל מרמורק (יונתן גינזבורג)

שמשון פזטל תל אביב (יונתן גינזבורג)

שמשון תל אביב, שהתחילה עונה בצורה קצת פחות טובה, החלה לאגור נקודות ולרשותה כבר 14 כאלה, מרחק שתי נקודות בלבד מהמקום הרביעי. שמשון תל אביב עם ניצחון, תוצאת תיקו והפסד במשחקי הבית שלה לעת עתה. מרמורק עם ניצחון ושלושה הפסדים במשחקי החוץ שלה. הקבוצה אולי סופגת פחות, אבל עם שני שערי זכות בלבד במשחקים אלה.

מכבי קריית גת – בית"ר יבנה (12/12, כרמי גת קריית גת, 11:00)

המוליכה מול זו שפורחת בליגה, אחרי עלייתה ההיסטורית לליגה א'. מכבי קריית גת היא היחידה בליגה שטרם הפסידה העונה. מעבר לכך, ספגה שישה שערים בלבד, כשחמישה מהם במשמרת של אלמוג מלול, שכבר לא חלק מהקבוצה. בית"ר יבנה לעומת זאת, ספגה 17 שערים והיא בין שלוש הקבוצות שספגו הכי הרבה שערים לעת עתה.

שחקני מכבי קריית גת (יונתן גינזבורג)

קריית גת, על אף שמוליכה הטבלה, מרגיש כי בביתה מתרגשת מעבר לרגיל לעיניי הקהל המקומי. עם צמד ניצחונות בלבד, לצד שלוש תוצאות תיקו (כל תוצאות התיקו שלה הושגו בבית). ולידיעת בית"ר יבנה, כל השערים שספגה העונה מכבי קריית גת היו בבית. בבית"ר יבנה ינסו להנחיל הפסד ראשון למוליכה, שיכול להשפיע על הלך הרוח בצמרת הטבלה.

מ.כ. כפר סבא – מ.כ. ירושלים (12/12, לויטה כפר סבא, 12:20)

הקרב על המקום הרביעי ועל הנקודה ה-19. לשתי הקבוצות 16 נקודות וחולקות הן, יחד עם בית"ר יבנה, את המקום הרביעי לעת עתה. כפר סבא מגיעה ללויטה לאחר שהובסה 3:0 בידי טירה, בעוד ירושלים מגיעה לאחר ניצחון חשוב מול מכבי יבנה, בתוצאה 0:2. כפר סבא טרם הפסידה העונה בבית שלה, בדומה לקריית גת (השתיים היחידות עם הנתון הזה).

דיוויד ברמן ומ.כ ירושלים יצטרכו לעבוד קשה מ

שחקני מ.כ כפר סבא בלויטה (יונתן גינזבורג)

שחקני מ.כ ירושלים (יונתן גינזבורג)

אוד לאור הסטטיסטיקה של כפר סבא, הרי שמבחינת משחקי החוץ שלה – המצב לא מזהיר במיוחד. הקבוצה, לאחר חמישה משחקי חוץ, עם ניצחון אחד, תוצאת תיקו אחת ושלושה הפסדים. הקבוצה מבקיעה פחות בחוץ, אך סופגת יותר. מי שתגיע בפוקוס מלא, תוציא את המירב מההתמודדות. בכפר סבא לא רוצים להתבזות בבית.

יתר מועדי משחקי המחזור

בית"ר נורדיה ירושלים – הפועל הרצליה (12/12, הר חומה סינתטי ירושלים, 12:00)

הפועל ניר רמת השרון – מ.כ צעירי טירה (12/12, גרונדמן רמת השרון, 12:00)

מ.ס דימונה – מכבי קריית מלאכי (12/12, דימונה, 12:30)

מכבי יבנה – הפועל אזור (12/12, טוטו יבנה, 12:35)

מכבי עירוני אשדוד – מ.כ ירמיהו חולון (13/12, הסינתטיקו באשדוד, 20:15)