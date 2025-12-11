רומא חגגה עם 0:3 על סלטיק, צמד לפרגוסון

המחזור השישי של הליגה האירופית ננעל הערב (חמישי), כשבמוקד, רומא הביסה את סלטיק בביתם של הסקוטים עם 0:3 נהדר. אסטון וילה גברה 1:2 על באזל, ליון ניצחה 1:2 את גו אהד איגלס ובולוניה נפרדה ב-1:1 עם סלטה ויגו.

סלטיק – רומא 3:0

האיטלקים לא התקשו נגד הסקוטים ועלו ליתרון מהיר כבר בדקה השישית משער עצמי של ליאם סקאלס. עוד במחצית הראשונה, אוון פרגוסון השלים צמד נהדר והעלה את האורחת ליתרון משולש. לפני הירידה להפסקה, ההדרדרות של הסקוטים נמשכה, כשארנה אנחלס החמיץ מהנקודה הלבנה. בסיום, רומא עם 0:3 נהדר, בעוד סלטיק מסתבכת.

דקה 6, שער! רומא עלתה ל-0:1: כדור קרן שהוגבה לרחבה הגיע לראשו של ליאם סקאלס, האחרון נגח לשערו הוא והבקיע שער עצמי.

שמחה גדולה ברומא (IMAGO)

דקה 36, שער! רומא עלתה ל-0:2: התקפה אדירה של האיטלקים הסתיימה ברוחב לאוון פרגוסון שמקרוב בעט פנימה.

דקה 45, שער! רומא עלתה ל-0:3: אוון פרגוסון השלים צמד נהדר, האיטלקים חוגגים.

שחקני רומא חוגגים (IMAGO)

דקה 45+3 – הסקוטים קיבלו הזדמנות לחזור לקראת החצי השני, אך ארנה אנחלס החטיא מהנקודה הלבנה.

באזל – אסטון וילה 2:1

החבורה של אונאי אמרי ממשיכה ברצף המרשים שלה ורשמה הערב ניצחון שמיני ברציפות בכל המסרות. גואנסרד כבש ראשון עבור האנגלים, דאנילויץ׳ איזן לשוויצרים. בפתיחת החצי השני יורי טיילמנס כבש והכריע את תוצאת המשחק.

דקה 12, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: אוואן גואסנד בעט בצורה אקרובטית בסיבוב אל הפינה ולרשת.

אוואן גואסנד מאושר (IMAGO)

דקה 34, שער! באזל איזנה ל-1:1: כדור נייח הוגבה לרחבה, דאנילויץ׳ הגיע ראשון ובעט פנימה.

דקה 52, שער! אסטון וילה עלתה ל-1:2: טיילמנס קיבל פס ומסף הרחבה בעט לפינה ולרשת.

שחקני אסטון וילה מאושרים (IMAGO)

ליון – גו אהד איגלס 1:2

המשחק נפתח בצורה מטורפת. בדקה השלישית ליון עלתה ליתרון משער של מוריירה, אך שלוש דקות לאחר מכן ספגה שוויון מרגליו של מילאן סמית׳. עוד חמש דקות חלפו והיתרון חזר לליון משער של פאבל שולץ. אחרי 11 דקות בלבד הובקעו שלושה שערים, אל עד הסיום לא נכבשו עוד גולים נוספים.

דקה 3, שער! ליון עלתה ל-0:1: התקפה יפה של הצרפתים הסתיימה בכדור רוחב טוב, אותו אפונסו מוריירה דייק לרשת.

שחקני ליון חוגגים (IMAGO)

דקה 6, שער! גו אהד איגלס איזנה ל-1:1: טעות בהגנת ליון השאירה את מילאן סמית׳ במצב נוח. האחרון לא התבלבל ודייק פנימה.

דקה 11, שער! ליון עלתה ל-1:2: מה קורה פה? תרגיל יפה בקרן הסתיים בבעיטה למסגרת, השוער הדף ישר לרגליו של פאבל שולץ, שבעט מקרוב פנימה.

שחקני ליון חוגגים (IMAGO)

סלטה ויגו – בולוניה 1:1

המארחת הגיעה למשחק אחרי הניצחון הענק בברנבאו ביום ראשון עם 0:2 על ריאל מדריד, ובדקה ה-17 עלתה ליתרון משער של בריאן סראגוסה. בדקה ה-66 ברנרדסקי איזן מהנקודה הלבנה וקבע חלוקת נקודות בסיום.

דקה 17, שער! סלטה ויגו עלתה ל-0:1: מהלך יפה של סוודברג הסתיים ברוחב שלו לבריאן סראגוסה, האחרון בעט בנגיעה לרשת.

שחקני סלטה ויגו חוגגים (IMAGO)

דקה 66, שער! בולוניה איזנה ל-1:1: פדריקו ברנרדסקי כבש מהנקודה הלבנה והשווה.

תוצאות נוספות:

פורטו – מאלמו 0:2

סטיאווה בוקרשט – פיינורד 3:4

פרייבורג – ר.ב זלצבורג 0:1

פנאתינייקוס – ויקטוריה פלזן 0:0

בראן – פנרבחצ’ה 4:0