ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

נשר תחפש להנחיל הפסד ביתי ראשון לאחי נצרת

ליגה א' צפון: השחקנים של ויצמן ינסו להפתיע את המוליכה. וגם: קרב צמרת מסקרן בין מכבי נווה שאנן והפועל עירוני כרמיאל, טירה תפגוש את אתא ביאליק

|
עירוני נשר (חג'אג' רחאל)
עירוני נשר (חג'אג' רחאל)

בצל שאריות סופת "ביירון", שהביאה עמה לא מעט גשם בצפון הארץ, המחזור ה-11 בליגה א' צפון מגיע אלינו ובגדול. המשחקים מתפרסים על פני ארבעה ימים, כשמחר (שישי) ייערכו שלושה משחקים, המרכזי מביניהם יפגיש את מכבי אחי נצרת, המוליכה, יחד עם עירוני נשר (עילוט, 12:40). משחקה של הפועל אום אל פאחם נדחה ליום ראשון, נוכח לכתו בטרם עת של ג'בארין (אבו שלמה).

בנוסף, מכבי נוג'ידאת תנסה להשיג ניצחון ליגה ראשון העונה מול הפועל בית שאן. צעירי אום אל פאחם תפגוש באצטדיון השלום את צעירי טמרה. הפועל עירוני עראבה תארח בדוחא שבסכנין את הפועל טירת הכרמל. מכבי נווה שאנן תארח במוצאי השבת את הפועל עירוני כרמיאל לקרב העולות מליגה ב'. טירה תתמודד מול אתא ביאליק ובני מוסמוס תארח את באקה אל גרבייה.

מכבי אחי נצרת – עירוני נשר (12/12, אצטדיון עילוט נצרת, 12:40)

ברקע ענייני מכירת הכרטיסים למשחק הגביע מול מכבי חיפה שיתקיים בסוף החודש, עלאא סאיג, צוותו ושחקניו רוצים להמשיך ביכולת הטובה שלהם מהשבועות האחרונים. מלבד תיקו מול נווה שאנן, הקבוצה עם שישה ניצחונות בשבעת משחקיה האחרונים. מעבר לכך, אם נשר רוצה לנצח, עליה לדעת כי מכבי אחי נצרת טרם הפסידה העונה בביתה.

האורחת לעומת זאת, הביאה באחרונה את משה ויצמן, אחרי הפרידה מברוך סער. במשחקו הראשון על הקווים נחל הפסד לנווה שאנן (3:0) ובמשחק מול צעירי אום אל פאחם החזקה הוציא תיקו (1:1). אם לא די בזאת, הרי שנשר, במשחקי החוץ שלה, עם ארבעה שערי זכות בלבד (מתוך 14 סה"כ) וחמש נקודות (עם ניצחון חוץ אחד בלבד).

שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חגשחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

מכבי נווה שאנן – הפועל עירוני כרמיאל (13/12, אגרטק חיפה, 19:30)

משחק מסקרן בין שתי קבוצות צמרת. מעבר לכך, מדובר בשתי קבוצות שהעפילו בתום העונה החולפת (2024/25) מליגה ב' צפון לליגה א' צפון. נווה שאנן וכרמיאל הן בין ארבע קבוצות שספגו הכי מעט שערים לעת עתה בליגה (מתחת ל-10). כרמיאל תצטרך לעבוד קשה, הרי שנווה שאנן טרם הפסידה בבית וספגה רק שער אחד בלבד.

מנגד, גם נווה שאנן יצטרכו לעבוד קשה על כר הדשא, הרי שכרמיאל, גם אם נחבאת אל הכלים מבחינה תקשורתית, עושה עבודה פנטסטית עד כה בליגה. מדובר על אחת מארבע קבוצות חזקות במשחקי החוץ שלה, שספגה רק שני שערים במשחקים אלה (מתוך תשעה שספגה עד כה). הפער בין השתיים בצמרת: נקודה אחת בלבד. 

הפועל עירוני כרמיאל (באדיבות המועדון)הפועל עירוני כרמיאל (באדיבות המועדון)

מ.ס. טירה – מכבי אתא ביאליק (13/12, טירה, 20:30)

שתי קבוצות צמרת שנפגשות לקרב זו מול זו לאחר שבשבוע שעבר הפסידו, כל אחת במשחקה שלה. טירה, של גל ברשאן, אין לה אמצע, תרתי משמע. עם שישה ניצחונות לצד ארבעה הפסדים, טרם השיגה תוצאת תיקו ומי שמכיר את גל הוא אוהב ללכת על כל הקופה. לא פלא שמדובר בקבוצה הפורייה בליגה, עם 22 שערים, אלא שהחלק האחורי לוקה בחסר עם 14 שערי חובה.

אתא ביאליק של אבי סבג חולקת את המקום השלישי עם כרמיאל, כשלשתיהן 20 נקודות כ"א. מרבית השערים שמבקיעה אתא ביאליק ומרבית השערים שסופגת הקבוצה, במשחקי החוץ שלה. טירה, לעומת זאת, בבית שלה, לעיניי הקהל המקומי, סופגת רק ארבעה שערים ועם הפסד אחד בלבד, מתוך הארבעה לחובתה. 

שחקני קריית אתא ביאליק (חגשחקני קריית אתא ביאליק (חג'אג' רחאל)

יתר מועדי משחקי המחזור

מכבי נוג'ידאת – הפועל בית שאן (12/12, מזרחי חדש בועיינה נוג'ידאת, 12:30)

צעירי אום אל פאחם – מ.כ. צעירי טמרה (12/12, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 13:00)

הפועל עירוני עראבה – הפועל טירת הכרמל (13/12, אצטדיון דוחא סכנין, 19:30)

הפועל מגדל העמק – הפועל אום אל פאחם (14/12, מגדל העמק, 18:00)

הפועל בני מוסמוס – הפועל ע. באקה אל גרבייה (15/12, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 18:00)

