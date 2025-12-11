יום חמישי, 11.12.2025 שעה 12:15
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

בית"ר יבנה תחפש ניצחון 4 ברציפות בקריית גת

לקראת המחזור ה-11 בליגה א' דרום: שחקניו של שמעון אלקבץ ינחילו הפסד בכורה למוליכה? וגם: מרמורק תנסה לעצור את הרצף החיובי של שמשון ת"א ואלימלך

|
שחקני בית'ר יבנה - רתם יצקר חוגג עם חבריו לאחר המספרת (יונתן גינזבורג)
שחקני בית'ר יבנה - רתם יצקר חוגג עם חבריו לאחר המספרת (יונתן גינזבורג)

עם שאריות סופת "ביירון", המחזור ה-11 בליגה א' דרום מגיע אלינו בגדול. המשחקים יחלו להם כבר הערב (חמישי) כאשר שמשון תל אביב תפגוש את הפועל מרמורק (ספורטק צפון ת"א, 20:00), ימשיכו להם מחר עם עוד שישה משחקים ובמוצאי השבת, מכבי עירוני אשדוד תארח בסינתטיקו המקומי את מ.כ ירמיהו חולון (20:15).

בין היתר, בית"ר יבנה שנמצאת בפורמה טובה תצא לקריית גת, שם תפגוש את המוליכה. בית"ר נורדיה ירושלים תתמודד בביתה מול הפועל הרצליה, שנראית לא טוב בשבועות האחרונים. מ.כ כפר סבא תארח ב'לויטה' את מ.כ ירושלים למשחק צמרת מסקרן. מעבר לכך, רמת השרון תארח את טירה, דימונה מול קריית מלאכי ומכבי יבנה תפגוש את הפועל אזור.

שמשון תל אביב – הפועל מרמורק (11/12, ספורטק צפוני תל אביב, 20:00)

קרב בין זו שנמצאת בפורמה טובה יחד עם מאמנה החדש אסי אלימלך, מול זו שנמצאת בפורמה רעה עם חמישה הפסדים רצופים, כשארבעת המשחקים האחרונים הסתיימו מבלי שכבשו. במרמורק מאמינים כי זה המשחק שיוצאים בו לדרך חדשה. באחרונה גם ינאי דוד הזמין את שחקניו לערב גיבוש. במרמורק דרוכים ויודעים שאחריות גדולה על הכתפיים.

שחקני הפועל מרמורק (יונתן גינזבורג)שחקני הפועל מרמורק (יונתן גינזבורג)
שמשון פזטל תל אביב (יונתן גינזבורג)שמשון פזטל תל אביב (יונתן גינזבורג)

שמשון תל אביב, שהתחילה עונה בצורה קצת פחות טובה, החלה לאגור נקודות ולרשותה כבר 14 כאלה, מרחק שתי נקודות בלבד מהמקום הרביעי. שמשון תל אביב עם ניצחון, תוצאת תיקו והפסד במשחקי הבית שלה לעת עתה. מרמורק עם ניצחון ושלושה הפסדים במשחקי החוץ שלה. הקבוצה אולי סופגת פחות, אבל עם שני שערי זכות בלבד במשחקים אלה.  

מכבי קריית גת – בית"ר יבנה (12/12, כרמי גת קריית גת, 11:00)

המוליכה מול זו שפורחת בליגה, אחרי עלייתה ההיסטורית לליגה א'. מכבי קריית גת היא היחידה בליגה שטרם הפסידה העונה. מעבר לכך, ספגה שישה שערים בלבד, כשחמישה מהם במשמרת של אלמוג מלול, שכבר לא חלק מהקבוצה. בית"ר יבנה לעומת זאת, ספגה 17 שערים והיא בין שלוש הקבוצות שספגו הכי הרבה שערים לעת עתה.

שחקני מכבי קריית גת (יונתן גינזבורג)שחקני מכבי קריית גת (יונתן גינזבורג)

קריית גת, על אף שמוליכה הטבלה, מרגיש כי בביתה מתרגשת מעבר לרגיל לעיניי הקהל המקומי. עם צמד ניצחונות בלבד, לצד שלוש תוצאות תיקו (כל תוצאות התיקו שלה הושגו בבית). ולידיעת בית"ר יבנה, כל השערים שספגה העונה מכבי קריית גת היו בבית. בבית"ר יבנה ינסו להנחיל הפסד ראשון למוליכה, שיכול להשפיע על הלך הרוח בצמרת הטבלה.

מ.כ. כפר סבא – מ.כ. ירושלים (12/12, לויטה כפר סבא, 12:20)

הקרב על המקום הרביעי ועל הנקודה ה-19. לשתי הקבוצות 16 נקודות וחולקות הן, יחד עם בית"ר יבנה, את המקום הרביעי לעת עתה. כפר סבא מגיעה ללויטה לאחר שהובסה 3:0 בידי טירה, בעוד ירושלים מגיעה לאחר ניצחון חשוב מול מכבי יבנה, בתוצאה 0:2. כפר סבא טרם הפסידה העונה בבית שלה, בדומה לקריית גת (השתיים היחידות עם הנתון הזה).

דיוויד ברמן ומ.כ ירושלים יצטרכו לעבוד קשה מ

שחקני מ.כ כפר סבא בלויטה (יונתן גינזבורג)שחקני מ.כ כפר סבא בלויטה (יונתן גינזבורג)
שחקני מ.כ ירושלים (יונתן גינזבורג)שחקני מ.כ ירושלים (יונתן גינזבורג)

אוד לאור הסטטיסטיקה של כפר סבא, הרי שמבחינת משחקי החוץ שלה – המצב לא מזהיר במיוחד. הקבוצה, לאחר חמישה משחקי חוץ, עם ניצחון אחד, תוצאת תיקו אחת ושלושה הפסדים. הקבוצה מבקיעה פחות בחוץ, אך סופגת יותר. מי שתגיע בפוקוס מלא, תוציא את המירב מההתמודדות. בכפר סבא לא רוצים להתבזות בבית.

יתר מועדי משחקי המחזור

בית"ר נורדיה ירושלים – הפועל הרצליה (12/12, הר חומה סינתטי ירושלים, 12:00)

הפועל ניר רמת השרון – מ.כ צעירי טירה (12/12, גרונדמן רמת השרון, 12:00)

מ.ס דימונה – מכבי קריית מלאכי (12/12, דימונה, 12:30)

מכבי יבנה – הפועל אזור (12/12, טוטו יבנה, 12:35)

מכבי עירוני אשדוד – מ.כ ירמיהו חולון (13/12, הסינתטיקו באשדוד, 20:15)

